Op zoek naar de waarheid achter scheefpoeper Marvin

Geen Vlaming gaat momenteel vaker over de tong dan Marvin, de scheefpoeper uit Temptation Island voor wie ‘nee’ geen optie is. Maar is die Louise nou wel echt zijn vriendin? En heeft hun relatie het overleefd? Of is de Marvinator gezwicht voor een van zijn vele verleidsters? Nieuwe Revu trok door Marvins woonplaats Brugge op zoek naar keiharde antwoorden.

Nicolai staat achter zijn vaste stek, de toog van grand café Du Theatre in Brugge. Zijn vriendin, een struise blondine, zit naast hem op een barkruk. Ze wisselen blikken uit zoals alleen stelletjes die al heel lang samen zijn dat kunnen. De blik die Nicolai zijn vriendin toewerpt, schreeuwt: ‘Zwijg, mens.’ De blik waarmee zij die van hem beantwoordt, is een schoorvoetende: ‘Maar ik klap bijna uit elkaar, zó graag wil ik het vertellen.’

Nicolai beëindigt hun woordeloze discussie door met zijn telefoon op de bar resoluut een nieuw potje Candy Crush te spelen. Ook zijn vriendin pakt haar telefoon en begint haar Facebook te checken. Maar haar lichaamstaal is veelbelovend en de stilte die tussen ons in hangt, zal van korte duur blijken. Het wachten is alleen tot Nicolai naar buiten gaat om een sigaretje te roken...

Wat precies onze struise blondine over Marvin te melden heeft – en geloof ons, dat is explosieve intel – doen we straks pas uit de doeken. Toegegeven, dat is een goedkoop (maar effectief) trucje om jou te dwingen door te lezen. En we gluren natuurlijk niet over je schouder mee om te controleren of je stiekem toch doorbladert naar de laatste pagina. Maar laten we wel wezen: dat zou bedriegen zijn. En daar doe jij niet aan, toch? Aan bedriegen? Dan zou je namelijk geen haar beter zijn dan Marvin, de scheefpoeper uit Temptation Island, we love to hate.

Gespierde hunks en blote vamps

Het fameuze realityprogramma waarin stelletjes testen hoe stevig hun relatie in de schoenen staat, is na een afwezigheid van zeven jaar terug op tv, en sterker dan ooit. Voor wie al die tijd onder een steen heeft geleefd, hier een korte uitleg. Vier koppels worden naar een tropisch oord gevlogen. De mannen en vrouwen krijgen elk een eigen eiland. Op dat eiland bevindt zich veel drank, een zwembad, een buitendouche, zachte bedden. En verleiders die het de kandidaten zo moeilijk mogelijk maken om trouw te blijven: bij de vrouwen gespierde hunks, bij de mannen verlokkelijke vamps met een diepgewortelde afkeer voor kleding. Het hoogtepunt zijn de kampvuren, waar de deelnemers worden geconfronteerd met de beelden die onverbloemd laten zien hoe sterk of zwak (meestal zwak) het vlees van hun betere wederhelft is.

Is het voyeuristisch? Zeker. Is het doorgestoken kaart? Waarschijnlijk wel (maar daarover later meer). Is het vermakelijk? Abso-fucking-lutely. Dat komt niet door Haroon en Ayse, Regilio en Kirsten of Luc en Jolien. Die stelletjes zijn slaapverwekkend braaf. Alle lof voor de spice & juice dit seizoen komt toe aan Marvin Kdiribe, de 22-jarige havenarbeider uit Brugge. Toen afgelopen november de opnames begonnen, was hij al acht maanden dolgelukkig met zijn liefje Louise Coffyn, ook 22 lentes jong, en in het dagelijks leven verpleegkundige en psychologiestudente. Tuurlijk verwachtte Marvin dat hij het zwaar zou krijgen op het eiland. Maar hij wist zeker dat de liefde voor zijn Louise elke orkaan kon doorstaan. Louise was nog overtuigder.

