Wie denkt Katja Schuurman wel dat zij is?

Oh ja, en ze is op reis met vier hengstige seni­oren. Komt dat wel goed?

La Schuurman is zwanger. Wie heeft dat zo mooi voor elkaar gekregen?

Freek van Noortwijk is the man. Deze hippe chef-kok heeft vier restaurants en is sinds zijn verkering met het meest wulpse lustobject uit de showbizz in sneltreinvaart een BN’er geworden.

Ik ga niets meer over mijn seksleven zeggen

Leuk van de zwangerschap, maar is Schuurman momenteel wel stabiel genoeg voor een baby?

Dat kun je je afvragen. De knappe krullenbol kampt met meerdere persoonlijkheidsproblemen, waaronder een dwangneurose. Voor haar bipolaire stoornis zat ze aan de medicijnen. Daar moest ze mee stoppen om in verwachting te mogen raken. Ook gaan er geruchten rond over een mogelijke seksverslaving, maar Schuurman heeft besloten niet zo openhartig meer te zijn over haar seksleven. Ondanks links en rechts wat stoornisjes en een neiging tot nymfomanie, staat Schuurman – reeds moeder van een 9-jarige dochter – niets in de weg om een baby te baren.

Wat doet Schuurman verder, behalve moederen en zwangeren?

Ze heeft net de nieuwe collectie van haar eigen kledinglijn POM by Katja gelanceerd – overigens zonder positiekleding – en trekt momenteel door Zuid-Amerika met Gerard Cox, Willibrord Frequin, Barrie Stevens en Peter Faber voor het programma Beter Laat Dan Nooit. De vier senioren dragen als echte gentlemen haar koffer.

Wat vindt Katja Schuurman van zichzelf ?

Wat vinden wij van Katja Schuurman?

Gelukkig heeft ze er nu één die precies weet hoe het moet.

Haar hartstocht kan ik onderstrepen, maar hallo: dat ze hartstochtelijk is, ziet toch iedereen?

GERARD COX acteur & cabaretier

‘Goed kennen doe ik haar niet, maar ze komt op me over als een leuke, spontane meid. Ik had haar in het wereldje weleens ontmoet, maar verder kende ik haar niet voordat we vertrokken voor Beter Laat Dan Nooit. Maar dat was bij Olcay Gulsen ook zo, van haar had ik zelfs nog nooit gehoord. Die dame deed het hartstikke goed, hoor. Dat verwacht ik bij mevrouw Schuurman ook. Ze is heel enthousiast en heeft er hartstikke veel zin in. Op Schiphol vertelde ze ons eerst nog even dat ze zwanger is. Dat zal onze grootste rokkenjager Willibrord wel een beetje op respectvolle afstand houden.’

WILLIBRORD FREQUIN presentator

‘Katja vind ik een geweldige verschijning. Automatisch trekken alle mannenogen naar haar toe als ze voorbij schrijdt. Vorig jaar werd Beter Laat Dan Nooit gepresenteerd door Olcay Gulsen, ook een lekker ding eerste klas. Zij heeft het excellent goed gedaan, maar ik zie in Katja een vervangster van hetzelfde kaliber. En dan doel ik niet alleen op de cupmaat. Ik heb haar altijd een lekker wijf gevonden. Toen ze nog maar een opkomend sterretje was en net een beetje bekend raakte door GTST, heb ik haar voor De Week van Willibrord opgezocht op Isla Margarita. Zij was toen al een schitterende meid en was in die tijd samen met haar vriend Gerd-Jan van Dalen. Maar jullie weten vast wel dat ze een heel voetbalteam aan bekende mannen heeft versleten, onder wie volgens mij Ray Slijngaard, Ferenc Lorch, Fedja van Huêt, Egbert-Jan Weeber, Johnny de Mol, Thom Hoffman, Winston Gerschtanowitz, Willem Endstra, Teun Kuilboer en Thijs Römer. Nee, ik sta niet in haar rijtje. Ik ben gelukkig met mijn Gesina. Maar Katja ziet er nog steeds onvoorstelbaar mooi uit. We genieten van haar aan de andere kant van de oceaan, ik wel in elk geval.’

BARRIE STEVENS choreograaf

‘Ik vind het een doordachte actie van RTL om Katja Schuurman met ons mee te sturen op reis. Olcay Gulsen deed het ook leuk, maar die is naar SBS vertrokken. Vooraf kende ik haar niet goed. Lang geleden deed ze eens als danseres in een groep mee aan De Soundmixshow. Misschien herinneren sommigen zich nog dat ik destijds in de jury zat samen met Jacques d’Ancona en Hans van Eijck. Natuurlijk heb ik Katja gedurende al die showbizzjaren wel in de media gevolgd. Toen we elkaar weer tegen het lijf liepen voor de eerste bijeenkomst van Beter Laat Dan Nooit, voelde die hernieuwde ontmoeting meteen goed en vertrouwd. Alles voelt positief rondom Katja.’

PETER FABER acteur

‘Ik vind Katja als reisleidster van ons programma echt fantastisch. Ze ziet er altijd sprankelend uit en wie haar een beetje volgt, weet dat ze veel heeft meegemaakt. Ze komt op mij over als streetwise en slim. Katja doet dingen vanuit haar hart, kijk maar naar haar stichting Return To Sender waarmee ze mensen in ontwikkelingslanden stimuleert in hun creativiteit en hun producten verkoopt in ruil voor een goed salaris voor die mensen. Ja, voor een gezonde man is Katja bepaald geen straf om naar te kijken. Ze is tijdens onze trip door Zuid-Amerika een aantrekkelijke vrouw te midden van vier ouwe knarren.’