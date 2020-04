Wie denkt Rob Ronalds wel dat hij is?

Betekent dit eindelijk zijn doorbraak?

Met een aanstekelijk après-skisfeertje is niks mis, maar Rob Ronalds schijnt menig vakantieganger in het Oostenrijkse skigebied te hebben besmet met het coronavirus. De Amsterdammer woont al sinds jaar en dag in Westendorf, het dorp waar Hollandse wintersportliefhebbers maar wat graag komen skiën, snowboarden, fuiven en zuipen. In februari ging hij naar de dokter met een longontsteking, die de kwaal afdeed als een griepje en niet aan corona dacht. Ronalds besloot zelf om geen risico te nemen en bleef twee weken binnen, maar had in maart optredens in populaire wintersportgebieden. In de Oostenrijkse media wordt hij nu omschreven als meesterverspreider, tot grote woede en teleurstelling van Ronalds zelf: ‘Ik ben dertig jaar artiest en ik treed 24 jaar op in Oostenrijk. Ineens maken ze me hier zwart via de media.’

Waar kennen we Rob Ronalds eigenlijk van?

Al sinds de jaren 90 is hij bezig om bekend te worden en door te breken. In 1992 stond hij als René Froger in de Soundmixshow van Henny Huisman, in 1996 werkte hij als publieksopwarmer bij Te Land, Ter Zee en In de Lucht van Jack van Gelder. In 2000 begon hij zijn tv-carrière bij Ab Normaal, het bierdrinkende konijn dat schuine moppen vertelde. Een grote hit scoorde hij in 2000 samen met dj Franky B en twee danseressen als de formatie Cooldown Café. Het nummer Hey Baby (Oeh Ah) stond maar liefst 32 weken in de Mega Top 100. Toch kreeg Ronalds niet de bekendheid zoals die van collega’s als Wolter Kroes, René Karst, Frans Duijts of Jannes. Wellicht dat de dubieuze titel van superspreader nu voor zijn gedroomde doorbraak zorgt...

Ronalds heeft hele volksstammen besmet

Wat vindt Rob Ronalds van zichzelf?

Wat vinden wij van Rob Ronalds?

Hopelijk is hij gauw weer in staat om de feestvreugde te verspreiden.

RENÉ KARST feestzanger met corona

‘Net als Rob Ronalds ben ik ook geïnfecteerd geraakt met het coronavirus. Ik heb een flinke optater gehad door de ziekte. Mijn uithoudingsvermogen is nog steeds nul en ik kan vrijwel niet traplopen zonder hoestbui. Heel langzaam probeer ik weer de oude te worden, maar voor mij voorlopig geen Atje voor de Sfeer. Rob ken ik goed uit het vak. Hij is een vakman op het gebied van feestjes bouwen, zoals het après-skithema of het Amsterdamse volksfeest. Hij verkleedt zich graag en trekt allerlei rare pakjes aan om de sfeer erin te gooien. Rob is bijzonder grappig. Als het konijn Ab Normaal vertelde hij op tv vieze geile moppen. Rob is veelzijdig, maakt goeie videoclips en is een zeer gewaardeerd collega. Samen met Stef Ekkel heb ik een liedje voor hem geschreven: Haar Naam Was Hans Maar Nu Is Het Simone. Ons muziekwereldje is maar klein, je komt elkaar geregeld tegen. Ik ben hem ook weleens in Oostenrijk tegengekomen. Ik ben zelfs begin maart, vijf dagen voordat ik zo ziek werd, nog in Oostenrijk geweest. Het zou goed kunnen dat ik daar het virus heb opgelopen. Nee, niet van Rob, die heb ik toen niet getroffen. Alles wat er momenteel over Rob wordt gezegd en geschreven, vind ik beschamend. Hoe ze er ook over tekeergingen in Veronica Inside, schandalig, van deze mannen had ik dit niet verwacht. In Oostenrijk schildert de pers hem nu af als megabesmetter; ik heb het gevoel dat men daar een zondebok nodig had. Wie een beetje gezond verstand heeft, snapt dat Rob het virus natuurlijk niet expres heeft willen verspreiden. Áls hij dat tenminste heeft gedaan, want dat staat natuurlijk helemaal niet vast.’

JACK VAN GELDER presentator

‘Van Rob Ronalds als publieksopwarmer bij Te Land, Ter Zee en In de Lucht herinner ik me helemaal niets. Ik ken hem helemaal niet. Misschien deed hij zijn ding voordat ik als presentator opkwam, maar ik heb nooit iets van hem meegekregen. Hij zegt me helemaal niets.’

HENNY HUISMAN voormalig talentenjager

‘Wordt Rob Ronalds gezien als meesterverspreider van het coronavirus? Dan heeft hij toch nog wat bereikt! Hij klaagt dat zijn goede naam te grabbel wordt gegooid? Hij had toch helemaal geen goeie naam joh, sterker nog, hij had helemaal geen naam. Ik ken toch links en rechts wel wat mensen, maar ik had echt nog nooit van hem gehoord. Ja, nú ken ik hem, omdat hij als besmetter in de media opduikt. Ik denk dat hij er niet tegen moet ageren, maar het er gewoon bij moet laten. Misschien zet deze situatie hem wel op de kaart, je moet toch érgens bekend door worden. Wát zeg je nou, heeft hij in 1992 aan mijn Soundmix-show meegedaan? Wie deed hij dan na? René Froger? Ik onthoud meestal wel de artiesten die geïmiteerd worden, want vooral op die manier zagen we de deelnemers immers in de uitzending. De enige indrukwekkende René Froger-imitatie die me is bijgebleven, was Tino Martin. Als Ronalds op tv is geweest in mijn show kan hij wel zingen in ieder geval, want anders had hij de uitzending niet gehaald. Dat compliment moet ik hem meegeven.’

FRANKY B voormalig Cooldown-dj

‘Met het Cooldown Café maakten we het hitje Hey Baby, waarna er heel veel vraag kwam om ermee te gaan optreden. Er moest een zanger bij komen en via via kwam zodoende Robbie in beeld. We hebben in die tijd ongelooflijk veel gelachen en bizarre dingen meegemaakt, ik denk er met regelmaat aan terug. We teren nog steeds op het geweldige succes van dat ene nummer. Dat Rob momenteel zo negatief wordt afgeschilderd, vind ik verschrikkelijk. Die beste man is tijdens het wintersportseizoen altijd in Oostenrijk te vinden en werkt dag en nacht keihard. Het is niet fair hoe hij wordt neergesabeld.’