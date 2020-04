Zo stel je je orgasme uit

Sommige vragen worden me haast dagelijks gesteld, via Instagram. Zoals de bijzonder irritante: ‘Wat vind je van mijn pik?’ Maar er zijn meer vragen die met regelmaat voorbijkomen. Zo wil er elke week wel een man weten hoe hij minder snel kan klaarkomen tijdens partnerseks. En die serieuze vraag beantwoord ik hier vandaag met liefde!

Laat ik eerst even duidelijk maken wat een vroegtijdige ejaculatie is. Veel mannen denken namelijk dat ze te snel klaarkomen, terwijl dat in werkelijkheid best meevalt. Zo hebben sommige heren het idee dat ze minstens een half uur moeten stoten alsof hun leven ervan afhangt, ‘want dat doen ze in pornofilms ook’. Maar believe me, de meeste vrouwen worden er niet gelukkig van als jij eindeloos penetreert. Denk vooral niet dat jij er lang over móet doen om een vrouw klaar te laten komen. De meeste dames komen niet in de buurt van een orgasme van neuken alleen. Voor een hoogtepunt is, bijna altijd, clitorale stimulatie nodig. En het goede nieuws is: haar bevredigen kan ook met je handen of tong, als jij al bent klaargekomen.

Binnen één minuut

Goed. Wat is wel echt té snel klaarkomen? Nou, we spreken van een vroegtijdige zaadlozing als de man klaarkomt binnen één minuut nadat hij bij zijn sekspartner naar binnen gaat. Hoe snel mannen klaarkomen, verschilt enorm. Als een man met zijn penis de vagina betreedt, duurt het klaarkomen bij de helft van de mannen korter dan vijf minuten en bij de andere helft langer. Zo is klaarkomen na drie minuten net zo normaal als klaarkomen na acht minuten. Maar, zelfs als je ejaculeert binnen een ‘normaal tijdsbestek’, is het natuurlijk een fijn gevoel om controle te hebben over je orgasme. En beheersing kun je leren!

Heb jij geen idee om welke spier het gaat? Stop dan eens halverwege met plassen. Dat is hem!

Te snel klaarkomen kan gênant zijn. En er over praten is voor veel mannen een enorme drempel. Maar ik raad je aan het toch te doen. Je geliefde of scharrel kan je helpen: jullie kunnen samen oefenen. Er is niks zo ongemakkelijk als blijven doen alsof je neus bloedt, terwijl je duidelijk baalt als een stekker van je snelle orgasme. Dat heeft je sekspartner echt door, geloof me – I’ve been there. En wie niet communiceert zal tijdens een volgende vrijpartij nog meer druk ervaren. De vorige keer kwam je snel, dus nu moet je het lang volhouden. De kans dat je dan juist snel ejaculeert – van pure stress – is groot.

Knijptechniek

Zó, de olifant is de kamer uit. Mooi. Tijd om aan de slag te gaan met ‘de uitstel- of knijptechniek’. Dit kun je samen met een sekspartner doen, maar natuurlijk ook alleen. Dat doe je zo: masturbeer of penetreer tot het moment dat je bijna klaarkomt. Wacht vervolgens even (of knijp voorzichtig enkele seconden met twee vingers in het uiteinde van de penis) en ga weer verder. Doe dit drie keer en ejaculeer bij de vierde keer. Oefening baart kunst! Je zal merken dat je steeds meer controle over je orgasme krijgt als je een tijd lang meerdere keren per week traint. En ja, dat vergt discipline en doorzettingsvermogen. Maar onthoud: no pain, no gain.

Wat je ook kunt proberen: train je PC-spier. Deze spier maakt onderdeel uit van de bekkenbodem en loopt van het schaambeen naar het stuitje. Heb jij geen idee om welke spier het gaat? Stop dan eens halverwege met plassen. Dat is hem! Door de spier geregeld een paar seconden samen te trekken en dan weer te ontspannen, kan je meer controle krijgen over je orgasme. Oefenen kan op elk moment: bij je schoonouders aan tafel, tijdens een vergadering of een treinreis. Niemand die merkt dat je in het geheim werkt aan je seks-skills.

Er is dus genoeg dat je kunt doen! Maar als je alles al hebt geprobeerd zonder resultaat: bezoek een arts, die kan je doorverwijzen naar een seksuoloog. Snel klaarkomen kan ook te maken hebben met bijvoorbeeld faalangst.

Lang verhaal kort: laat je niet gek maken door porno-acteurs die urenlang neuken. Wat zij doen is niet realistisch – of wenselijk. Maar je orgasme leren uitstellen kan geen kwaad.

En vergeet vooral niet te genieten.