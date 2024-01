Wie denkt dj Tiësto wel dat hij is?

Is het wel cool om als dj vijftig te zijn?

Een dj van vijftig, telt die nog wel mee tussen al het aanstormend talent?

We hebben het niet over ‘een dj’, maar over de eerste Nederlander die (in 2002) tot beste dj ter wereld werd verkozen. Nog altijd behoort hij tot de internationale top-6 en wordt hij gezien als de succesvolste Nederlandse dj uit de geschiedenis. Tiësto is voor vele dj’s uit de jongere generatie een groot voorbeeld. Hij mag dan inmiddels bij de oudere garde behoren, het publiek heeft nog altijd geen genoeg van hem.

Stél dat hij binnenkort toch zou stoppen. Moet hij dan gaan vakkenvullen?

Neuh. Financieel gezien is Tiësto in ons land de absolute grootmeester van de elektronische muziek. Zijn jaarinkomen wordt geschat op zo’n 30 miljoen euro, waarmee hij op de derde plek staat van best verdienende dj’s ter wereld. Zijn totale vermogen wordt geraamd op 140 miljoen euro. Hij investeert zijn vermogen onder andere in nachtclubs en fitnessclubs. Al zijn geld krijgt hij in dit leven nooit meer op.

Is hij nog zo gek op Breda?

Ja, en Breda op hem. In 2017 schonk hij nog 100.000 euro aan acht goede doelen uit zijn geboortestad. Tijdens zijn shows in alle uithoeken van de wereld worden het wapen en logo’s van Breda geprojecteerd op led-schermen achter hem. In de twee weken per jaar dat hij in Nederland is, verblijft hij bij familie of vrienden in Breda. Helaas bleek zijn favoriete Thaise restaurant Thai-Jine illegaal te zijn en werd het een paar jaar geleden gesloten.

Wat moeten we weten over dj Tiësto?

Kwam ter wereld als Tijs Verwest. Begon in de jaren 80 met plaatjes draaien op studentenfeesten. Werd driemaal uitgeroepen tot beste dj ter wereld (2002,2003 en 2004). Kreeg in ons land talloze onderscheidingen, maar ook bakken shit over zich heen, zoals de plagiaatkwestie met de onbekende dj Michiel de Jong. Vroeg in 2017 zijn 27 jaar jongere Amerikaanse fotomodel Annika Backes (22) ten huwelijk, maar ze hebben nog geen tijd gehad om te trouwen.

Wat vindt dj Tiësto van zichzelf?

Mijn lievelingsbeleg is kaas. Belegen kaas.

Wat vinden wij van dj Tiësto?

Deze kaaskop draait hopelijk nog wel even door.