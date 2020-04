Rooie oortjes in de collegezaal

Gelukkig springt Kim Holland (50) met haar nieuw ontwikkelde sekscollege in dat natte gat. We leren van alles tijdens de allereerste try-out: ‘Meisjes komen lekkerder klaar als ze hun sokken aanhouden.’

Een seksgesprek met Kim Holland, dat zien ruim honderd studenten van NHL/Stenden in Leeuwarden wel zitten. De collegezaal is tot de nok gevuld met nieuwsgierige jongeren, vooral eerstejaars studenten tussen de 18 en 24 jaar die een studie doen binnen het kader zorg & welzijn en dus misschien later beroepshalve met dit onderwerp te maken kunnen krijgen. Op deze leeftijd weten de aanwezigen vanzelfsprekend al veel over de biologische functie en de risico’s van seks, maar ze hopen ook wat meer te leren over ware liefde, intimiteit en wat er van hen wordt verwacht in de slaapkamer. Bovendien heeft Holland aangekondigd te gaan praten over het verschil tussen lust en liefde en zal ze ingaan op het fenomeen dat veel jongeren porno beschouwen als een leidraad voor een goed seksleven. Door het enorme aanbod van gratis porno op internet komen jongeren er op steeds jongere leeftijd mee in aanraking. Recente onderzoeken wijzen uit dat veel 11- en 12-jarigen al over een mobieltje beschikken en meer dan 60 procent van de 12- à 13-jarigen geregeld pornofilms kijkt. Holland: ‘Sommige tienerjongens denken écht dat hun 15-jarige vriendinnetje een gangbang voor haar verjaardag wil.’

Kim Holland heeft het prima naar haar zin in de collegebanken

Uitverkochte sekszaal

Hoewel het een pilot-college betreft en de pornogoeroe vandaag voor het eerst haar sekspraatje komt houden, liep het meteen storm zodra bekend werd dat de beroemde pornoproducente naar de Friese hogeschool komt voor haar try-out. ‘Nadat we hadden aangekondigd dat Kim Holland hier op school komt om porno in de juiste context te plaatsen en seksuele voorlichting te geven, stroomden de aanmeldingen meteen binnen,’ vertelt Nynke Boonstra, lector zorg & innovatie in de psychiatrie. ‘Het was snel vol, er kan vandaag dan ook niemand meer bij. Maar toen we de aangemelde studenten vroegen wie er openstaat voor een praatje met de pers, was er aanzienlijk minder enthousiasme. Toch hebben we drie studentes bereid gevonden om vragen te beantwoorden over het college van Holland en over het onderwerp zelf.’

Het feit dat slechts drie van de honderd aanwezigen zich open durft te stellen voor een gesprekje over het sekscollege, onderstreept de stelling van Holland dat praten over dit onderwerp niet voor iedereen vanzelfsprekend is en dat er op seks nog altijd een taboe hangt. Natuurlijk is praten met een tijdschrift, krant of camera iets anders dan praten met je bedpartner, maar toch: een resultaat van 3 procent kan gerust als terughoudend worden samengevat. En daarmee is meteen het belang aangetoond van het open en eerlijke seksgesprek dat Kim Holland vandaag met deze groep belooft aan te gaan. ‘Niet betuttelend, maar zonder taboe, open en eerlijk,’ zegt de voormalig pornoactrice en huidig erotiekonderneemster vooraf tegen ons. ‘Ik heb een concept bedacht waarmee ik jongeren wil informeren over het belang van voorspel, het bespreken van elkaars seksuele voorkeuren, het plezier van seks en hoe je leert praten over wat je fijn vindt en wat niet. Ik wil alle aspecten aansnijden, ook bijvoorbeeld hoe je moet omgaan met grensoverschrijdend gedrag en de risico’s van sexting.’

Terwijl we met Holland aan het kletsen zijn over wat ze zometeen gaat doen, wordt ze aan haar kobaltblauwe jasje getrokken door een communicatiemedewerkster – of ze mee wil komen om de locatie te checken, om haar microfoontje alvast te installeren en de laatste voorbereidingen door te spreken. Het is net als vroeger op de set van een pornofilm: Holland moet in actie, dus graag volledige aandacht en full focus op wat voor spannends er komen gaat.

