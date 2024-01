Gezocht: man/vrouw voor trio met heterostel

Haast dagelijks krijg ik seksgerelateerde ‘wat-moet-ik-doen-vragen’ binnen via de mail. ‘Ik kan niet klaarkomen,’ ‘Ik wil elke dag neuken, mijn vriendin niet,’ of deze: ‘Ik kan geen erectie behouden tijdens groepsseks, wat nu?’

Sommige vragen laten zich makkelijk beantwoorden (regel viagra!), andere minder. Zoals deze, van ene mevrouw A. ‘M’n vriend en ik willen een trio. Eén probleem: we zijn beiden hetero. Hij wil er een extra vrouw bij, ik een extra man. Hoe kan ik hem ervan overtuigen een trio met een man te doen?’ Tja. Hoe krijg je iemand zo ver iets te doen wat hij echt niet wil? De mogelijkheden zijn beperkt. Dreig dat je hem verlaat, of dat je zijn grootste geheim onthult.

Hiervoor kiezen heeft echter niet mijn voorkeur. Het is niet voor niks een cliché: in relaties moet je geven en nemen. En ik ben van mening dat het uitgangspunt ‘elkaar gelukkig maken’ moet zijn. Je geliefde manipuleren of chanteren om je zin te krijgen, valt daar niet onder. A.’s vraag zou eigenlijk de volgende moeten zijn: wat doe je als je allebei graag een trio wil, maar niet moet denken aan seks met een geslachtsgenoot?

Homoseksuele stellen hebben het makkelijk, waar het trio’s betreft. Maar anders is de vraag altijd: wordt het man-man-vrouw of vrouw-vrouw-man? Soms is het antwoord zo klaar als een klontje. Het helpt als een van de twee bisek- suele gevoelens heeft. Bij andere koppels zorgt dit onderwerp voor felle discussies – zoals bij A.

Er zijn twee opties. De eerste is: je blaast het hele trio-plan af. Als je allebei écht misselijk wordt van het idee het bed te moeten delen met iemand van hetzelfde geslacht, ben je niet geschikt voor een trio.

De tweede optie is dat je jezelf serieus afvraagt of je mee kan gaan in de voorkeur van je partner? Kan ik mijn geliefde delen met een andere man of vrouw? Denk niet te snel: dat is niks voor mij. Ik heb door de jaren heen heel wat schijnbaar rotsvaste ideeën en gevoelens zien verschuiven. Het kan geen kwaad om zo nu en dan je grenzen te verleggen. Gun je geliefde wat. Laat je niet leiden door onzekerheid. Of door ideeën over wat hoort en niet hoort.

Dat geldt zeker voor mannen! Want in onze maatschappij is een trio met twee vrouwen veel meer geaccepteerd dan een trio met twee mannen. Heteromannen die samen vrijen met één vrouw, of hun vrouw delen, dat is taboe. Mijn advies: praat hierover met je lover, probeer over je schaduw heen te stappen en geef het een kans. Misschien kunnen jullie om de beurt jullie fantasie waarmaken.

Als je eruit bent wat voor trio het wordt, dan ben je er nog niet. Uitgangspunt moet zijn dat de relatie op nummer één staat, altijd. Belangrijk is dat jullie bespreken wat je wel en niet wilt. Geef allebei vooraf zo precies mogelijk je grenzen aan. Misschien is een blowjob of beffen prima, maar penetratie, knuffelen of zoenen absoluut niet. Ook handig: spreek een stopwoord af. En stoppen betekent dus ook echt stoppen.

Als iedereen zich tot iedereen aangetrokken voelt zijn trio’s het simpelst. Maar trio’s waarbij twee deelnemers niet met elkaar willen vrijen, zoals in het geval van A., zijn een ander verhaal. Een vrouw die een trio heeft met twee uitgesproken heteromannen moet flink aan de bak! Datzelfde geldt voor een man die twee vrouwen – die niks van elkaar willen – moet zien te bevredigen.

Heel belangrijk: zorg dat je niemand buitensluit. Dat kan makkelijk gebeuren tijdens een trio. En het laatste dat je wil is je geliefde het gevoel geven dat je het eigenlijk veel liever alleen zou doen met de nieuwe man of vrouw.