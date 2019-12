Als een soa je de keel uitkomt

Vriendin W. neemt een grote slok wijn en zegt dan: ‘Ik heb gonorroe en chlamydia in mijn keel.’ Ze kijkt erbij alsof ze water ziet branden. ‘What the fúck,’ antwoord ik. Niemand die ik ken, liep ooit eerder een keelsoa op – en veilige seks schiet er bij mijn vrienden nogal eens bij in. ‘Weet je wat nog het meest bizarre is?’ vraagt W. Ik schud mijn hoofd en ga nieuwsgierig op het puntje van mijn stoel zitten. ‘Ik heb geen vaginale soa, terwijl we het urenlang hebben gedaan, zonder condoom! Raar hè?’

Anale chlamydia

Ik knik. Al kijk ik daar niet écht van op. Vriendin K. liep eens anale chlamydia op, terwijl ze alleen vaginale seks had. Ook zij was op de meer voor de hand liggende plek níet geïnfecteerd. Ik informeer naar W.’s keel. Doet het pijn? W. schudt met haar hoofd. Dan staart ze een tijdje voor zich uit, in gedachten verzonken. ‘Moet ik vanaf nu dan pijpen met condoom?’ Dat vindt ze overduidelijk een deprimerend vooruitzicht. Goede vraag. Hoe groot is het risico op een soa in je keel? Ik ken maar één man die orale seks veilig doet. En hij is een professional.

‘Kijk, dit is nou een beflapje,’ zei gigolo B., toen ik hem interviewde over zijn baan: vrouwen bevredigen. B. is niet goedkoop: voor een sessie van twee uur betaalt een vrouw zo’n 500 euro. B. hanteert één belangrijke regel: seks – en ook orale seks – gebeurt 100 procent veilig. Ik pakte het bef lapje van hem aan. Omdat ik nooit eerder een ‘liklapje’ zag, gaf B. me een snelcursus. ‘Kijk,’ zei hij. ‘Dit leg ik op de schaamlippen en clitoris als ik een klant bef.’

Omdat het materiaal zo dun is, voelt beffen mét een lapje even lekker als zonder

Hij likte het lapje ter demonstratie. ‘Omdat het materiaal zo dun is, voelt beffen mét even lekker als zonder.’ Dat vond ik moeilijk te geloven, wat blijkbaar van mijn gezicht af te lezen viel. ‘Eerlijk waar. Ik heb nog nooit klachten gehad,’ zei B. Zeker voor sekswerkers geldt: veiligheid voorop! Zij kunnen geen enkel risico nemen. Het hoort bij de professionele standaard dat je voorkomt dat je je klanten besmet. Maar moeten mensen die wisselende contacten hebben voor de lol – zoals W. – niet dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen?

Ik heb eenmaal een condoom gebruikt tijdens orale seks. Dat was meteen de laatste keer, moet ik bekennen. Gadverdamme, wat is dát ranzig. Voor wie nu roept: ‘Gebruik dan eens een condoom met een smaakje’ – dat vind ik dus nóg erger. Een piemel hoort niet naar aardbei te smaken en te ruiken – zeker niet naar chemische aardbei. En ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand een beflapje tevoorschijn toverde in het heetst van de strijd. Waarschijnlijk was ik hartstikke beledigd geweest als dit wel was gebeurd. ‘Vind je me soms vies?!’ En ik ben vast niet de enige vrouw die hier zo over denkt. Beffen met een lapje is niet doorsnee. Pijpen met een jasje is al iets meer geaccepteerd – goor of niet.

Even wat cijfers: ruim driekwart van de jongeren die hun laatste partner pijpte, deed dit zonder condoom. Slechts één op de tien jongeren gaf aan áltijd een condoom te gebruiken tijdens orale seks. Niet veel! Dat we kut- en kontseks met een condoom moeten doen, weet iedereen. Maar dat ook aan orale seks risico’s kleven, is minder bekend.

Soa big five

Van de site van Soa Aids Nederland: ‘Orale seks is een transmissieroute voor organismen die infecties kunnen geven van de bovenste luchtwegen, van het maagdarmkanaal en van de geslachtsorganen. Naast de soa big five (chlamydia, gonorroe, hiv, hepatitis B en syfilis) kunnen onder andere herpes genitalis en humaan papillomavirus (HPV) worden overgedragen.’

De kans dat je een soa krijgt van orale seks is kleiner dan bij vaginale of anale gemeenschap, maar onveilig pijpen en beffen is dus niet zo onschuldig als velen denken – dat ondervond W. aan den lijve. De hoogste tijd om beflapjes in te slaan, lieve mannen! En uhm, pijpen met condoom is vreselijk, maar gonorroe en chlamydia in de keel is ook bepaald geen feestje. In vergelijking daarmee is een piemel die meurt als een geurkaars zo gek nog niet.