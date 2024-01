Jong geleerd stout gedaan

Toch bestaat de erotische cinema nog altijd, en richt het zich sinds kort op een hele nieuwe doelgroep: de jeugd van tegenwoordig. ‘Veel mensen hebben het idee dat er alleen maar oude mannetjes komen, maar er zijn ook veel jongeren die van seks houden.’

Dat er überhaupt nog seksbioscopen zijn in Nederland is eigenlijk vooral te danken aan mensen zoals Peter Verkade. De ondernemer rolde midden jaren 80 via de normale videoverhuur per toeval in de sekswinkels en heeft momenteel vestigingen in Arnhem, Amersfoort en Hilversum. Hij is een van de laatste der Mohikanen in zijn branche, want hoewel er officieel nog een dikke vijftig seksbedrijven in Nederland zijn waar gezamenlijk films kunnen worden bekeken, is het aantal echte seksbioscopen volgens hem op één hand te tellen. ‘Ik denk dat er misschien nog twee of drie zijn die het zo voor elkaar hebben als hier. Ik vraag 14 euro entree en daarmee zijn we denk ik de duurste van Nederland.’

Verkade maakte de gouden tijd mee van erotiek op VHS en de explosie van internetporno, en daarmee de opkomst en ondergang van de sekscabines. Tegenwoordig houdt hij zijn business vooral in leven door een innovatief clubhuis te zijn voor stout Nederland. Zo zijn er travestietenfeesten, dagen dat je met een anoniem masker naar binnen mag en sinds kort ook een jongerendag, waar bezoekers tussen de 18 en 27 jaar met wilde fantasieën gratis entree krijgen. ‘Veel mensen hebben het idee dat er alleen maar oude mannetjes komen, maar er zijn ook veel jongeren die van seks houden. Jong en oud zoekt elkaar op tijdens zo’n dag en dat proberen we te promoten.

Geel armbandje

De seksbioscoop van nu is volgens Verkade niet meer te vergelijken met de cinema’s van weleer. Dat waren volgens de ondernemer toch vooral toevallig leegstaande achterkamertjes met een paar plastic stoeltjes en een laken als scherm. Tijdens een rondleiding door zijn bios in Arnhem laat hij dan ook trots als eerste zijn luxueuze lederen bioscoopstoelen zien. Hierna volgt een kamer vol gloryholes en een ruimte met een lederen matras en ijzeren kettingen aan de muur. Ook in deze kamers is duidelijk meer geïnvesteerd dan wat tweedehands tuinmeubilair van de kringloop.

Dankzij gekleurde armbandjes bij de ingang kunnen bezoekers in één oogopslag zien waar iemand voor in is. Zin om wat billenkoek te ontvangen? Dan draag je een roze bandje om je rechterarm. Op zoek naar iemand die jou een blowjob wil geven? Kies dan voor lichtblauw aan de linkerarm. Voor mensen die overal voor in zijn is er oranje en met de toepasselijke kleur geel laat je weten niet vies te zijn van een golden shower. Dit laatste kan overigens alleen bij de locaties met een grote douche, want hygiëne staat bij Erotic Cinema voorop.

Dat dit niet bij alle seksbioscopen het geval is laat Planet Sexy in Antwerpen zien. Deze erotische cinema moest een aantal jaar geleden nog de deuren per direct sluiten wegens gevaar voor de volksgezondheid. Verkade: ‘Wij blijven bezig met innoveren om er iets leuks van te maken. Als je alleen die plastic stoeltjes laat staan, niet investeert en je het niet schoon houdt, dan houdt het een keer op natuurlijk.

De laatste investering in de bios in Arnhem is overigens een kamer waar exhibitionisten kunnen seksen zonder dat andere bezoekers hen aan kunnen raken. Een idee dat de ondernemer kreeg door te luisteren naar de verlangens van zijn klantenkring. ‘Ik hou mijn hoofd boven water doordat we bijblijven en met de cinema ook op internet steeds nieuwe dingen proberen.’

Waar veel van zijn collega’s het wereldwijde web als grote vijand zien, heeft Peter het medium al vanaf het begin ingezet voor zijn imperium. Zeker voor het aantrekken van jongere klanten is het digitale platform volgens hem onmisbaar. Op het drukbezochte internetforum van Erotic Cinema worden vooral afspraken gemaakt en ervaringen gedeeld tussen mensen met dezelfde kinks. Zo laat bijvoorbeeld ene Tvpijper weten afgelopen donderdag veel plezier te hebben gehad. ‘Vrijwel permanent een pik in mijn mond gehad. Meerdere mannen tegelijk gepijpt, wat ik enorm leuk vind. Een van de heren had een enorm grote en dikke pik, de eikel paste maar net in mijn mond. Wauw!’