Komkommercondoom

Drie kwartier later is het zover. Een applaus volgt als de gewezen blootfilmkoningin wordt aangekondigd en ietwat nerveus heen en weer slaand met haar pornoblonde haren achter de lessenaar plaatsneemt. Een erotische spanning hangt er niet in de zaal, meer een benieuwde lading: zal ze iets vertellen over haar ervaringen op pornosets? Hoe vaak zou ze het zelf met haar partner doen? Vertelt ze sappige anekdotes over wat er allemaal mis kan gaan bij de opnames van een seksfilm? Met hoeveel mannen zou ze het gedaan hebben? Wie dit soort antwoorden zoekt in het seksgesprek met Kim Holland, kan haar beter zelf een mailtje sturen of verderop in dit artikel even het kader lezen. Want wat de in Gouda geboren erotiekbazin hier vandaag komt doen, is niet zo gek veel meer dan een traditionele seksuele voorlichting. Ze kiept nog net geen doos met glijmiddelen, pessariums, spiraaltjes, dildo’s met zelfroterende masseerparels en likgevoelige bef lapjes op tafel, maar ze tovert wel degelijk uit beide broekzakken een condoom tevoorschijn (‘die heb ik dus áltijd bij me’) en er blijkt een komkommer in haar rugzakje te zitten. ‘Het wordt vaak voorgedaan met een banaan, maar het kan ook prima met een komkommer.’

‘Ik geef er een rukje aan’

Holland is op dreef en er wordt ademloos naar haar geluisterd. Ze zit nu dan ook al in het voor de jongeren wat pikantere hoofdstuk over seks. Dat is fijn, want het begin van haar monoloog, dat 50 minuten lang doordendert, komt voor sommigen een tikkie saai over. Holland moet er zelf ook nog even inkomen (‘ho sorry, er komt nu eerst een klein filmpje’) en babbelt wat over volwassen worden, het ontdekken van je lichaam, het omgaan met hormonen en verliefd worden. Ze waarschuwt voor grooming en sexting en geeft de tip om jezelf niet herkenbaar in beeld te brengen als je een pikante foto van jezelf maakt en verstuurt. Het lijken open deuren, maar de zaal toont geen snipper van verveling of desinteresse, al horen we achteraf dat het college wel wat interactiever mag. Holland is vooral zelf aan het woord; als ze bijvoorbeeld vraagt waarom er in de erotische wereld bijna niet wordt gekust, geeft ze direct zelf het antwoord: ‘Omdat dat door veel acteurs en actrices als te intiem wordt ervaren.’

Ja ja, lieve mensen, we gaan het toch echt over masturberen hebben

Als Holland daarna een komisch filmpje laat zien van een kale man die zich op zijn kantoor lijkt af te trekken, maar in plaats daarvan een appeltje aan het oppoetsen is, zegt ze: ‘Ja ja, lieve mensen, we gaan het toch echt over masturberen hebben. De meeste jongens die zich opgewonden voelen en in de stemming zijn, hebben zoiets van: ik geef er een rukje aan en ga verder met leven, maar je kunt ook vast iets oefenen waar je wat aan hebt als je straks een echte bedpartner hebt. Wisten jullie dat de gemiddelde sekstijd in de slaapkamer slechts vijf minuten is? Die tijd kun je wat verlengen met een heel simpel trucje, die heet “de start en stop-methode”. Als je als jongen bijna op je hoogtepunt bent, knijp je één seconde net onder de eikel. Dan wordt het orgasme uitgesteld, kun je langer door en wordt het klaarkomen nog heftiger.’

7 oneliners van Kim

Tijdens het doceren van haar seksles spuwt Kim Holland tussendoor tientallen tips, oneliners en stellingen uit. Sommige zijn open deuren, andere kunnen zo op een tegeltje. De volgende kreten willen we de Revu-lezers niet onthouden.

‘Wil je wel gepijpt worden, maar vind je het vies om te likken? Ja jon­gens, dat kan natuurlijk niet. Gelijkwaardig­heid is heel belangrijk.’ ‘Als tijdens het seksspel iets te hard is, geef je het aan: oehhh, dat was niet lekker.’ ‘Goed of slecht bestaat niet in seks, er is alleen maar lekker of nog lekkerder.’ ‘Een vagina heeft een heer­lijke, lichtzure geur. Meiden, ga dat niet schoonmaken, want het is ons lokstofje.’ ‘Ik heb zoveel films gedraaid en geloof me, ik heb altijd een condoom gebruikt.’ ‘Als een jongen niet met con­ doom wil vrijen, hoef je als meid alleen maar te zeggen: “Wil jij graag papa worden?”‘ ‘Leer het zin­netje ook in het Spaans en Italiaans voor je vakantie­ vriendjes, want ze hebben alle­maal een con­doom op zak.’

