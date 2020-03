Wie denkt Temptation Island wel dat hij is?

Is het Temptation-vuur gedoofd?

Huh? Temptation Island zou toch niet meer op de buis komen?

Dat waren de keiharde woorden van RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst in november 2019 na de rel rond verleidingsprogramma De Villa. Deelnemers zouden daar zijn aangespoord tot grensoverschrijdend gedrag. Eén vrouw zou een aangeschoten, opdringerige medekandidaat van zich af hebben moeten slaan. Van der Vorst zei zich kapot geschrokken te zijn. Hij haalde het programma per direct van de buis en schortte andere RTL-realityprogramma’s op totdat glashelder was hoe ze tot stand komen.

Dat bleek mee te vallen?

Kennelijk, want Temptation Island is weer op tv. Na vier afleveringen blijkt het verleidingsprogramma een flinke optater te hebben gehad. De kijkcijfers zijn onder de 200.000 gedaald, terwijl er vorige jaren rond de 700.000 mensen keken.

Zijn er oud-deelnemers die een serieuze tik hebben gehad?

Zat. Temptation Island beleeft momenteel zijn twaalfde seizoen en het aantal gesneuvelde stellen is hoger dan het aantal rijstkorrels in een kilo. Sommige deelnemers kampen nog steeds met persoonlijke psychische problemen. Bijvoorbeeld Rosanna Voorwald (27), die met haar Niels in 2017 (editie 9) en 2018 (VIP-versie) meedeed. Ze liet zich nemen door de knappe spierbundel Alex, zag haar relatie sneuvelen en liet zichzelf daarna volledig verbouwen door plastisch chirurgen. Via social media verkoopt ze haar slipjes voor 300 euro per stuk aan hengstige heren. Haar bikini kost 1000 euro. Kierewiet? Ook Donny Roelvink, zoon van Dries, zag zijn verkering kapotgaan. In de VIP-editie vond hij verleidster Danique dusdanig interessant dat zijn exotische Amijé op een zijspoor belandde. Donny wil geen woord meer vuilmaken aan het programma.

Wat vindt Temptation Island van zichzelf ?

Wat vinden wij van Temptation Island?

We kunnen de verleiding niet weerstaan om tóch weer te kijken.

DONNY ROELVINK ex-VIP-deelnemer

‘Over Temptation Island zeg ik niks meer, ik ben helemaal klaar met dat programma. Dus als je interview daarover gaat, hangen we nu op. ’

JAKE HAMPEL zaakwaarnemer & spotter

‘Na haar deelname ben ik een tijdje zakelijk adviseur geweest van Rosanna Voorwald. Dat duurde maar even. De houdbaarheid van deelnemers is maar beperkt. Ik heb castings gedaan voor het programma en word geregeld door producent Zodiac gevraagd om geschikte kandidaten te spotten. Een hoop meiden die zichzelf opgeven, zijn extravagante types. Het zijn sekswerkers, erotische danseressen of striptease-meiden in clubs, bezoeken kinky seksfeesten of werken in Hooters- of Shooters-barren. Deelnemers doen vaak mee vanwege de roem; ze denken dat het snel geld genereert. Dat dacht Rosanna misschien ook. Het heeft haar vooral deals in natura opgeleverd. Deelname levert wat kruimelwerk op. Maar de tijd dat Playboy klaarstaat met 25.000 tot 50.000 euro voor een naaktshoot, is voorbij.’

HENNY HUISMAN tv-kenner

‘Ik heb Temptation Island zelden gezien, maar aangezien ik momenteel op de buis ben met Waar Is Dat Feestje?, een programma over feest, drank en verleiding, past het aardig in mijn straatje. In deze tijd is trouw blijven heel wat moeilijker dan in mijn tijd. Vroeger was het verkering-verloofd-trouwen. Dat was veel relaxter. Met mijn vrouw Lia was ik al een half jaar samen voordat we een stapje verder gingen. Tegenwoordig betekent een kus meteen seks. Een onenightstand, daar had ik voor mijn huidige feestprogramma nog nooit van gehoord. Het zijn natuurlijk wel allemaal ordinaire lellebellen die meedoen. Ik zou het fantastisch vinden als het met “gewone” mensen zou worden gemaakt, die bij de Jumbo werken of stratenmaker zijn.’

BJORN COOLS ex-deelnemer

‘In mijn editie ging mijn vriendin Bianca vreemd nadat ze me vriendschappelijk hand in hand had zien lopen met verleidster Liesbeth. Tijdens de kampvuurbeelden zag ik hoe mijn vriendin werd genomen door verleider Stephan. Ik heb geen spijt van mijn deelname, het heeft mij van Bianca afgeholpen. Mijn bekendheid in België duurt nog steeds voort, dat zou ik wel willen uitschakelen. Ook vervelend dat de Vlaamse tv onze beelden nog steeds herhaalt.’

ROSANNA VOORWALD ex-deelneemster

‘Ik ben weer samen met mijn toenmalige vriend Niels. We hebben elkaar vergeven en willen er niks meer mee te maken hebben. Ik vind het ook maar een stom programma. Het is geen realiteit. Alles gaat kapot daar. Ik heb kleine stukjes gezien van de huidige serie, ik vind er niks aan. Het is best wel harteloos dat RTL bewust iets uitzendt waarin mensen elkaar ongelukkig maken. Het is klaar met Temptation, ze moeten met wat nieuws komen.’

ANGELA DE JONG tv-recensent AD

‘Ik vind het zo’n beetje het meest verwerpelijke tv-programma. Ik kan er niet naar kijken en ik vind het moreel verwerpelijk. Vooral omdat de insteek is: relaties kapotmaken met veel drank en bloedmooie verleiders die je alle aandacht geven. Dan zou zelfs een type als Tijs van den Brink voor de bijl gaan. Als je in zo’n verleidelijke entourage elke dag hoort hoe fantastisch je bent, is dat een enorme trigger. Die emoties zijn allemaal gespeeld. Een goede bekende van me is ooit benaderd als verleider en hij zou grof worden betaald voor resultaat: 3000 voor een zoen, 10.000 voor een wip. De hele rel rondom De Villa heeft natuurlijk niet geholpen, maar zo’n enorme terugval in kijkcijfers zag ik niet aankomen. Wel heb ik gehoord dat het vorige seizoen onwijs saai was. Dit seizoen zal vast nóg saaier zijn, omdat er door alle heisa geen enkele aanleiding meer mag zijn tot seksueel grensoverschrijdend gedrag.’