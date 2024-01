Winnaar en verliezer: Louis van Gaal en Marvin van Temptation Island

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Dit keer heeft Louis van Gaal ons hart weer eens veroverd. En nog wel met een schwalbe.

Winnaar: Louis van Gaal

De voetballerij is een heerlijk opportunistische klerebende. Het hele seizoen snakken we al naar het moment dat de kop van Van Gaal door de straten van het teleurgestelde Manchester rolt. Nu is ie een ronde verder in de Europa League en heeft ie gewonnen van Arsenal en vinden we het allemaal ontzettend knap dat hij dat voor elkaar heeft gekregen met zoveel jonge, onervaren spelers.

Wij van Revu zijn de grootste opportunistische ratten van allemaal. Hup Louis! Je bent een koning en een malle man en we houden van je. Van je steenkolenengels (en je steenkolenduits, en je steenkolenspaans), de asymmetrie van je neus, je hekel aan journalistieke gemakzucht, dat je een vrouw hebt die Truus heet – waar vind je die tegenwoordig nog?

Echt op je best ben je als het theaterdier in je wakker wordt. Die karatetrap tijdens de Champions League-finale van 1995, toen je de vierde man duidelijk maakte dat Desailly Nigel de Jong ging op Litmanen? We kijken er liever naar dan naar dat frommelgoaltje van Kluivert.

Afgelopen weekend liet je je weer van je beste kant zien. In de cruciale kraker tegen Arsenal maakte Sanchez een fopduik. Door je Shakespeariaans op het gras te storten voor de ogen van de verbouwereerde vierde official liet je weten dat löffeltje löffeltje liggen niet betekent dat je je zomaar laat naaien. Louis, je hebt onze onvoorwaardelijke liefde heroverd. En we hopen dat je net zo kwaad zult worden op de eerstvolgende tegenstander die scoort en zijn shirt uittrekt en er ongestraft mee wegkomt.