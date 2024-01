'Stefano Keizers is de irritantste kandidaat van De Slimste Kutmens ooit'

— Pas op: satire! Elke week fileert de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. —

Met Stefano Keizers is iets heel vreemds aan de hand. Hij denkt namelijk dat hij grappig is. Plus, vertrouw nooit mensen met een pseudoniem. De echte naam van Keizers is Gover Meit. Oké, als je zo heet, dan moet je misschien toch maar een schuilnaam nemen, maar verzin dan in godsnaam iets beters dan het sullige Stefano Keizers.

Hij werd geboren in Amsterdam op 27 augustus 1987, als zoon van Sjoerd Meit, die opgezette dieren vernietigde in het taxidermie-crematorium in Zaandam, en Sjaan Meit-Van der Deksteel, een assistente van een opblazer van miniballonnen. Gover Meit dacht dat hij iets te zoeken had in de muziekbranche en richtte bands op met onmogelijke namen als The Wooden Constructions, Meitje en Longsy. Eén nummer van The Wooden Constructions werd opgepikt door de radio omdat het handelde over weckpotten, en een ander nummer, dat ook handelde over weckpotten, had als refrein: ‘Als je heel scheel in een weckpot kijkt / Lijkt het alsof iemand erin heeft gezeikt.’

Dat kon natuurlijk niet blijven duren en Meit raakte volledig aan de grond, het sein om dat belachelijke pseudoniem Stefano Keizers te verzinnen, en er op de koop toe een valse biografie bij te pleuren, waardoor hij zogenaamd geboren was in Kameroen, trouwde met het zeilmeisje Laura Dekker en directeur was van een keramiekfabriek in China. Niemand trapte erin, niemand vond het geinig en niemand hechtte er geloof aan dat het met die Keizers iets zou worden, uiteraard een voorwaarde om gelanceerd te worden op de Nederlandse tv.

Keizers deed onsuccesvol mee bij De Slimste Mens en liet zich meteen opmerken als de irritantste kandidaat die ze bij die Slimste Kutmens ooit gekend hadden. Door z’n aanwezigheid op het scherm verkocht hij voor z’n zaalshows ineens tien kaartjes in plaats van de twee aan Sjoerd en Sjaan Meit. Z’n tweede programma heette Sorry Baby, en er zat geen enkele grap in, ook niet als een grap gedefinieerd zou worden als ‘iets wat om het even wie een seconde lang doet glimlachen’. Keizers werd op kousenvoeten een van de ongeveer vijfhonderd Nederlandse cabaretiers die qua gevoel voor humor worden weggeveegd door Jort Kelder, Mart Smeets of Jennifer Hoffman.

Met de verschrikking die deze Hoffman is, ging Keizers overigens in een als komisch bedoeld spelprogrammaatje zitten, getiteld Van de Week. Je kunt beter met je blote reet in een nest giftige pofadders zitten, dan in een komisch programma met Keizers en Hoffman. Zouden die twee het met elkaar doen? Het zou goed kunnen, want mensen die niks voorstellen, zich continu onaantrekkelijk gedragen en op de zenuwen werken van ieder normaal wezen, doen het heel vaak met elkaar, en zorgen daarmee continu voor slechte, totaal overbodige seks.