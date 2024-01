Vriend en vijand over kroonprinses Amalia

Amersfoort is dit jaar het toneel van het koninklijke wandelingetje door de stad. Vindt Amalia dat nou écht leuk?

Dat soort inside details komen we niet te weten, maar het ligt voor de hand dat een puberende tienermeid van 15 jaar liever met wat vriendinnen in een kort rokje borrelend en blowend op een festivalterrein in een grote stad rondhangt in plaats van een truttig koninklijk voettochtje te maken, waarbij ze kramp in haar koninklijke kaken krijgt van het verplichte lachen en bovendien de smoor in vanwege de folkloristische onzin van het Oudhollandse koekhappen, toiletpotwerpen en spijkerpoepen.

Toch zal de rest van haar leven er ongeveer zo uitzien, met die voorgeschreven flauwekul op Koningsdag. Kan ze eigenlijk onder dat hele koninginnegedoe uit?

Nee. We hebben de RVD even gebeld en daar zegt men dat Amalia niet kan afzien van het opvolgerschap: ‘Per grondwetsherziening uit 1983 is vastgesteld dat hiertoe geen mogelijkheid bestaat. Zij kan pas abdiceren nadat zij als koningin is ingehuldigd. Zij kan wel haar recht op troonopvolging verliezen als zij zou trouwen zonder dat dit huwelijk parlementaire goedkeuring krijgt door middel van een toestemmingswet.’ Over pakweg drie jaar begint dus het echte werk voor Amalia. Op haar achttiende neemt ze zitting in de Raad van State en ontvangt ze een grondwettelijke uitkering van jaarlijks zo’n 1,5 miljoen euro. Dat ze nu al lijkt te wennen aan dat vorstelijke salaris blijkt uit haar modesmaak: Amalia droeg al eens een roze tas van Lady Dior ter waarde van zo’n 3000 euro.

Wat moeten we weten over Amalia?

Kwam op 7 december 2003 ter wereld als Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria; werd vernoemd naar haar oma’s Beatrix en Carmen en kroonprinses Victoria van Zweden. Is sportief, want hockeyt en rijdt paard sinds haar zevende. Is een pientere puber; mocht op de basisschool een klas overslaan en gaat nu naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Koos op school Chinees als extra vak. Werd in de media nogal eens bekritiseerd vanwege haar vermeende overgewicht en bolle toet.

Wat vindt kroonprinses Amalia van zichzelf?

‘Ik weet dat ik prinses ben, maar ik ben ook gewoon Amalia.’

Wat vinden wij van Amalia?

Prinses Dior, wij vallen er wel voor.

Wat vinden anderen van kroonprinses Amalia?

Corry Konings (royale zangeres)

‘Koningsgezind ben ik zeker. Vandaar dat ik met Brownie Dutch het lied Corry Koningsdag heb gemaakt. Het opgroeien van Amalia heb ik via RTL Boulevard gevolgd. Ze wordt klaargestoomd voor het koninginneschap, al moeten ze daar natuurlijk wel mee uitkijken. Soms mogen koningskinderen geeneens kind meer zijn en moeten ze al vroeg volwassen zijn. In de kleuterklas al Engelse woordjes leren en kunnen rekenen; dat wordt wel een beetje te gek. Blijkbaar hoort het er allemaal bij. Boompje klimmen of knikkeren, dat zal Amalia wel niet hebben gedaan. Ik mocht vroeger lekker buiten spelen. Wij spanden een volleybalnet over straat waardoor auto’s moesten omrijden. Amalia heeft constant beveiliging om zich heen, onbezorgd ravotten zit er voor haar niet in. Zonde voor het kind dat lekker kind moet kunnen blijven.’

Marijke Helwegen (botoxkoningin)

‘Ons koningshuis vind ik een goeie zaak, want van daaruit houden ze de boel een beetje bij mekaar hier in Nederland. Ik heb onze vorige koningin Beatrix tweemaal ontmoet; ik ben een fan van haar omdat ze oprechte emoties toont. Mede door onze huidige koning Willem-Alexander en zijn opvolger prinses Amalia, wordt er saamhorigheid gecreëerd in ons land en voelen mensen zich blij en hoopvol. Gezien Amalia’s ouders en oma, zal ze qua opvoeding geen meisje worden dat er met de pet naar gaat gooien. Stel dat we een of andere mafkees op de troon krijgen die de boel rigoureus gaat omgooien waarna er allerlei ruzies ontstaan; ik moet er niet aan denken. Ik ben wel blij met Amalia.’

Johan Vlemmix (hofnar)

‘Bij haar geboorte was ik de eerste die Willem-Alexander feliciteerde. Ik had de hele dag buiten bij het ziekenhuis staan wachten; het geboortekaartje dat ik hem gaf, was 1,70 meter bij 2,30 meter groot. Daar heb ik Het Journaal nog mee gehaald. Hij kon het kaartje moeilijk vervoeren en ik stelde voor om het op het dak van zijn auto te binden, haha. In 2007 heb ik een liedje voor Amalia’s vierde verjaardag gemaakt omdat ze de camera’s in de gaten begon te krijgen: Amalia, je zwaait zo schattig naar de camera. Haar vader, onze koning dus, riep als 11-jarige dat alle Nederlandse pers moest oprotten. Misschien denkt Amalia het weleens, maar zoiets zal ze nooit zeggen. Uiterlijk lijkt ze het meest op haar vader, qua karakter op haar moeder. Ik heb Amalia en haar zusjes Alexia en Ariana ontmoet op Koningsdag; ik had me toen helemaal volgehangen met Go Pro’s en ze zijn alle drie bij me langs geweest. Of Amalia knap wordt? Met dat soort uitspraken ben ik héél voorzichtig als het om kinderen gaat en ook nog eens om onze toekomstige koningin. Maar Amalia is al een heel charmante dame.’