Bejaarde drugsbaron Peter 'De Dikke' van D. opnieuw in vizier justitie

Dinsdag 12 maart 2019, ’s morgens in alle vroegte. Op een geheime locatie ergens in Zuid-Limburg verzamelen agenten, een officier van justitie en een rechter-commissaris zich voor een geplande inval, op verzoek van het Openbaar Ministerie in Duitsland. Alle voorbereidingen zijn in de tijd daarvoor heimelijk en nauwgezet getroffen. Het gekozen doelwit van deze ‘instap’ is niet zomaar iemand: Peter van D. Een voormalig topcrimineel, in de internationale onderwereld een kopstuk geworden als drugsbaron. Een man met wie justitie al menig robbertje heeft uitgevochten, met wisselend succes.

Zeventiger Van D., die dankzij zijn postuur de bijnaam De Dikke heeft, woont al sinds jaar en dag in een zwaarbeveiligde villa aan de Grachtweg in het Limburgse Schinveld, een dorpje vlakbij de Duitse grens. Het pand en de ingang zijn alleen maar bereikbaar via een lange oprijlaan met daarvoor een grote metalen schuifpoort. Wanneer de speurders op die bewuste 12de maart aanbellen bij Van D. en zijn partner, krijgen zij niet meteen gehoor. Het ongeduld slaat kennelijk na enige tijd toe bij de leden van de opsporingsdiensten en de rechterlijke macht, waarna besloten wordt om een meegebrachte shovel te gebruiken om zich zo toegang te verschaffen tot het landgoed. Het veroorzaakt behoorlijk wat lawaai in de nabije omgeving.

Als het voertuig bezig is met veel geweld de toegangspoort uit de kozijnen te rammen, ziet de rechter-commissaris in de verte bij de voordeur plotseling iemand druk gebaren. Het is een ietwat paniekerige Peter van D., die aangeeft te zullen meewerken. De shovel blijkt niet meer nodig. In no time stormen agenten de woning van de gewezen drugsbaas naar binnen. De doorzoeking is begonnen. Kasten en lades worden overhoop gehaald, gaten in de muur geboord om te kijken of op die plekken iets verborgen is en zelfs het protserige zwembad in de ruim bemeten tuin pompen de speurneuzen met behulp van brandweerlieden leeg. Geen enkel plekje slaat men over tijdens de zoektocht. Het is een puinhoop als de opsporingsdiensten het huis weer verlaten.

Op verschillende verborgen plekken in het vrijstaande pand wordt cash geld aangetroffen, in totaal ongeveer 90.000 euro. Ook vinden de agenten een verstopt vuurwapen. Kunst, sieraden, een auto en een boot met bijbehorende trailer worden in beslag genomen. Siervogels, die Van D. als verwoed verzamelaar in kooitjes houdt, laten de speurders vrij. Waarom, dat is tot op heden nooit helemaal duidelijk geworden. De agenten slaan een enigszins verbouwereerde Peter van D. vrijwel tegelijkertijd in de boeien en brengen hem in allerijl over naar het politiebureau van Heerlen. Hier wordt hij in de cel gezet.

Ongeveer op datzelfde moment krijgt Arthur Vonken een telefoontje van de vrouw van De Dikke en ook van de politie. De ervaren strafpleiter is al jaren advocaat van Van D., als opvolger van zijn voormalig leermeester Theo Hiddema. ‘Toen ik dat telefoontje kreeg, wist ik meteen: nu is mijn hele planning voor die dag kapot.’ De Maastrichtse raadsman spoedt zich naar Heerlen, waar hij ‘een geïrriteerde cliënt’ aantreft. ‘Peter was erg boos omdat zijn dieren in vrijheid waren gesteld,’ blikt Vonken terug. ‘Hij maakte zich op dat moment vooral zorgen om zijn dieren. Het vrijlaten van die vogels vind ik nog altijd een vervelende streek van justitie, een handeling uit frustratie omdat men kennelijk niet het bewijs vond waar de inval en doorzoeking voor bedoeld was.’

Peter van D. komt begin dit jaar in beeld bij het OM in Limburg nadat drie Duitsers in Spanje met een grote partij MDMA tegen de lamp lopen. Daarbij valt Van D.’s naam en is de link met Nederland gelegd. Justitie in het Duitse Würzburg draait dit grote strafrechtelijke onderzoek, legt persofficier van justitie Boris Raufeisen desgevraagd uit. ‘In een lopend onderzoek van ons naar een bende van vier Duitsers in verband met de handel in verdovende middelen, beschikten wij over informatie dat de verdachten contacten hadden met Van D. en dat de drugs uit Nederland afkomstig waren,’ zegt Raufeisen. De opsporingsdiensten in Limburg krijgen daarom van hun Duitse collega’s een rechtshulpverzoek, met de inval bij Van D. in maart tot gevolg.

Lees het hele artikel in Nieuwe Revu 26 of op Blendle.