Scheefpoeper

We hebben vorige week allemaal kunnen zien dat Louise voor een psychologiestudente schrikbarend weinig mensenkennis heeft. Want haar Marvin had scheefgepoept. Voor de derde keer alweer. Na Véronique en Jill had hij zich nu door Chiara laten verleiden. Op zijn verjaardag nota bene, ter ere waarvan Louise nog wel een lief briefje voor hem had geschreven. Haar zoete woordjes zorgden ervoor dat Marvin verscheurd was door schuld en schaamte. Zo’n goede vrouw verdiende hij niet.

Twee cocktails en een schoudermassage verder lagen de zaken voor Marvin heel anders. Na het kampvuur holde Louise naar haar kamer, waar ze zich huilend en snikkend op de badkamervloer stortte. Dat haar korte jurkje daarbij riant over haar billen heen was geschoven, donderde haar niet meer. Hamvraag: plengde Louise hete krokodillentranen?

'Nepstel'

Het hardnekkige gerucht gaat dat zij en Marvin helemaal geen relatie hebben. Ze zijn weliswaar vrienden, maar geen stelletje. Hun deelname zou een noodgreep van producent Warner Bros. zijn, dat vlak voor de opnames een eerder gecast koppeltje zag afvallen wegens privéredenen. De smoking gun is een party pic van een Temptation Island-reüniefeestje, die Jill eind februari op haar Instagram plaatste. Met een breeduit glimlachende Louise naast haar. Lachen is toch wel het laatste wat je zou willen doen als je op een halve meter staat van de vrouw die een paar maanden eerder de liefde van je leven heeft bestegen.

Een week later postte Marvin een foto op zijn Facebook van een feestje in de Antwerpse club Mardi, waarop hij stralend een zoen op zijn wang van Jill in ontvangst neemt. Dat brengt ons tot de volgende drie mogelijke conclusies: 1) Louise beschikt over een vergevingsgezindheid die kan wedijveren met die van Jezus; 2) de relatie tussen Marvin en Louise is voorbij (ook daarover later meer); of 3) de relatie heeft nooit bestaan.

Sint Kruis

Tijd om dit tot op de bodem uit te zoeken. Dus rijden we naar Sint Kruis, het tegen Brugge aangeplakte dorpje waar Marvin zijn jeugd heeft doorgebracht. Eerste halte: De Mozaïek, Marvins basisschool....

Tekst: Danny Koks

Dan nog even dit: de sekstape van Louise

Roem kent ook zijn keerzijde. De Vlaamse site clint.be plempte drie weken geleden enkele seksfilmpjes van Louise online. Op de filmpjes – van een paar jaar oud – zien we de studente verpleegkunde genieten van zichzelf, haar toenmalige vriend (op zijn leuter na onherkenbaar in beeld) én van Natassia van Kerkvoorde: fotomodel, studiegenote van Louise en ex van Romelu Lukaku, de Belgisch international die nu voetbalt bij Everton. Louise was not amused: ‘Iets wat bijzonder privé was, wordt nu met heel Vlaanderen gedeeld.’

De nieuwssite haalde de beelden snel offline nadat Louise dreigde met gerechtelijke stappen. Maar ook Natassia van Kerkvoorde laat het er niet bij zitten. Wij citeren uit de brief van het advocatenkantoor dat het fotomodel in de arm heeft genomen: ‘Aangezien de beelden enkel en alleen bestonden op de mobiele telefoon van Louise Coffyn, kan onze cliënte zich niet ontdoen van de indruk dat een en ander strategisch werd gelekt en dat zij ongewild schaamteloos misbruikt werd en wordt in een mediacampagne die klaarblijkelijk aandacht moet trekken op mevrouw Louise Coffyn en/of het televisieprogramma waaraan zij op dit ogenblik deelneemt. Onze cliënte zal gerechtelijke stappen ondernemen tegen Clint.be alsook mevrouw Louise Coffyn die als enige bezitter van de betreffende beelden noodzakelijkerwijs betrokken partij moet zijn bij de verspreiding.'