Op de bel drukken

Zo, die tip pakken de studerende twintigers toch maar mooi even mee op deze voorlichtingsmiddag met Kim Holland. Als ze het over het masturberen van vrouwen gaat hebben, wordt het even hilarisch. Op het scherm verschijnt levensgroot een tekening van het geslachtsorgaan van de vrouw. Holland legt uit dat het stimuleren van de clitoris niet een kwestie is van ‘met de wijsvinger op de bel drukken’, zoals onervaren jongens soms schijnen te denken. ‘Je moet ook goed weten waar de clitoris zich precies bevindt,’ zegt Holland op een belerend toontje. Haar plotselinge strengheid blijkt niet overbodig, want als meneer Bauke – een sportieve veertiger die tijdens deze sekscolleges de technicus is – met een laserpointer de clitoris ter ondersteuning van het verhaal even wil aanwijzen, gaat hij volledig de mist in door het verkeerde flubbertje aan te wijzen.

Sommige tienerjongens denken écht dat hun 15-jarige vriendinnetje een gangbang voor haar verjaardag wil

Holland, die tijdens haar voorlichtingsmonoloog toch al strooit met woordgrappen en humoristische vondsten, reageert ook nu uiterst ad rem: ‘Dat moet wel een man zijn, met die aanwijzer.’ Er wordt zó hard gelachen door de honderd toehoorders, dat Holland overweegt om deze klitblunder vast in de presentatie te laten terugkomen. En waarom ook niet? De wulpse ervaringsdeskundige gebruikt op doortastende wijze humor om het onderwerp lekker luchtig te houden en het zo kranig mogelijk uit de taboesfeer te trekken. Bovendien weet ze de juiste snaar te raken met haar achtergrond, haar autoriteit en haar joviale, energieke manier van presenteren en vertellen. En wat anno 2020 knap is in onderwijsland: met haar seksmonoloog houdt ze een grote groep jongeren een klein uur lang poeslief in de collegebanken. En dat is natuurlijk ontzettend opwindend. De seksjuf sluit het officiële gedeelte af met: ‘Ik wil jullie allemaal een fantastisch seksleven wensen.’

Seksgesprek

Na de voorlichting van bijna een uur krijgen de studenten de gelegenheid om vragen te stellen. Nu begint het inderdaad meer op een seksgesprek te lijken. Student: ‘Sommige jongens denken dat het zo hoort om je vriendin tijdens de seks in het gezicht te slaan of aan de haren te trekken. Is dat normaal?’ Kim Holland: ‘Dat is het verneukeratieve van porno. Als je veel van dat soort films kijkt, ga je denken dat het normaal is. Maar waarom zou je alles nadoen? Vergeet niet dat porno erotisch entertainment is. Je springt toch ook niet vanaf het dak van een gebouw in een rijdende sportwagen omdat je dat in een film hebt gezien?’

Student: ‘Is met je klasgenoten praten over seks niet raar?’ Kim Holland: ‘Nee, dat is juist enorm goed. We leven in een tijd waarin er steeds minder over seks wordt gepraat. Pakweg tien, vijftien jaar geleden gebeurde dat gewoon veel meer.’

Toen handenschudden nog heel normaal was

Student: ‘Is varen over de rode zee ongezond?’ Kim Holland: ‘Voor de duidelijkheid: de rode zee bevaren betekent seks hebben terwijl het meisje in haar menstruatieperiode zit. Daar is niks mis mee. Sterker nog: er zijn vrouwen die meer opgewonden raken als ze ongesteld zijn. Als je allebei gezond bent en je het geen probleem vindt, dan staat niks je in de weg, er zitten geen extra risico’s aan. Als je je er niet goed of niet fris bij voelt, moet je het gewoon niet doen. Dan zegt het meisje: “Sorry, ik heb even een paar daagjes rust.” Je kunt natuurlijk wel gewoon iets anders lekkers bij elkaar doen.’

