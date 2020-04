'Zing een Coronalied, stuur een wildvreemde bejaarde een kaart of schrijf desnoods een stukje, zoals ik'

Het is crisis en iedereen doet wat ie kan. Al heb je aan het een natuurlijk meer dan aan het ander. Als je met dat virus in je longen naar adem ligt te snakken, heb je liever een kundig verpleegster (m/v) die een zuurstofmasker op je gezicht drukt dan een columnist die een stukje tikt ter verzetting van de zinnen.

M’n broertje is illustrator en tekent gratis te downloaden kleurplaten in een poging de verveling onder thuiszittende schoolkinderen wat te temperen. Een vriend met een 3D-printer fabriekt verstelbare plastic beugels die je achterop het hoofd draagt en waaraan de elastieken van mondkapjes gehaakt kunnen worden, in plaats van achter de oren, waar het elastiek schuurt en schrijnt tot de huid kapot gaat, iets waar veel zorgverleners nu last van hebben. Sekssite Pornhub heeft alle premium content gratis gemaakt. Rukken zonder je creditcard te trekken. In tijden van social distancing voor singles en binnen-de-eigen-relatie-uitgeneukten een godsgeschenk.

A-, B- en C-status BN’ers brachten een coronalied. Ik weet niet precies wie er allemaal aan meededen, ik heb het videoclipje niet gezien en wil dat graag zo houden, want krijg er geheid spastische darmen en anuskramp van, maar dat krijg ik ook van nootmuskaat en dat ik dat zaagsel zodoende niet over m’n bloemkool hoef, wil niet zeggen dat ik de liefhebbers van deze naar gemalen oude kasten smakende noot hun snufje muffigheid misgun. Van mijn part roer je het door je ochtendyoghurt of smeer je de primaire geslachtskenmerken van je vriendin ermee in alvorens de cunnilingus met haar te bedrijven. Eenieder die zich door dat BN’er-lied gesteund voelt, hebbe mijn zegen. Zelfs al zijn het alleen de BN’ers zelf die er – in al hun huidige nutteloosheid – een beetje van opkikkeren, vind ik het ook helemaal prima.

Mensen sturen wildvreemde bejaarden kaartjes, gaan voor ziekenhuizen staan applaudisseren, verkrachten eendrachtig vanaf hun Franse balkons Wim Sonnevelds Aan de Amsterdamse Grachten. En je kunt het hebben over de zin en onzin van dat alles, spreken van massahysterie, het aanstellerij noemen, twijfelen aan goede bedoelingen, het allemaal belachelijk vinden, en ja, een Oud-Hollandsch potje zeiksnorren op z’n tijd lucht natuurlijk lekker op, maar van ijskoud, oorsmeerbitter cynisme is nooit iets beter geworden. Cynisme helpt niet. Er worden niet minder mensen ziek door. Er gaan niet minder mensen dood. Het verhoogt het aantal ic-bedden niet en de AEX klimt er ook geen punt door.

Dus fuck cynisme. Teken kleurplaten, 3D-print medische hulpmiddelen, zing een liedje, maak een spandoek, skype met je oma, doe een keer boodschappen voor die ene zieke buurman. Desnoods schrijf je een stukje, als het maar niet cynisch is.