Friemelen in een gloryholletje

Om dergelijke mond-tot-mondreclame te stimuleren wordt het beste verslag iedere maand beloond met een tegoedbon en een prominent plekje in de sekswinkels zelf. Het forum laat verder zien dat vooral topics waarbij vrouwen aangeven te zullen komen populair zijn. De dames blijken namelijk niet op elk moment van de dag in de bioscoop te vinden. Verkade krijgt in de winkel ook weleens opmerkingen van mannelijke klanten dat er geen vrouwelijke bezoekers aanwezig zijn. Het is kritiek die hij gelaten aanvaardt. ‘Ondertussen hebben ze namelijk wel een rooie kop dat ze met z’n allen in een ruimte bezig zijn geweest.’

Bovendien weet hij dat in het anonieme duister van de seksbioscoop verschillen tussen de seksen minder groot aanvoelen dan in het felle licht daarbuiten. ‘Als je bij mij boven naar een gloryholletje gaat en iemand steekt zijn hand erdoorheen en die gaat friemelen, ook al weet je niet zeker of het een man of vrouw is, ga je toch met heel veel plezier weg. Zeker weten.’

Naast een hygiënische bioscoop en een online community probeert Verkade een veilige plek te zijn voor jongeren door de juiste mensen aan te nemen. Dat dit geen makkelijke puzzel is, blijkt wel uit het feit dat hij eerder zijn winkel in Zutphen moest sluiten wegens gebrek aan gekwalificeerd personeel. Werknemers van Erotic Cinema moeten namelijk zowel affiniteit als een zekere afstand bewaren tot hun waar. ‘Je wil geen barkeeper hebben die zelf ook drinkt, dat werkt niet. Hetzelfde geldt voor iemand die het zo spannend vindt dat ie ook even boven gaat kijken en misschien wel mee gaat doen.’

Kopje koffie

Patrica Rotte, gastvrouw bij Erotic Cinema in Amersfoort, kent de vooroordelen over haar beroep als geen ander. ‘Mensen denken soms dat het personeel continu opgewonden is, maar het tegenovergestelde is waar: je raakt afgestompt van porno.’ Rotte wilde ooit maatschappelijk werker worden, maar komt in de sekswinkel genoeg aan haar trekken qua sociale vaardigheden. Hoewel ze in een erotiekwinkel rondlopen, hebben veel klanten volgens haar nog best moeite om open te zijn over hun seksuele fantasieën en de strubbelingen die daarbij komen kijken. ‘Verlegen klanten die vragen naar erectiepillen bijvoorbeeld, maar ook stelletjes die willen weten hoe je anale seks schoner kan doen.’

Bij jongere bezoekers voor de bioscoop controleert ze niet alleen of ze oud genoeg zijn, maar ook in mentale zin zijn gehard. ‘Groepjes jongeren neem ik ook altijd even apart om ze de regels uit te leggen; niet te hard praten en ook geen travestieten belachelijk maken. Als je dat niet kunt, dan ben je blijkbaar nog niet volwassen genoeg.’ Verder moedigt de gastvrouw jonkies aan om ook vooral contact te maken met de oudere gasten. Zelfs als er alleen gepraat wordt, hebben senioren volgens haar veel waardevolle ervaring die het luisteren waard is. ‘Jongeren willen snel en continu geprikkeld worden. Ik zeg ook altijd tegen ze: neem de tijd en pak een kopje koffie.’

Man met pornosnor

Nadat de fysieke en mentale leeftijd van de verslaggever zijn goedgekeurd, mag ook ik de bioscoop in. De cinema in Amersfoort lijkt op het eerste gezicht meer op een halfdonker doolhof dan op een Pathé-bioscoop. Aan de muur een opvallende overmaat aan papierdispensers en aan het einde van de hal twee halfnaakte mannen met een handdoek om. Er wordt weinig gepraat in de gangen, maar wel vriendelijk geknikt. Het aantal jongeren op dit uur van de jongerendag blijft beperkt tot een Aziatische jongeman in de kamer met een bondage-stella-ge. Aan zijn blik te zien is hij hier ook voor het eerst.

Om rustig te acclimatiseren neem ik zelf plaats in de homocinema. Zoals Verkade vooraf beloofde, zitten de bioscoopstoelen inderdaad machtig comfortabel en zijn ze ruim genoeg om met meerdere mensen te delen. Het idee dat dit waarschijnlijk werkelijk ook dagelijks gebeurt voelt daarentegen wat ongemakkelijk. Dit is overigens geheel psychologisch, want de zaal ligt er verder spic en span bij en doet nog het meest denken aan een privébioscoop uit MTV Cribs.