Student: ‘Helpt klaarkomen tegen buikpijn?’ Kim Holland: ‘Dat klopt. Klaarkomen zorgt voor een bepaalde ontspanning in je lichaam die buikpijn en hoofdpijn weg kan nemen. Het smoesje “Sorry schat, ik heb hoofdpijn” om onder een vrijpartij uit te komen, geldt dus niet. Over klaarkomen gesproken: meisjes kunnen beter hun sokken aanhouden tijdens het vrijen, dat levert een beter en heftiger orgasme op omdat het lichaam dan helemaal warm is. Het geldt niet voor jongens, hoor! Maar meisjes hebben nog weleens kouwe pootjes, dat is niet lekker om opgewonden te raken.’

Student: ‘Wat is het verschil tussen seks met liefde en seks met lust?’ Kim Holland: ‘In seks met liefde stop je meestal al je gevoelens en geniet je van elkaar tijdens het vrijen, maar ook daarna nog. Dus het blijft je lichaam strelen. Seks met lust is echter een momentopname. Je bent tijdens de daad wel enorm aan het genieten, maar daarna is het weg. Voor mij klopt dat ook: als ik terugdenk aan de films die ik heb gemaakt, dan kan ik me niet eens meer de namen van de acteurs herinneren. Dat komt doordat ik het altijd als een ervaring heb beleefd, maar niet als iets persoonlijks. Seks met liefde heb ik met mijn partner Mark, dat is veel intenser, liefdevoller, heftiger en intiemer.’

De presentatie Kim Licht Voor, voor een vliegende start in de liefde, is bedoeld voor leerlingen van 14 tot 17 jaar op middelbare scholen. Op kimlichtvoor.nl kunnen scholen zich aanmelden en kunnen jongeren anoniem vragen stellen.

Wat niemand durfde te vragen...

Het informatieve sekscollege van Kim Holland was niet helemaal het interactieve seksgesprek dat in het persbericht was beloofd, aangezien ze het merendeel vooral zélf aan het woord was. Gelukkig kunnen we dat pikante gesprek naderhand alsnog aangaan met de immer geile genotsgodin, want we mogen haar alles vragen...

Met hoeveel mannen heb je het bed gedeeld?

‘Mensen denken vaak dat het er duizenden zijn geweest, dat klopt in elk geval niet. Ik heb weleens een getal genoemd, volgens mij was dat zelfs in Nieuwe Revu. Ik zei toen iets van zevenhonderd, als je de mannen met wie ik films maakte én mijn privé-afspraakjes optelt. Maar mijn ex-man Ruud, die bij alle films betrokken was, zei dat dat niet klopte. Het waren er minder, naar schatting zo’n vijfhonderd.’

Ben je monogaam?

‘Ja, hartstikke, en dat is helemaal niet saai. Zeker als je een vriend hebt met een dusdanig libido dat we enorm goed bij elkaar passen. Mark en ik zijn na vijf jaar nog steeds kneiterverliefd op elkaar en we proberen er steeds weer iets anders van te maken. Zoenen blijft bij ons belangrijk, zowel tijdens de seks als daarbuiten. Daarnaast blijven we ondeugend naar elkaar kijken tijdens orale seks en praten we openhartig over wat we fijn vinden. Wij houden het spannend en hebben geen andere partners nodig.’

Wat is je stoutste fantasie?

‘Mark en ik vinden het beiden ontzettend leuk om waar we ook zijn, overal ter wereld, gekke plekken te vinden om seks te hebben. We zoeken de gekste plekjes op waarvan je zegt: een normaal mens zou het daar niet doen... Maar wij dus wel. De gekste plek van vorig jaar? Dat was op Tenerife, ergens buiten met allemaal restaurants in de buurt. Het was aan het einde van een lange trap bij een berg, met steeds de kans dat er nieuwe mensen aan zouden komen. Het was op een tijdstip dat het wel kon, maar we moesten het wel kort houden, echt een vluggertje dus. We maken altijd een selfie op de betreffende plek, om het moment, de sfeer en de situatie voor onszelf even vast te leggen. Daar kunnen we enorme lol van hebben.’

Hoe kinky ben je?

‘Met mijn vorige partner heb ik sowieso al een heel kinky life achter de rug. In mijn huidige relatie zijn we op onze eigen manier ook kinky. Ik vind het lekker om mijn tandjes te gebruiken en Mark vindt dat ook fijn. Maar we zijn ook heel romantisch en liefdevol.’

