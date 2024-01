Bijbaan ­zonder bijsmaak

Beste Remco Vonk,

Je bent kandidaat voor de Provinciale Staten voor D66 in Noord-Holland. Daarnaast heb je een bijbaan. Dat is bepaald niets nieuws. Alle Statenleden hebben bijbanen: het is immers geen fulltime baan. In opdracht van Vrij Nederland deed de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar die bijbanen, en die zijn geregeld problematisch. Tegenover één kunstenaar en één postbode die Statenlid zijn, staan 86 ‘adviseurs’ en ‘consultants’, sowieso al twee mistgordijnen van banen, maar in het geval van de Provinciale Staten helemaal troebel omdat al die adviezen en consulten zich heel vaak blijken af te spelen op hetzelfde terrein als het Statenwerk. Dat is een bijbaan met een bijsmaak.

Of neem Anne-Wil Duthler, senator voor de VVD, de partij met een permanent integriteitsprobleem. Zakenblad Quote onthulde deze maand dat ze vele malen het woord in de Eerste Kamer voerde over diensten en zaken die haar eigen bedrijven aangaan. Ook dat is een bijbaan met een bijsmaak.

Uiteraard konden we overal de voorspelbare grappen lezen, met als dieptepunt het homofobe toontje van het rechtse riool De Dagelijkse Standaard

Wat is jouw bijbaan? Escort. Dat is geen bijbaan met een bijsmaak. Maar De Telegraaf vond het groot nieuws en wijdde er een nieuwsstuk aan waar in iedere regel de morele verontwaardiging zich tussen de ludieke chocoladeletters probeerde te wringen. Was het nieuws dan? Allerminst: je hebt nooit een geheim van je bijbaan gemaakt, in tegenstelling tot veel van die andere voorbeelden.

Vervolgens konden we overal de voorspelbare grappen lezen, met als dieptepunt het homofobe toontje van het rechtse riool De Dagelijkse Standaard, dat het had over D66 dat ‘u nu ook letterlijk komt naaien’. Raamprostituees en anders sekswerkers voeren een ingewikkelde strijd: onder het mom van een campagne tegen uitbuiting en vrouwenhandel proberen mensen die eigenlijk gewoon tegen betaalde seks zijn prostitutie uit te bannen. In die discussie ervaar je altijd een ondertoon van weerzin tegen mensen die er andere seksuele normen op nahouden dan de monogame missionarishouding bij gedoofd licht.

Datzelfde benepen toontje voel je ook altijd bij berichten over homo’s die niét lijken op Paul de Leeuw. Het jaarlijks gezeik op de Canal Pride is daar een treffend voorbeeld van. Homo’s moeten kunnen, maar ze moeten wel normaal doen en ons vooral niet lastig vallen met hun vieze homoseks.

Bij jou komt het nu allemaal samen. En een linksige liberaal, lid van het klimaatcomplot dus, en een sekswerker, en een homo. Dat is even schrikken als je bij De Dagelijkse Standaard zit en iedere dag stiekem onder het systeemplafond over je eigen bruine ribcolbertje heen spuit op foto’s van Steve Bannon. Zo ben je van de weeromstuit een schitterend symbool geworden, Remco. Van een middelvinger tegen de dictatuur van de truttigheid.