Op het filmscherm wordt ondertussen een man met pornosnor ondergespoten door een groepje hardwerkende bouwvakkers. Ook een bezoeker achterin de zaal is aan het meespelen met zijn gereedschapskist. Niet veel later neemt een andere bezoeker naast hem plaats. De twee heren blijken elkaar te kennen, want zonder al te veel woorden vooraf beginnen ze nu ook aan elkaars kwast te sjorren. De taal binnen de sekscinema is er overduidelijk een van huid op huid.

Bij de gloryholes iets verderop staat eveneens een man met zijn broek op de knieën. Om hem heen lege zwarte gaten die Tvpijper een kleine week terug nog de kaakpijn van zijn leven bezorgde.

‘Nog geen vrouwtjes gezien’

Ik wacht een poosje op iets ongewis seksueels dat elk moment kan binnenlopen. Het voelt echter na een paar minuten als het staren naar een uitgeschakelde tv. In de tuin bij het rookhuisje is de sfeer wel wat spraakzamer, maar ook aseksueler. Een waarschuwingsbord laat de bezoekers dan ook weten dat de buren absoluut niet zitten te wachten op seksuele praat, laat staan spel. ‘Nog geen vrouwtjes gezien,’ laat een van de aanwezige mannen tussen twee hijsen door weten. Eenmaal buiten erkent ook gastvrouw Patricia dat de oogst qua stelletjes en jeugd wat mager is deze jongerendag. Al is dit volgens haar ook meteen wat de bioscoop juist zo spannend maakt. ‘Het is hier een beetje als een kroeg, je weet nooit wat er zit.’ Ze stelt voor om het over een uur nog een keer te proberen.

De daaropvolgende lunchpauze is een mooi moment om het forum nog eens secuur door te pluizen. Hoewel oudere mannen er de meerderheid vormen, zijn ze zeker niet de enige aanwezigen. Zo is daar een ‘blond, lief, 21-jarig meisje’ dat het cinemapubliek laat weten dat er morgen wat haar betreft wel meer mannen op haar mogen klaarkomen dan de acht van vorige week. In sommige ervaringsverslagen is duidelijk veel tijd geïnvesteerd en lijken haast te zijn geschreven door Markies de Sade zelf. Zo wordt er lovend gesproken over Kianna, die de hele cinema blank zette en over Lotte, die op het einde meer weg had van een druipende kaars. Bij terugkomst in de cinema laat de gastvrouw weten dat we net een jong stelletje hebben gemist. Er wordt rap doorgepompt bij de cinema, zoveel is duidelijk. Wel helpt ze even later een jeugdige klant aan de balie, dus die tellen we voor een half punt mee. Nadat zijn identiteitsbewijs is gecontroleerd, krijgt hij een handdoek mee plus een muntje voor de koffie. In die zin lijkt de seksbioscoop aan de voorkant meer op een knus gemeentelijk zwembad dan een keiharde pornoclub.

Piemelpolitie

Na deze ietwat vruchteloze jongerendag op locatie is het befaamde internetforum van de cinema de laatste hoop op contact met een jonkie. Al is dit in een scene die aan elkaar hangt van overspel en heimelijke verlangens geen gemakkelijke opgave. Gelukkig laat ene Sarah een paar dagen later weten best een tipje van de cinemasluier op te willen lichten. Hoewel veel andere forumbezoekers haar afraden om te praten met een journalist, vindt ze het belangrijk dat mensen een juist beeld hebben van de seksbioscoop. Zelf kan ze met haar 53 levensjaren niet echt een tiener meer genoemd worden, al is ze dankzij de sekscinema wel bezig aan een tweede jeugd. ‘Dat komt door mijn nieuwe relatie. Ik weet eigenlijk pas sinds kort dat seks ook leuk en lekker kan zijn.’

Dankzij de wilde fantasieën van haar nieuwe partner belandde Sarah in 2012 voor het eerst in een seksclub. Hoewel ze hier mooie tijden beleefd heeft, is ze de laatste jaren vaak in de seksbioscoop te vinden. De sfeer in de parenclubs is volgens Sarah de laatste jaren hard achteruit gegaan vanwege groepjes respectloze Marokkanen die andere gasten belagen. Hoewel ze ook positieve sekscontacten heeft gehad met deze bevolkingsgroep zijn de meeste ervaringen met hen negatief. ‘De manier waarop ze tegen mijn man praten en niet met mij direct, alsof ik een gebruiksvoorwerp ben, is de reden dat ik bijna nooit meer naar clubs ga.’