Wat zou je nooit doen op seksgebied?

‘Zolang je je eigen grenzen blijft aangeven en verkennen, is alles goed wat je samen lekker vindt. In een rollenspel kun je allerlei gekkigheid bedenken, maar zodra dat is gestopt, moet er weer gelijkwaardigheid zijn. Mijn grenzen zijn ruim. Plasseks vind ik leuk, maar excessen, zoals dat je half stikt doordat je keel wordt dichtgeknepen, daar heb ik nooit iets mee gehad. Dingen met naalden of klappen, daar hou ik ook niet van. Geen dingen waar je jezelf mee beschadigt.’

NYNKE BOONSTRA (LECTOR ZORG & INNOVATIE IN DE PSYCHIATRIE)

‘We hebben Kim Holland naar onze hogeschool gehaald omdat het verschil tussen porno en liefde een actueel thema is met onze studenten zorg & welzijn. Porno is tegenwoordig voor jongeren al heel vroeg beschikbaar, maar ze moeten wél weten dat dat niet de werkelijkheid is. Vooraf waren er intern best wat kritische vragen over Holland: is zij echt de aangewezen persoon om dit te doen? Maar we hebben het aangeboden als een vrij college, dus met geen enkele verplichting, en het was in no time bomvol. Er zitten vandaag veel studenten in de zaal die in hun beroepspraktijk ook met jongeren gaan werken, dus de verkregen informatie en de luchtige manier van praten over seks is voor hen zeer bruikbaar.’

JULIA BARTELINK (22, STUDENT JOURNALISTIEK AAN DE HOGESCHOOL UTRECHT)

‘Ik volg Kim Holland vandaag voor mijn afstudeeropdracht aan de Hogeschool Utrecht. Voor scholieren is deze presentatie zeker een rijke aanvulling. Ik heb zelf op de middelbare school alleen maar lessen in voortplanting gehad. Doordat Holland ook dingen over zichzelf vertelt, voel je je sneller op je gemak. Ze houdt het losjes en maakt van een taboeonderwerp een luchtige samenkomst, waardoor je ook vragen durft te stellen.’

ELINA DE LANGE (24, STUDENT PEDAGOGIEK)

‘Ik wil heel graag de jeugdhulpverlening in en ik voorzie veel vragen van jongeren over dit onderwerp. Dat is logisch, want seksualiteit is een heel groot onderdeel van wat er op dat moment in hun leven speelt. Als jongeren erover willen praten, wil ik hen daar een veilige omgeving voor kunnen bieden doordat ik goed geïnformeerd ben en de juiste sfeer weet te creëren, zoals Holland vandaag doet.’

NORA VEENSTRA (20, STUDENT SOCIAL WORK)

‘Het is erg knap hoe Kim Holland haar college presenteert. Ze heeft een goed verhaal en blijft duidelijk bij haar rode draad om lust en liefde van elkaar te scheiden: porno is niet de realiteit, dat hamert ze er goed in. Nee, ik wist vooraf niet veel van haar, behalve haar naam. De meesten van mijn generatie kennen haar omdat ze wordt nagedaan in De TV Kantine. Wat het niveau van deze zaal betreft, vond ik het wel wat lichtjes. Ik zat voortdurend te wachten tot ze wat gekke sekstrucjes zou delen. Ik vind het wel heel interessant dat juist iemand uit de seksindustrie dit komt vertellen.’

JOSINE HORZELENBERG (28, STUDENT COMMUNICATIE)

‘Ik vind het heel slim dat ze meteen vertelde dat het de eerste keer is dat ze voor zo’n grote groep staat. Daardoor is de sfeer meteen open en gemoedelijk. Voor tieners is dit een waardevolle bijeenkomst met goede tips en wetenswaardigheidjes. Volgens mij is Holland haar imago wat aan het veranderen; het komt op mij over dat ze inziet dat ze ook andere dingen kan doen met haar ervaringsdeskundigheid. Ik kijk geen porno, dus ik weet niet hoe ze in haar films was als pornoactrice. Tijdens haar college kon ik haar achtergrond prima loskoppelen. Het grappigste moment vond ik dat die technische man de verkeerde plek aanwees van de clitoris. Dat gebeurt in de praktijk ook weleens, haha.’

