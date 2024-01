Een natte bedoening

In mijn boek (S)experimenteren behandel ik heel veel facetten van seks. Het was natuurlijk onmogelijk om elk onderwerp, elke fetisj of elke voorkeur een plekje te geven. Ik vind het even logisch als prettig dat mijn verhaal ‘incompleet’ is. Want dat betekent dat er ruimte is voor een tweede boek. Er zijn nog ontelbare (s)experimenten en onderwerpen te bedenken!

De journalist vertelde dat ze geregeld in tranen uitbarstte, na en tijdens een potje seks

Toch vindt lang niet iedereen het logisch dat mijn boek niet volledig is. Er wordt geregeld opgemerkt: ‘Leuk hoor allemaal, maar hoe heb je dít kunnen missen?’ Dat overkwam me vorige week nog. Via Instagram werd ik benaderd door een man die me verweet dat zíjn fetisj niet voorkwam in mijn boek. Hij durfde me niet te schrijven waarvan hij opgewonden werd, want: ‘Er konden mensen meelezen.’ Die mededeling voorspelde niet veel goeds. Of zijn fetisj was illegaal, of de beste kerel was hartstikke paranoia. Nieuwsgierig als ik ben, besloot ik de man toch aan te horen, via Skype. Het werd een kort gesprek dat ik af kapte nadat hij begon over zijn lievelingsactiviteit: gemeenschap met paarden. Ik heb niet veel grenzen op seksgebied – maar dierenseks is terecht verboden.

Huilen en klaarkomen

Meer feedback kreeg ik van een journalist, werkzaam bij een grote krant. Tijdens een interview over mijn boek complimenteerde ze me met mijn werk. Er was alleen een ‘maar’. Ik hield mijn adem in. Shit. Had ik iets belangrijks over het hoofd gezien? ‘Je schrijft niet over vrouwen die huilen tijdens het klaarkomen. Waarom niet?’

Die zag ik niet aankomen. Ik keek haar verbouwereerd aan en liet mijn adem ontsnappen. ‘Uhhhmm, tja,’ hakkelde ik. ‘Gebeurt dat dan vaak?’ De journalist knikte driftig. ‘Zéker, dat is écht een ding,’ zei ze. Ik vroeg of ze zelf moest huilen als ze klaarkwam. Dat was het geval. De journalist vertelde dat ze geregeld in tranen uitbarstte, na en tijdens een potje seks. In het begin schrok haar partner zich kapot. Maar inmiddels is hij eraan gewend, legde ze uit.

Waarom huil je?’ wilde ik weten. ‘Van geluk.’ De journalist voelt zich zó verbonden met haar lover na een orgasme, dat ze volschiet. ‘Huil jij dan nooit tijdens de seks?’ vroeg ze verbaasd. Ik groef in mijn geheugen en herinnerde me de keer dat ik verliefd was op een andere man dan mijn partner. Tijdens ‘de afscheidsseks’ met mijn minnaar vloeiden er tranen. Maar ik heb nooit een orgasme ervaren dat zo intens was, dat het me aan het huilen maakte – vertelde ik. De journalist keek me meelijwekkend aan. ‘Dat is jammer voor je.’ Ik knikte. Best ja.

Soa’s

Tijdens een signeersessie ontmoette ik wéér iemand die me – ietwat beschuldigend – vroeg waarom ik een bepaald onderwerp had gemeden. Dit keer ging het over soa’s. Ik had niet zo snel een antwoord. Het is niet zo dat ik geen verhalen heb over soa’s. Maar het is nooit in me opgekomen ze op te schrijven. Dat vertelde ik de vrouw. Ze legde uit dat ze soa-verpleegkundige is en dat er véél meer aandacht moet komen voor seksueel overdraagbare aandoeningen. ‘Want deze ziektes maken veel kapot. En er heersen nog altijd veel misverstanden,’ zei ze streng.

Ik knikte schuldbewust. De soa-verpleegkundige had gelijk: we moeten nog veel leren op dat gebied. Dat werd mij recent weer pijnlijk duidelijk toen vriendin K. tijdens een vriendendiner vertelde over een wilde avond waarop K.’s geliefde haar en een vreemde vrouw om beurten had gevingerd. Toen K. uitgesproken was, vroeg ze zich hardop af of ze een soa-test moest doen. Haar vriend vond deze vraag bespottelijk en barstte in lachen uit. Hij kreeg bijval van de rest van de groep: een soa kun je alleen krijgen van penetratieseks, wisten zij zeker.

Mij leek de kans dat ze een soa had inderdaad klein, maar het kón natuurlijk wel. Ik adviseerde K. zich daarom toch te laten testen. Ze besloot mijn advies op te volgen. Een week later belde K. me met het nieuws dat ze chlamydia had. Chlamydia kan dus worden overgedragen als je vingers of seksspeeltjes deelt.

En dit is slechts een van mijn vele soa-verhalen. Genoeg interessante stof voor boek twee. Dus lieve mensen, blijf me vooral wijzen op wat ik mis.