Wie denkt Eigen Huis & Tuin wel dat het is?

Programmadirecteur Peter van der Vorst zoekt naar een nieuwe manier om het aan te bieden.

Waarom stopt het programma? Waren de ideeën op?

Het geld was op. Voormalig Eigen Huis & Tuin-tuinman Rob Verlinden legt ons telefonisch uit dat hij het programma begin jaren 90 ontwikkelde en daarbij zelf zorgde dat het dik gesponsord werd. Hij had een format gemaakt dat uitgroeide tot Flora Magazine bij RTL 4. Dat voegden ze later samen met het bestaande Eigen Huis van Nico Zwinkels en Manon Thomas. ‘Eigen Huis & Tuin zat toen geraffineerd in elkaar,’ aldus Verlinden. ‘We waren een van de eerste programma’s die werden gesponsord; ik werd een reclamecrimineel genoemd. Later hebben ze dat allemaal uit elkaar getrokken en toen werd het dus een duur programma.’

Zijn er in 27 jaar weleens relletjes geweest rondom het programma?

Bijna niet. Alle presentatoren die we hebben gesproken, reppen allemaal van een geweldige chemie tussen de medewerkers en de werksfeer zou altijd lachen, gieren, brullen zijn geweest. Alleen aan klusjesman Nico Zwinkels kleefde een smetje bij zijn vertrek; hij zou zijn praktische handjes niet alleen voor het zagen en spijkeren hebben gebruikt. In 2004 werd Zwinkels namelijk beschuldigd van seksuele intimidatie van diverse vrouwen. De handige Harry ontkende alles en zei dat de beschuldiging een leugen was.

Toen ik zelf verhuisde, kwamen Tom en Thomas ook bij mij klussen

Wat vindt Eigen Huis & Tuin van zichzelf?

Wat vinden wij van Eigen Huis & Tuin?

Een eigen huis, een tuin onder de zon: jammer dat Peter het niet meer betalen kon.

Deze beslissing kwam natuurlijk wel hard aan

FROUKJE DE BOTH 2015-2016

‘We hebben ontzettend veel lol gehad, het was een heel leuke, sympathieke ploeg. Het enige ding was: ik heb twee linkerhanden. En dat terwijl de presentatrices mee moesten klussen. Ik kon het prima uitleggen, maar het totaal niet uitvoeren. Schilderen ging nog wel, maar allerlei andere klusjes liepen continu in de soep. Het was echt verschrikkelijk. We draaiden wel een paar shots dat ik bezig was, maar iemand anders maakte de klus dan op de juiste manier af. Ik heb het maar kort gedaan, maar ik heb er leuke herinneringen aan.’

ROB VERLINDEN 1993-2004

‘Ik ben een van de grondleggers van het programma geweest. In het begin zijn we uitgelachen. Men noemde het een kabouterprogramma en camp, maar al gauw hadden we 1,8 miljoen kijkers op de zaterdagmiddag. Een versie van Eigen Huis & Tuin in afgeslankte vorm, daar geloof ik niet in. Als je het op internet aanbiedt, heeft het natuurlijk niets meer te maken met wat het was. Dat programma komt niet meer terug.’

QUINTY TRUSTFULL 2008-2015

‘Ik heb het ruim zeven jaar gedaan en ben daarmee recordhouder. De kijkcijfers waren mega, ik geloof met de herhalingen erbij gemiddeld rond de anderhalf miljoen. Eigen Huis & Tuin was een instituut. Ik weet dat Linda de Mol op zaterdagochtend trouw met het hele gezin in bed keek. Oftewel: het was een programma voor iederéén. Het was moeilijk om te stoppen, maar op een gegeven moment was het niet meer te doen. Het was zóveel reizen en in de file staan, dat ik het niet meer kon combineren met Koffietijd en alles wat ik ernaast deed.’

MANUËLA KEMP 1993-1994

‘Ik was de eerste presentatrice van het programma. We waren aan het pionieren; een klusprogramma met zowel huizen als tuinen bestond nog niet. Het was altijd lachen, een speeltuin voor grote mensen. De kijkcijfers gingen door het plafond, we kregen vrijwel iedere week taart. De manier waarop Nico Zwinkels weg is gegaan, kreeg een nare draai. Ik was al weg bij het programma. Er gingen zoveel verhalen; de één zei dit, de ander dat. Hij is volgens mij vrij snel daarna naar Spanje vertrokken en we zagen hem nooit meer. Ik had sowieso wat meer contact met Rob.’

MYRNA GOOSSEN 1994-1995, 1999-2004

‘Het was een bijzondere, gekke, mooie en leerzame periode. Het is goed voor mijn carrière geweest. Ik ben heel dankbaar voor die tijd. We maakten lange dagen en draaiden weken van zestig, zeventig, soms zelfs tachtig uur. Waarom het programma nu van de buis gaat of een andere vorm krijgt, weet ik niet. Ik kan niet voor Peter van der Vorst spreken. Nee, nadat ik gestopt ben met de presentatie heb ik het nooit meer gekeken.’

IRENE MOORS 1996-1998

‘Eigen Huis & Tuin was in die tijd echt mateloos populair. Rob en Nico vond ik heerlijke collega’s en er werden op opnamedagen liters koffie gedronken en altijd fijn nageborreld. Rob en Nico waren stérren! Op de toen georganiseerde Eigen Huis & Tuindagen konden ze niet zonder bewaking over het terrein. Legendarisch was de kluskoffer van Nico achterop de fiets en het beroemde fluitdeuntje. Het programma was cult, of camp. Je keek ernaar voor de tips, maar ook voor het vermaak. De gescripte gesprekjes waren natuurlijk tenenkrommend, maar juist daardoor een hit.’

LODEWIJK HOEKSTRA 2004-2016

‘We moeten maar zien of en in elke vorm het programma terugkomt. Minder vaak, minder uitgebreid of alleen maar op internet? Het is wel duidelijk dat het nooit meer zal worden wat het was. Het doorontwikkelen was juist de charme. ’