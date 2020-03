Het zal ook weer eens niet. De hele wereld beweegt zich ergens tussen blinde paniek om het coronavirus aan de ene kant en toch minstens extra voorzichtigheid aan de andere. De héle wereld? Nee, in Nederland bestaat er een groep bralballen, levend in de overtuiging dat ze immuun zijn voor ieder onheil, die ging skiën in coronagebied Noord-Italië. Om precies te zijn in de regio Piëmont, ook bekend als code oranje.

Er geldt inmiddels een negatief reisadvies voor het gebied. Dat was nog niet van kracht toen jullie de auto’s van jullie va-duhr inlaadden met treetjes bier en een paar skilatten voor de vorm, maar het was wel al duidelijk dat het gebied beter vermeden kon worden.

Dat deden jullie natuurlijk niet, want uit de hele geschiedenis van Vindicat blijkt dat de leden denken dat ze alles kunnen maken en zo niet, dan toch met alles wegkomen. Logisch ook dat jullie dat denken: zelfs als jullie tijdens een ontgroening op het hoofd gaan staan van een aspirant-lid die daar een hersentrauma van oploopt, en als uit onderzoeken en enquêtes blijkt dat de cultuur binnen jullie club totaal verziekt en onveilig is, dan nog raken jullie slechts tijdelijk je financiering door de onderwijsinstellingen kwijt. En gaan jullie uiteraard daarover janken (jullie waren ‘zeer teleurgesteld’ en ‘onevenredig gestraft’), want zoals iedereen weet: als je een bal uit zijn groep trekt, hou je slechts een melkmuil over.

De symboliek is treffend: negenhonderd bralapen gaan naar een virusgebied, en als ze terugkomen lopen vooral anderen risico. Zij zelf niet, want het zijn ‘neem ik aan, jonge gezonde mensen’, zei een viroloog afgelopen week tegen het Dagblad van het Noorden. Die jonge mensen zijn, eenmaal geïnfecteerd, vooral een risico voor ánderen, maar De Ander bestaat in het vocabulaire van Vindicat niet, die staat ergens opgeborgen onder de P van Paupuhr. Jong zijn de leden van Vindicat inderdaad, geestelijk gezond zou ik ze niet snel noemen.

Mocht een van de wintersportkakkers alsnog verdacht hoesten bij thuiskomst, dan verzinnen jullie daar vast een remedie voor in de beste traditie van Vindicat. Die wordt ondergepist in een poging het virus te doden, of moet ontdekken of corona is opgewassen tegen een overdosis alcohol.

Helpt dat ook niet, dan kan hij wellicht een hersentrauma worden geslagen, al bestaat er een risico dat jullie onderwijsinstellingen dan een onevenredig waarschuwend vingertje opsteken.