De sociale controle bij de bioscopen is volgens Sarah vele malen beter, en daardoor ook voor jongeren veiliger. Nee is altijd nee en luister je daar niet naar, dan zorgt gastvrouw Patricia ervoor dat je geen enkele Erotic Cinema meer binnenkomt. Hierdoor durft Sarah zelfs zonder haar partner naar de bioscoop te gaan. ‘Als ik met mijn man ben, dan hoef ik nergens op te letten, want dat is mijn piemelpolitie.’

Ook roemt Sarah de gemoedelijke sfeer. Zeker voor vrouwen die onzeker zijn over hun lichaam is de bios volgens haar een warm bad. ‘Het maakt niet uit of je kleine tieten hebt, een dikke buik of kont, er is voor iedereen wat en dat vind ik heel bijzonder. In de clubs heb je dat niet, dat is meer bekijken en bekritiseren.’

Dat de bioscoop jongeren probeert aan te trekken, snapt ze wel. Tegelijkertijd verwacht ze niet dat het ooit echt storm zal lopen op de jongerendag. Volgens Sarah snappen mensen op die leeftijd vaak het verschil tussen lust en liefde nog niet zo goed. Verder hebben jongeren volgens haar vaak een overvloed aan wilde fantasieën, maar tegelijk ook een gebrek aan lef om deze in praktijk te brengen. Zo kent Sarah een jong stel dat weleens langs is geweest, maar in de sekswinkel zelf letterlijk drempelvrees kreeg. ‘Zij wil wel graag, maar is bang dat ze overvallen wordt door meutes mannen.’

Ironisch genoeg hebben vrouwen volgens Sarah juist alle macht in de bioscoop. Zo heeft ze ondanks haar leeftijd en maatje-meer nog nooit een afwijzing meegemaakt. Een gegeven dat haar een machtig matriarchisch gevoel geeft. Tegelijk toont ze zich wel een compassievolle koningin van de seksbioscoop. ‘Een van de mannen die ik regelmatig tegenkom, kon vrouwen niet laten spuiten en dat wilde hij zo graag. Ik ging er twee keer per week heen zodat hij kon oefenen en toen was het gelukt!’

Tolerante sfeer

Op de vraag of Sarah de seksbioscoop zelf echt niet liever dertig jaar eerder had willen leren kennen, moet ze lachen. ‘Ik denk dat je meer gezien moet hebben voordat je tolerant genoeg bent om naar deze bioscoop te gaan.’

Een paar dagen later laat Lisa via de telefoon weten het met dat laatste niet eens te zijn. ‘Voor jonge mensen is het belangrijk om op tijd te ontdekken wat hun geaardheid is en wat ze leuk vinden.’ Als 21-jarige is ze een van de benjamins van de bioscoop en de enige adolescent op het forum die bereid is om over haar ervaringen te praten. Ze gaat samen met haar vriend naar de bioscoop omdat ze een hoog libido heeft dat ze graag mag delen. Net als Sarah roemt ze de vriendschappelijke en tolerante sfeer in de bioscoop. ‘Ik vind het mooi dat iedereen wordt meegenomen. Je kan daar zijn wie je bent of wat je wilt.’

Lisa heeft wel begrip voor de drempelvrees van veel van haar leeftijdsgenoten. Vooral de hoeveelheid mannen kan in het begin volgens haar wel overweldigend zijn. Jongeren die voor het eerst op bezoek gaan, raadt ze dan ook aan om vooraf goed duidelijk voor zichzelf te hebben wat ze wel en niet willen. Zo heeft Lisa zelf de regel dat een man niet gekleed mee mag doen als zijzelf naakt is. Ook voor ongevraagde graaiers of opdringerige types heeft ze een zerotolerancebeleid. ‘Iemand die me gelijk aanraakt, mag niet meedoen. Je kunt toch wel een beetje respect opbrengen om eerst hoi te zeggen?’

Tegelijk raadt ze vrouwelijke bezoekers aan om zich open te durven stellen en er vol voor te gaan als ze iets willen. Dat er meer ouderen dan jongeren zijn op de jongerendagen, komt volgens Lisa vooral door taboes. Het is wellicht enigszins vergelijkbaar met de schaamte die sommige ouderen voelen wanneer ze een dancefestival bezoeken. Lisa hoopt dan ook dat Erotic Cinema de seksbioscopen blijft promoten onder de jeugd. Want jong of oud, van binnen zijn we allemaal een beetje stout. ‘Als we daar met zijn allen open over zijn, wordt het bezoeken van een erotische cinema ook makkelijker voor iedereen.’

De namen van Sarah en Lisa zijn om privacyredenen gefingeerd.