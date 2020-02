Wie denkt Bryan Roy wel dat hij is?

Gaat het wel goed met de ooit zo frêle linksbuiten?

Bryan Roy was succesvol als voetballer, hoe is het daarna met hem gegaan?

Nadat hij bij Ajax had gevlamd (1988-1992) en daar onder meer landskampioen werd (1990) en de UEFA Cup (1992) pakte, belandde Roy via het Italiaanse Foggia, het Engelse Nottingham Forest en het Duitse Hertha BSC in 2001 bij NAC Breda. Roy speelde 32 interlands waarin hij negen keer scoorde. Na zijn voetbalcarrière begon hij met de ontwikkeling van voetbalpoppetjes in 3D, die hij 3D-Stars noemde. Zijn onderneming werd echter na anderhalf jaar failliet verklaard. Sinds Roy in 2004 stopte met voetballen, kan hij terugkijken op een imposante carrière. Dat terugkijken doet hij naar het schijnt het liefst niet nuchter. In de media zijn diverse fragmenten te zien en te horen waarin Roy volledig de weg kwijt lijkt te zijn.

Ik moet af van het concept Bryan Roy. Ik ben geen voetballer meer, ik ben geen merk, ik ben gewoon Bryan

Dat zal een gezellig feestje worden als hij zijn vijftigste verjaardag viert?

In ieder geval lijkt hij letterlijk en figuurlijk alles in huis te hebben voor een dolle avond. In een filmpje waarin Harry Vermeegen hem thuis opzoekt, lijkt Roy aardig van het padje te zijn. Dat was in oktober 2018, maar het circuleert nog op internet. Roy draait raar met zijn ogen, zit voortdurend zenuwachtig aan neus en kin, schreeuwt en trekt vreemde gezichten. In een radio-uitzending bellen Wilfred Genee en zijn sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen hem vorig jaar op zijn verjaardag. Op Genees vraag wat hij momenteel zoal doet, antwoordt Roy: ‘Niks.’ Het gesprek verloopt vreemd, Roy kraamt onzin uit en Romijn vraagt of hij straalbezopen is. Roy legt uit dat hij een leuke verjaardag heeft, dat hij zijn geld aan het opmaken is, van het leven geniet en zich verder afvraagt waar hij naar toegaat met zijn leven. Afgaand op deze fragmenten gaat hij vooral naar de kloten.

Wat vindt Bryan Roy van zichzelf?

Wat vinden wij van Bryan Roy?

Vol met schijnbewegingen en ongrijpbaar binnen en buiten het veld. Daar zit een boektitel in.

NADA VAN NIE ex-vrouw

‘We hebben twee kinderen samen. Ik heb dus zeker nog contact met hem, maar niet meer dagelijks of wekelijks, want onze kinderen zijn volwassen. Onze zoon is vorige week afgestudeerd en daar waren we beiden bij, maar daar blijft het bij qua ontmoetingen. Ik voel me niet geroepen om verder iets over hem te zeggen. Dat vind ik lastig. We zijn al best lang gescheiden. Ik draag hem een warm hart toe, ik heb immers kinderen met hem, maar het voelt voor mij niet natuurlijk om publiekelijk iets te zeggen over hem of toe te wensen. Nee, ook geen felicitatie.’

RONALD DE BOER oud-teamgenoot

‘Aan mijn Ajax-tijd met Bryan bewaar ik mooie herinneringen. We speelden samen vanaf ons veertiende. Als we elkaar nu tegenkomen is het altijd gezellig, maar de laatste tijd heb ik wat minder vaak contact met hem. Ik weet dat hij mindere perioden heeft doorgemaakt. Zijn scheiding hakte er natuurlijk in en daarna heeft hij ook zware tijden gekend. “De weg kwijt” vind ik een groot woord, maar we weten allemaal dat hij een paar vreemde interviews heeft gegeven. Toen heb ik hem geadviseerd: “Bryan, bescherm je zelf wat beter.” Dat fragment met Harry Vermeegen, dat was niet slim, maar dat neem ik Vermeegen ook kwalijk. Ze hebben genoeg meegemaakt samen, hij had het Bryan niet aan hoeven doen om dat filmpje openbaar te maken. Ik vond dat geen stijl van Vermeegen. Later ging Genee bellen met Bryan, dat klonk ook niet goed. Ik heb zoveel meegemaakt met Bryan, het doet gewoon een beetje pijn. Ik voelde er plaatsvervangende schaamte bij, omdat ik gek op die jongen ben. Zoiets wil je gewoon niet zien gebeuren. Ik hoop dat het nu goed met hem gaat en dat hij zijn zaken op de rails heeft.’

PATRICK KLUIVERT oud-Ajacied

‘Bryan en ik hebben niet samengespeeld, maar ik ken hem wel. Hij was een frivole linksbuiten met een fantastische individuele actie en een goeie voorzet. Voor verdedigers van de tegenpartij was hij een constante plaag. Bryan was een echte Ajax-linksbuiten: actie buitenom en voorzet op de spits.’

WILFRED GENEE presentator

‘Toen we hem belden voor zijn 49ste verjaardag, klonk hij uitgelaten en maakte hij een jolige indruk. Misschien had hij wel een drankje gedronken. De keren dat ik hem ontmoette, was hij altijd verschrikkelijk aardig. Daarom heb ik me ook oprecht afgevraagd of het wel goed met hem ging. Ons telefoontje maakte iets bij me los, dus ik heb hem nog geappt en gebeld of ik me zorgen moest maken. Hij liet me weten dat het heel goed met hem ging. Ik hoop dat dat ook echt zo is, het is een wereldgozer.’

RICK ROMIJN sidekick

‘Roy kwam stomdronken over aan de telefoon, maar ik heb naderhand wat mensen over hem gesproken: het schijnt dat hij altijd zo doet en absoluut niet dronken was toen. Maar ik vond hem compleet van de wereld. ’

VINCENT VERWEIJ onderzoeksjournalist

‘Dat filmpje met Vermeegen heb ik op Twitter gezet. Er kwamen veel reacties op, onder anderen van Arthur van Amerongen. Hij stelde dat Roy aan de flakka zat.’

LEO BEENHAKKER ex-Ajax-trainer

‘Roy was een talentvolle voetballer voor wie je naar het stadion gaat. We hadden een linkerkant met allemaal jochies: Frank de Boer, Richard Witschge en Bryan Roy. Er ging weleens wat fout, maar dat is logisch met 19-jarigen. Roy was een leuke, enthousiaste jongen. Zwaar onder invloed in de media verschijnen past niet direct in dat plaatje. Dat zijn heel nare, vervelende dingen. Ik hoop dat het hem goed gaat.’