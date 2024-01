CDA-plezierverzieker Ferd Grapperhaus wil het aantal festivals in Nederland inperken om zo het gebruik van xtc, amfetamine en cocaïne terug te dringen. Neem vooral even een momentje om te schateren om deze bestuurlijke dwaling. Eindgebruikers aanpakken door hun vrijetijdsbesteding af te pakken is de capitulatie van een incompetente minister die geen greep krijgt op drugshandel. Wat wil je, met ‘100 miljoen euro eenmalig plus 10 miljoen structureel per jaar’ (aldus Grapperhaus) tegen een sector met een jaaromzet van 20 miljard euro?

Tegenvoorstel: maak xtc legaal. Productie, handel en gebruik. Met 21 procent btw is een goeie pil nog steeds maar 5 piek, en het veel schadelijkere alcoholgebruik zal er als bijvangstbonus door afnemen. Want het CDA pleit nooit voor minder cafés als iemand zich op zaterdagnacht doodrijdt met een paar slokken te veel op. Dan heet het ineens ‘eigen verantwoordelijkheid’.

Xtc is gezelliger dan drank: Amsterdam Dance Event, een week lang in alle zalen en zaaltjes van de hoofdstad, geeft minder overlast dan een willekeurige middenklasser die op bezoek komt bij Ajax. De nachten op Lowlands zijn een lange, warmbloedige uiting van liefde en vrede. Festivals zijn per definitie vrijhavens van vrijheid, vrolijkheid en – ondanks de opeengepakte mensenmassa’s – sociale saamhorigheid. Waarom? Nou, zeker mede door sfeerverhogende ‘partydrugs’.

Maar die plusminus twee jaarlijkse doden op ADE dan? Gevolg van slecht beleid: onervaren gebruikers nemen te veel van het verkeerde spul en vallen om. Dan moet je het middel – waar hele volksstammen veilig en verantwoordelijk mee omgaan – niet aan banden leggen. Dan zorg je voor beter drugsbeleid, met ruimhartiger gedogen of volledige legalisatie, gecombineerd met voorlichting plus Jellinek-pillentesters op ieder festival. Dat kan op ADE zomaar 100 procent slachtoffers schelen.

Gaan er dan geen dingen fout als je zulke drugs legaliseert? Natuurlijk wel. Zoals er ook dingen fout gaan bij mensen die een rijbewijs hebben, zoals er mensen zijn die geen maat kunnen houden met chips en chocolade, en zoals mensen zullen blijven appen op de fiets. Feit is dat MDMA ingezet wordt om psychisch leed te verlichten bij veteranen met PTSS. Er zijn communities op Reddit die zichzelf ‘microdoseren’ en over de voordelen voor humeur, creativiteit en productiviteit schrijven. Andersom zijn er ook mensen die vertellen over hoe ze zichzelf drooggelegd hebben van alcohol, en welke gezondheidsvoordelen ze daarvan beleven.

Xtc is, bij goed gebruik, ongevaarlijk. In tegenstelling tot CDA-ministers die naar wanhoopsvoorstellen grijpen om grip te krijgen op het onstuitbare.