Wie denkt Peter van der Vorst wel dat hij is?

Hij stapt in een drijfnatte boot; hoe goed kan hij hozen en pompen?

Wordt Van der Vorst de nieuwe kapitein op het zinkende schip?

Zo wordt er momenteel wel over de situatie gedacht in omroepland. Per 1 maart volgt hij Erland Galjaard op als programmadirecteur van RTL, waar hij verantwoordelijk wordt voor de programma’s op alle tv-zenders van RTL Nederland en voor de digitale platformen, waaronder Videoland. RTL incasseert momenteel op meerdere fronten harde klappen. Allereerst krijgt Van der Vorst te maken met een sterrenstal waaruit veel gerenommeerde artiesten zijn vertrokken. Teruglopende kijkcijfers vormen al veel langer een groot probleem bij RTL. De boot is lek, het is te hopen dat Van der Vorst knap kan plakken.

Robert Jensen is bang dat Van der Vorst niet alleen gaat plakken, maar ook gaat hakken.

Logisch, de twee zijn aartsvijanden. In zijn podcast haalde Jensen uit naar Van der Vorst. Hoe cru: Jensen hoorde de volgende dag dat Van der Vorst kandidaat was om zijn nieuwe baas te worden, wat zou kunnen resulteren in een onverbiddelijk ontslag. Van der Vorst vindt Jensen en zijn programma namelijk ‘vreselijk’. Jensen nam echter geen woord terug en noemde de situatie rondom zijn mogelijke ontslag lachwekkend: ‘Ik zou keihard lachen... Het is hetzelfde als dat Ronaldo ontslagen wordt door Mario Been.’

Verdwijnt Van der Vorst nu van de buis?

Dat is wel het plan. De geboren Bredanaar zal zijn werkzaamheden voor zijn eigen productiehuis Vorst Media langzaam afbouwen. Na 1 januari 2020 stopt hij ook met presenteren. De beeldbuis is overigens niet de enige plek waar Van der Vorst niet meer te zien zal zijn. In augustus 2018 liet hij zich uitschrijven uit de rooms-katholieke kerk vanwege de ‘anti-homohouding’. Directe aanleiding waren de uitspraken van priester Antoine Bodar in de Volkskrant.

Wat moeten we weten over Peter van der Vorst?

Begon zijn carrière in 1989 bij de publieke omroep, waarna hij in 1996 de overstap maakte naar RTL. Kwam daar in de redactie terecht van Showtime, het allereerste roddelprogramma met Ursul de Geer. Produceert met Vorst Media al jaren televisieprogramma’s voor RTL, SBS en de NPO. Verkocht zijn bedrijf in 2015 aan John de Mol voor héél veel centjes.

Wat vindt Peter van der Vorst van zichzelf?

‘Ik verdien te veel geld.’

Wat vinden wij van Peter van der Vorst?

Wij verdienen ook veel geld, alleen krijgen we het niet.