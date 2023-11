Dit wil Rob Jetten (D66) met Nederland

‘Sterker, schoner en eerlijk. Zo ziet Nederland er wat mij betreft over vier jaar uit. Het zijn natuurlijk heel spannende tijden. We hebben een oorlog op het Europees continent, de klimaatverandering gaat harder dan ooit, en bijna iedereen in Nederland maakt zich zorgen om zijn portemonnee. Daardoor zou je bij de pakken neer kunnen gaan zitten, denken dat vroeger alles beter was en hel en verdoemenis verwachten. Maar ik geloof dat we het beter kunnen maken, als we samen de schouders eronder zetten. Dat vraagt een andere houding in de politiek. Dus het is een grote kans dat er nu een nieuwe generatie politici opstaat, zonder allerlei bagage in het verleden.

Er is nu veel aandacht voor bestaanszekerheid, en dat is heel goed, maar het gaat dan om een vangnet, waarbij de overheid je ondersteunt en opvangt als dat nodig is. Maar het moet ook gaan om de springplank: hoe zorg je ervoor dat Nederlanders iets van hun leven kunnen maken, hun talent kunnen ontwikkelen en een grotere bijdrage kunnen leveren aan de toekomst? Dat begint echt met het allerbeste onderwijs. Er gaan nog steeds kinderen naar scholen waar niet vijf dagen per week een leraar voor de klas zat. Dus moeten we het lerarentekort aanpakken, en investeren in studenten.

Dat schoner Nederland bereik je door een goed klimaatbeleid. Om onze bijdrage te leveren aan een schone en leefbare planeet, maar ook omdat we geld kunnen verdienen aan klimaatverandering. Ik heb als minister van Klimaat en Energie de afgelopen jaren gezien hoeveel bedrijven in Nederland wereldwijd voorlopen in bijvoorbeeld zonne- en windenergie. Er zijn zoveel toffe nieuwe bedrijven die bijvoorbeeld bezig zijn met de opslag; dat zijn de ASML’s van de toekomst. Waar we vroeger met Gronings gas ons geld verdienden, kunnen we dat nu met schone energie gaan doen.

En die eerlijkere economie, daarin loont hard werken meer. Nu levert een dag extra werken, wat in bijvoorbeeld de gezondheidszorg of het onderwijs een enorme bijdrage zou leveren aan de oplossing van het personeelstekort, je zo weinig extra geld op dat dat eigenlijk bijna niet te doen is als je dan ook nog je dag extra kinderopvang moet betalen. Dus die moeten we gratis maken, en als je meer werkt moet je daar minder belasting over betalen. En MKB’ers moeten we met veel meer regels opzadelen.

Op onderwijs, op klimaat en op de economie kunnen we volgens mij zo heel ver komen, ook in slechts vier jaar tijd, daar ben ik heel optimistisch over.’