Marvin Straight is de natte droom van elke pornoregisseur

Het leven van onze seksexpert is allesbehalve saai. Zo lag ze laatst naast een heuse pornoprins in bed. Marvin Straight heeft alles mee.

Fotografie Jasper Suyk

Porno-acteur Marvin Straight (28) leefde zich uit op zijn tegenspeelster terwijl ik ernaast lag. Voor een nieuw online tvprogramma was ik gevraagd meer te vertellen over hoe je een vrouw vingert. Marvin Straight voegde de daad ter plekke bij het woord. Niet dat híj mijn adviezen nodig had, allesbehalve. Marvin is een geboren minnaar. Iemand die leeft voor seks. ‘Er is nou eenmaal niks belangrijkers in de wereld,’ zei hij.

Marvin zit nog niet lang in de scene. Sinds november, om precies te zijn. Zijn uiterlijk heeft hij mee: een gespierd lichaam, een leuke lach en een penis die zonder twijfel in de smaak zou vallen bij zangeres Anouk (die minstens 23 centimeter wil). Toch is zijn paardenlul niet zijn grootste kwaliteit. Marvin Straight kan op commando klaarkomen, steeds opnieuw (soms wel negen keer achter elkaar). Dat maakt hem de natte droom van elke pornoregisseur.

Verboden terrein

Marvin wist van tevoren niet dat hij zou uitblinken in dit werk. Ja, hij vond zichzelf uitstekend in bed, maar dat betekende niet dat hij het voor de camera ook goed zou doen. Pas tijdens zijn auditie realiseerde hij zich dat hij over unieke kwaliteiten beschikte. Hij speelde al jaren met het idee eens een rol te spelen in een adult movie. Niet per se omdat hij droomde over een carrière in de porno, hij wilde in eerste instantie weten of hij hiervoor geschikt was. Voor een vrouw is deze baan relatief simpel.

Even grof gezegd: benen wijd, kut gespreid, een beetje leuk kreunen en je bent binnen. Mannen moeten in staat zijn een erectie te krijgen op commando en moeilijker nog: ervoor zorgen dat hun penis stijf blijft. Net zolang tot álles erop staat. Marvin was zenuwachtig tijdens zijn auditie. Maar het waren niet de soort zenuwen die je verlammen. Ze maakten juist dat hij zich alert voelde. Hij werd vriendelijk ontvangen door de regisseur, wat cameramensen en een ervaren actrice. Hij voelde zich direct op zijn gemak. ‘Zij vonden dit de normaalste zaak van de wereld. Dat gevoel was aanstekelijk.’ Bang voor een falende erectie was Marvin allerminst. Zijn jongeheer had hem nooit eerder in de steek gelaten, dat zou ook nu niet gebeuren.

Marvin en de pornoactrice stelden zich aan elkaar voor, kleedden zich uit en vertelden waar hun grenzen lagen. Dat is gebruikelijk in deze scene, zo leerde hij later. ‘Ik moet niks hebben van vingers in mijn kont,’ zei Marvin. Hij koos niet voor niets voor het pseudoniem Straight. Hij is 100 procent hetero en doet dan ook niks ‘gay-achtigs’. Niet dat Marvin homofobische trekjes heeft. Allesbehalve. Hij vindt het geen enkel probleem een scène op te nemen met een homoseksueel, zelfs niet als het gaat om dubbele penetratie (een piemel in de vagina en een in de kont), waarbij de penissen elkaar nog weleens willen raken. Zolang de focus maar op de vrouw ligt. Zijn anus is verboden terrein.

Na afloop van dat eerste potje seks op camera kreeg Marvin Straight nog net geen staande ovatie. Iedereen was in zijn nopjes met zijn prestatie. Dat streelde Marvins ego. Dolblij vervolgde hij zijn weg naar huis. Van je hobby je werk maken, die luxe is maar weggelegd voor een enkeling. Dat Marvin Straight dit werk vooral voor de lol doet, bleek ook tijdens de opnamedag. Als de camera uit was, ging hij rustig door met het strelen en vingeren van zijn tegenspeelster. ‘Jij bent echt erg,’ giechelde de porno-actrice. Dat klopt, gaf hij grijnzend toe. ‘Ik ben Rupsje Nooitgenoeg.’

Gekke Petertje

Voor wie mocht denken dat zijn huidige werk ervoor zorgt dat hij privé minder seks heeft: echt niet. ‘Juist meer.’ In het beste geval doet Marvin Straight het een paar keer per dag, voor of achter de camera, dat maakt hem weinig uit. Het vindt het beide even lekker. Hij is een exhibitionist. Het idee dat er mensen naar hem kijken windt hem op. Hij geniet momenteel volop van zijn leven. Laatst deed hij een klus voor pornoproducent Gekke Petertje. Hij moest seks hebben met twee vrouwen in een Porsche 911 Turbo S. ‘Zeg nou zelf, beter wordt het leven toch niet?’ Het enige dat hij jammer vindt is dat veel mensen dit beroep veroordelen. ‘Iedereen kijkt porno. Het is normaal. Waarom is het dan abnormaal porno-acteur te zijn? Waarom blijven mensen dit werk zien als ordinair, als goor?’ Marvin bedient enkel de vraag. Hij hoopt binnenkort naar Amerika te vertrekken, om daar in megaproducties te spelen. Dat lijkt hem wel wat. Ik zie Marvin Straight dat wel flikken.