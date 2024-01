Oma Henriëtte gooit het roer om en wordt sm-meesteres

Van een ambitieus tekenmodel naar een strenge vrouw met glimmende leren stiletto-laarzen en zwarte zweepjes. Die ontwikkeling maken de meeste dames van zestig níet door en dat wekt natuurlijk nieuwsgierigheid op. Als Henriëtte meer vertelt over haar jaren als kunstmodel en haar opmerkelijke achtergrond, wordt langzaam duidelijk waarom ze de bijzondere keus maakt om de wereld van betaalde seks en erotiek in te duiken.

‘Ik ben begonnen als tekenmodel toen een kennis me een jaar of vijftien geleden vroeg om eens voor een portret te komen zitten,’ vertelt Henriëtte. ‘Het had destijds al mijn interesse om mezelf leuk te kleden en ik besteedde graag aandacht aan mijn kapsels. Dat was die kennis blijkbaar opgevallen en ze vroeg of ze me mocht schilderen. Ik had zoiets van: waarom niet, en zodoende ben ik voor het eerst gaan poseren. Het beviel goed, dus ik ben daar een tijdje mee doorgegaan. Op een gegeven moment werd ik benaderd om als naaktmodel te komen poseren voor een tekengezelschap. Daar moest ik wel even over nadenken en dat nadenken heeft best een tijdje geduurd. Na een poos wikken en wegen heb ik de balans voor mezelf opgemaakt en me afgevraagd wat er in het meest nadelige geval zou kunnen gebeuren.

Henriëtte vervolgt: ‘Ik kwam tot de conclusie dat er weinig schade voor mij aan zou kleven als ik in mijn blootje model zou gaan zitten voor kunstenaars; hooguit bestond de mogelijkheid dat ik het niet leuk zou vinden. In dat geval was ik een illusie armer en een ervaring rijker en zou ik mijn gewone bezigheden als gekleed model weer kunnen hervatten. Met die mindset ben ik ermee begonnen. Mijn eerste opdracht was voor een boetseerclub in Amstelveen. Daar maakten ze beelden, ze deden twee of drie avonden over een beeld in dezelfde stand. Op één zo’n avond moest ik twee keer een uur stilzitten. Ik vond dat leuk om te doen, maar tegelijk ook een tikkie saai, want ik moest dus drie avonden naakt op een plateau zitten, dat af en toe werd gedraaid omdat ze je van alle kanten moeten bekijken.’

En ineens had je het; ik word meesteres? ‘Laat me nog even benadrukken dat de betrokkenen uit mijn strenge leven van toen inmiddels zijn overleden, dus ik heb er niemand meer mee. Ik doe het puur voor mezelf. Wat ik ervan verwacht? Ik lees dat het vaak om mannen gaat die een goede baan hebben en op zoek zijn naar een vorm van aandacht, prikkeling en ontlading. De een doet dat bij een voetbalclub, de ander ondergaat liever een sm-avontuur. Ik ga ze opdrachten geven die ze gehoorzaam moeten uitvoeren, anders krijgen ze straf.’

Hoe bereid je je voor op je nieuwe job? ‘Ik heb een pak gekocht en ben mijn kamer thuis ervoor aan het inrichten. Ik heb geen idee waar het toe zal leiden, maar ik ben gewoon benieuwd of er iets voor me in zit. Het is heel ander werk dan een uurtje bloot op een ronddraaiende schijf zitten poseren, maar ik voel gewoon dat er meer uit me moet. Er zit meer in me en dat wil ik een kans geven. Het is ook een stuk spanning en avontuur dat ik graag wil opzoeken. Het sensuele, uitdagende, ondeugen- de en stoute vind ik heel interessant. Het zit niet beslist opgesloten in mijn karakter, want in het dagelijks leven ben ik vrij nuchter, maar het is een rol die ik graag wil gaan spelen.’

Ze vervolgt: ‘Er zal een website moeten komen en ik moet reclame gaan maken om te kijken of ik klanten kan krijgen. Ik zit nu nog in de verdiepingsfase, dus ik ben op internet aan het studeren wat meesteressen zoal doen. Of er ook daadwerkelijk seks aan te pas zal komen, is iets wat ik nog voor mezelf aan het uitzoeken ben. Het moet niet zo zijn dat ze nooit aan me mogen komen, maar ik weet ook niet of ik all the way wil gaan. Daar moet ik voor mezelf nog uit zien te komen. Ik moet het wel vooraf helder op mijn website vermelden, want er mag tijdens het bezoek geen onduidelijkheid over bestaan wat er eventueel kan en mag gaan gebeuren. Van poep- en pisgedoe moet ik niks hebben, daar ben ik heel duidelijk in. Een orgasme van de man zal er wellicht best in kunnen zitten, maar ik denk op dit moment dat ik voor het meest intieme stukje geen toestemming verleen. Immers, ik ben straks de meesteres, dat betekent dat ik de status van bazin heb. Die waardigheid wil ik er wel graag in houden.’

