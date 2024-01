Wie denkt Hélène Hendriks wel dat zij is?

Vanuit de beroepsgroep wordt verzekerd dat dit geen gevolg is van de opdracht van FOX Sports aan Hendriks om zich sexy te kleden.

Hendriks werkt pas sinds 2013 namens landelijke media in de voetbalwereld, hoe kan ze zo snel Sportjournalist van het Jaar zijn geworden?

Hendriks heeft een achtergrond als hockeyster op hoofdklasseniveau. Ze begon haar sportjournalistieke carrière bij de lokale omroep Brabant10 en werkte later voor NAC TV, Omroep Brabant en de regionale Limburgse zender L1. Toen ze vijf jaar geleden begon voor Fox Sports, had ze dus al een aardige achtergrond.

Werkt ze ook als schrijvend journalist?

Een pijnlijke vraag, want de voormalige hockeybabe mist het topje van haar pink. Het onhandige ongelukje gebeurde tijdens een wedstrijd met haar Bredase club Push bij het Utrechtse Kampong. Hendriks kreeg snoeihard een bal tegen haar hand, die een deel van haar pink afrukte. Teamgenoten zochten op het veld verwoed naar het ontbrekende lichaamsdeel, terwijl Hendriks in het ziekenhuis de dienstdoende chirurg om haar vinger probeerde te winden. Ondanks haar charmes én de teruggevonden pinkhelft, kon de beste man niks voor haar doen. Sindsdien is het voor Hendriks onmogelijk om met tien vingers te typen.

Hoe ligt Hendriks bij haar collega’s?

Best goed. Ze wordt door de heren van Veronica Inside graag uitgenodigd als gast. Dat Johan Derksen haar ‘een collega met tieten’ noemde en René van der Gijp haar aanspreekt met ‘Schatje’ ervaart ze niet als seksistisch. Hendriks is lyrisch over collega Jan Joost van Gangelen en kan zelfs zo goed opschieten met analist Ronald de Boer, dat ze hem gewoon kan vragen of hij weer even botox is wezen halen. Minder goed kan ze overweg met Kenneth Perez, die ze overigens wel een goede analist vindt.

Wat moeten we weten over Hélène Hendriks?

Kwam als drieling ter wereld met twee zussen. Is NAC-supporter, groot bierliefhebber, incidenteel tafeldame bij DWDD en sportdeskundige bij het nieuwe 6 Inside. Beleefde in 2015 een incidentje met FC Utrecht-speler Nacer Barazite, die haar na een interview geen hand wilde geven. Moest zich sexy kleden van haar vorige werkgever FOX, maar hield aan die pikante tv-momenten wel een stalker over die soms drie keer per dag in haar straat stond. Werkt nu voor Veronica.

Wat vindt Hélène Hendriks van zichzelf?

‘Ik ben blij dat ik tieten heb.’

Wat vinden wij van Hélène Hendriks?

Een vrouw met ballen.

Wat vinden anderen van Hélène Hendriks?

KENNETH PEREZ voetbalanalist

Ik werkte weleens met Hélène toen ze presentatrice was van De Eretribune bij FOX Sports, maar nu staat ze veel langs het veld en presenteert ze de Champions League. Ik vind het knap hoe ver ze is gekomen en dat ze in een vrij korte tijd nu al deze prijs heeft verdiend. Ze loopt natuurlijk niet over van de voetbalkennis, maar ze is wel erg nieuwsgierigen durft veel te vragen aan spelers en trainers. Dat leidt soms tot heel aparte stiltes, waarbij je dan ziet dat een trainer denkt: maar dat snap je toch wel? Moet ik dat nog uitleggen? Maar dat is tegelijk ook haar kracht, want onder het kijkerspubliek bevinden zich ook mensen die het misschien niet helemaal hadden begrepen. Ze steltde vragen die wellicht ookop de lippen van de kijkers liggen. Hélène is een stoere vrouw die zich goed staande houdt in de voetbalwereld vol mannen. Deze prijs past ook bij de roep om meer vrouwen in de voetballerij. Dat Johan Derksen haar heeft omarmd, helpt volgens mij ook wel in de perceptie van het volk. Waarom Hélène heeft gezegd dat ze mij niet mag? Geen idee, we hebben nooit ruzie gehad. Maar het is helemaal oké dat zij haar mening over mij heeft. Ikheb totaal niks tegen haar. We zijn collega’s en that’s it. Ik word liever gewaardeerd voor mijn werk, dan dat ik een allemansvriend ben. Als Derksen en een prijswinnaar zoals Hélène zeggen dat ik de beste analist ben, dan zal dat wel kloppen, haha.

HENK HOIJTINK chef sport Trouw

‘Dat ik vorig jaar werd uitgeroepen tot Sportjournalist van het Jaar was heel leuk en warm. Het klinkt cliché, maar het is een erkenning van binnenuit, van je beroepsgroep. Dat is een fraaie waardering. Als voetbalverslaggever volg ik Hélène Hendriks natuurlijk. Ze begeeft zich in een segment, namelijk de commerciële televisie, waarin ze niet altijd heel kritisch kan zijn. Ondanks dat kan ze toch wel vragen stellen die niet iedereen zou hebben gesteld. Ik herinner me een discussie van haar met Hakim Ziyech over zijn verdedigende taken; zij vond dat hij een paar keer te traag terugsjokte. Van die kritiek was hij niet gediend. Je weet van tevoren dat het interview daarna niet meer lekker gaat lopen. Dat ze het tóch benoemde en het hem voorlegde, vergde wel enige moed. Ze houdt zich als vrouw in een mannenwereld goed staande. Voetballers weten dondersgoed dat ze bijhaar niet met flauwekul aanmoeten komen.’

WILFRED GENEE Veronica-collega

‘Hélène is altijd goed geïnformeerd, durft door te vragen, is in staat om een goed interview te maken en heeft zich enorm ontwikkeld de afgelopen jaren. Ze heeft een frisse, energieke uitstraling en neemt haar vak heel serieus, maar toch met een knipoog en zelfspot. Als er bij ons in Veronica Inside een wat minder vrouwvriendelijke opmerking wordt gemaakt, dan stapt zij daar met een glimlach overheen. Of haar populariteit mede komt doordat ze er leuk uitziet? Dat weet ik niet. Het is mooi meegenomen, maar de benoeming tot Sportjournalist van het Jaar gebeurt op inhoud. Maar we hebben haar dikwijls in de uitzending gehad terwijl we een opmerking over haar decolleté dan niet konden laten. Noemt ze mij “Willie”? Nee, ik heb geen koosnaampje voor haar, ik word daar heel ongemakkelijk van.’