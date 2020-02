Het schijnt dat de afgelopen weken de discriminatie tegen Chinezen in Nederland hand over hand toeneemt. Omdat er 8000 kilometer verderop, in het land waar zij – of hun ouders of zelfs grootouders – vandaan komen een ziekte is uitgebroken. Voor sommige mensen is dat blijkbaar voldoende om iemand verrot te schelden.

Ja, of het is een poging tot humor. Zoals dat nummer Voorkomen is Beter dan Chinezen. Een schijtlollig liedje op de melodie van carnavalskraker Wij Vieren Feest. Radio 10-dj Lex Gaarthuis dacht onder het pseudoniem Rotterdamse Toon de lachers op de hand te krijgen met deze deun over ‘stink-Chinezen’ en dat je hun eten niet moet vreten. Exhibit number zoveel dat radio-dj’s de populisten onder de showbizpeoples zijn. Ze denken dat ‘het volk’ het best vermaakt kan worden met de lompste, domste shit, want blijkbaar heeft Jan met de Pet geen hersens, maar schijt in z’n hoofd. Noemen ze het ook nog eens ‘satire’, zichzelf schaamteloos in de traditie van Erasmus en Koot & Bie plaatsend.

En mocht je het nou écht allemaal maar aanstelleritis vinden dat Chinese Nederlanders over zo’n nummer vallen, stel je dan effe voor dat een of andere carnavals-Chinees een ludiek liedje over MH17 had gemaakt. Schande! Andersom zijn er in Wuhan al zo’n duizend mensen de pijp uitgegaan aan dat coronavirus en dat lijkt me net zo min reden voor een polonaise.

Moet zo’n liedje verboden worden dan? Natuurlijk niet. Censuur leidt er enkel toe dat mensen niet meer voor zichzelf nadenken. Mag je zeggen: ‘Hé klojo, die racistische hersenscheet van jou stinkt!’ Natuurlijk, vrijheid van meningsuiting, je weet.

Ondertussen vond een debiel het een topidee om bij een stel Chinese studenten in Wageningen in de lift te gaan zitten schijten, racistische leuzen op de muren te kalken en de Chinese vlaggen van hun deuren te scheuren. Ik ken het verhaal van de studenten in kwestie niet, maar wanneer waren die voor het laatst in China? En al wáren ze onlangs nog daar, is het dan oké om ze als builenpest verspreidende ratten te behandelen?

Vooralsnog is het overigens een Britse zakenman die in Europa de topscore – minstens elf – heeft voor het aansteken van mensen met het virus, dus eigenlijk zou het logischer zijn om teringgeintjes uit te halen met iedereen die eruitziet alsof ie weleens business in het buitenland doet. Komt er in de trein iemand naast je zitten die een duur pak draagt? Beetje nette leren schoenen aan? Protserige klok om de pols? Roep dan: ‘Hé, stinkzakenman, rot ’s een eind op, ik wil niet dat je me aansteekt met je coronavirus!’ Kak vervolgens op z’n attachékoffer en zeg als ie je raar aankijkt dat dat satire is. Ja, mensen moeten zich gewoon niet zo aanstellen, toch?