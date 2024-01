Elke week blikt een Revu-coryfee terug op zijn of haar wildste avonturen. Deze keer: misdaad-journalist Bert Voskuil over Klaas Bruinsma en speelgoedpistooltjes op Schiphol.

Beste verhaal

‘Ik heb het eerste en enige interview met misdaadkoning Klaas Bruinsma gedaan. Tot dan toe had hij altijd strikt onder de radar geopereerd. Reden voor de politie om een media-offensief te regisseren. NRC, de Haagsche Courant en Het Parool publiceerden op dezelfde dag grote verhalen over Bruinsma als de grootste misdadiger van Nederland, in een poging hem uit de tent te lokken. En dat lukte, want hij was ziedend en wilde zijn weerwoord doen. Hij was bij mij terechtgekomen, omdat Vrij Nederland zijn aanbod had geweigerd. Ik was dus tweede keus, haha. Hij wilde laten zien dat hij niet zo’n monster was als hij was afgeschilderd. Hij vond zichzelf intelligent en beschaafd, een belezen man die hield van schaken en zeilen. Wij hebben gesproken over zijn levensverhaal en hij vertelde hoe hij, de zoon van een succesvolle frisdrankfabrikant, zo groot was geworden in de hasjhandel. Zijn rechterhand Etienne Urka zei achteraf dat praten met mij de grootste fout was die Bruinsma heeft gemaakt.’

Grootste scoop

‘Ons was ter ore gekomen dat de beveiliging op Schiphol niet zo fantastisch was. In overalls met de verkeerde kleur, en met een pasje dat ik even snel had gemaakt met een viltstift, kwamen wij inderdaad doodeenvoudig het terrein op. In een vijftal vliegtuigen hebben we toen speelgoedpistooltjes verstopt. De volgende ochtend boekten we een vlucht naar Madrid, want wij wisten dat dat een van de toestellen was die wij hadden bezocht. Tijdens de vlucht vroegen we aan een stewardess of zij samen met mij en de fotograaf even een kijkje wilde komen nemen in het toilet. Daar haalde zij toen die pistooltjes tevoorschijn en wij hebben dat keurig gefotografeerd. Dat we in vijf toestellen spullen konden achterlaten, dat was echt niet te geloven. Met die scoop hebben we nog de opening van het Acht Uur Journaal gehaald.’

Grootste blunder

‘Meesteroplichter Ari Olivier was een goeie tipgever van mij. Zo goed zelfs, dat hij mij vroeg als zijn getuige toen hij in 1996 voor de vierde keer ging trouwen. Stommerik die ik was, heb ik ja gezegd. Ik had er eigenlijk meteen spijt van, maar ik kon niet meer terug. Een misdaadverslaggever die getuige was op het huwelijk van een crimineel, dat kon natuurlijk niet. Gelukkig was het een blunder zonder gevolgen, want de aanwezige roddelbladen hadden mij niet opgemerkt. Sterker nog, ik hield er een sappig verhaal aan over. Op de bruiloft zou ook zijn nieuwe boek worden gepresenteerd. Daar geloofde ik al geen zak van, want die man kon helemaal niet schrijven. En ja hoor, uitgerekend op die dag was de pleuris uitgebroken: Olivier bleek gewoon een Engels boek te hebben overgeschreven.’

CV

Bert Voskuil (74)

Voor

Bert begon in 1967 als verslaggever bij het Noordhollands Dagblad. In 1973 stapte hij over naar Libelle.

Tijdens

Bert gaat in 1978 aan de slag bij Revu, eerst als eindredacteur, later als misdaadjournalist. Hij schrijft uiteindelijk 25 jaar voor het blad.

Na

Bert heeft meerdere boeken geschreven. Achter Tralies (2010) was lange tijd het meest uitgeleende boek in de gevangenisbibliotheken.