All You Need is Lies: wordt bezoeker Beatles Museum Alkmaar genept?

Museumeigenaar Azing Moltmaker beweert dat hij een belangrijk deel van zijn collectie heeft gekregen van het management van de Beatles, Apple Corps. In een wit busje zou voor misschien wel miljoenen guldens aan Fab Four-parafernalia gezeten hebben, waaronder de eerste gitaar van George Harisson. Wat er niet bij geleverd werd: de certificaten van echtheid.

Het Beatles-museum in Liverpool beweert de echte gitaar in collectie te hebben. ‘Wij zijn van mening dat de gitaar die in The Beatles Story geëxposeerd is een heel duidelijke herkomst heeft en dat het het originele instrument is,’ zegt een woordvoerder. Apple Corps ontkent de donatie te hebben gedaan: 'Het management van The Beatles ontkent desgevraagd dat ze ooit materiaal aan een museum in Alkmaar hebben afgestaan.'

Het is niet de eerste keer dat Moltmaker in opspraak komt. De ondernemer, die toen nog Arie heette en zich later Azing is gaan noemen, is de man achter het Rob de Nijs Museum (mislukt na ruzie met De Nijs) en het Nederlands Artiesten Museum (mislukt na grote huurachterstand). Privé werd hij al eens failliet verklaard omdat hij de huur van een woning ook niet kon of wilde betalen.

Reactie Azing Moltmaker: ‘Als iemand met spullen uit een busje komt, dan ga je er van uit dat het klopt. Er is mij gezegd dat het de originele stukken zijn en daar moet ik het mee doen. Er staat bij dat het echt is, omdat ik ervan uit ga dat wat ik heb gekregen ook echt is. Er zijn verschillende figuren die mij al jaren willen uitschakelen. Dit is niet de eerste keer dat ik een aanval heb overleefd, en deze zal ik ook overleven.’

Statement Azing Moltmaker op de website van het Beatles Museum Alkmaar: 'Een witte bestelbus bracht verschillende dozen met gouden platen, twee akoestische gitaren, wat jasjes en wat kleine items. Ik heb het aangenomen en heb de items in het museum gezet. Jaren zijn voorbij gegaan. De items staan al die jaren in het museum en nu blijkt dat ze naar alle waarschijnlijkheid niet echt zijn. Waarom iemand zoiets gedaan heeft, is voor mij onbegrijpelijk. Dit is een zieke grap.’ Lees hier de hele verklaring.

