Exclusief: is The Voice doorgestoken kaart? Artiesten denken van wel!

In de Nieuwe Revu van deze week spreken zestien artiesten – deelnemers van The Voice of Holland en mensen die voor deelname bedankten – over vermeende misstanden achter de schermen van het populaire RTL 4-programma.

In Australië trok een klokkenluider eerder deze maand aan de bel nadat hem zou zijn toegezegd dat hij het ten minste tot de halve finale zou schoppen, en ook in Nederland lijken dat soort afspraken te worden gemaakt. Het is typisch zo'n verhaal dat al langer rondzingt in Hilversum, maar dat niemand durft te publiceren uit angst voor de gevolgen (lees: de macht van John de Mol).

Enkele artiesten die in Nieuwe Revu uit de school klappen:

Jim van der Zee (seizoen 8)

'Je gaat er vanuit dat je in ieder geval de eerste ronde doorkomt.'

Dewi Pechler (bedankte voor deelname)

'Ik heb gehoord dat er geld wordt betaald om mee te doen.'

Anoniem (bedankte voor deelname)

'Ze suggereerden dat ik zeker in de halve finale zou komen als ik mee zou doen.'

Raffaëla Paton (seizoen 1)

'Ik heb gehoord dat deelnemers werd beloofd dat ze een aantal rondes door zouden gaan als ze zouden meedoen.'

Anoniem (seizoen 1)

'Tijdens mijn optreden liep John de Mol naar de stoelen van Nick en Simon, waarbij hij een snijgebaar voor zijn keel maakte, zo van: deze mag niet door.'

Remko Harms (seizoen 5)

'Ik heb gehoord dat er vooraf beloftes worden gedaan aan artiesten dat ze sowieso een paar rondes verder zullen komen.'

Maud Mulder (bedankte voor deelname)

'Er zijn me geen beloftes gedaan om rondes verder te komen, maar ik heb via via wel gehoord dat het gebeurt.'

Dominique Elzer-Rombouts (seizoen 4)

'Het is niet letterlijk gezegd, maar ik wist vooraf wel dat ik door zou gaan.'

John de Mol, bedenker van het format en met Talpa producent van de shows, ontkent bij monde van Talpa-pr-manager Hester van den Berg van Saparoea dat The Voice doorgestoken kaart is. 'The Voice of Holland is een van A tot Z integere muzikale zoektocht naar de beste nieuwe zangstem van Nederland. Alle talenten die in het programma de strijd aangaan, hebben gelijke kansen om winnaar van The Voice te worden. De coaches behoren tot de grootste artiesten van Nederland, die uitsluitend op basis van hun vakmanschap de talenten beoordelen. Niemand anders dan de coaches en de kijkers van het programma beslissen welke talenten door mogen naar volgende rondes en wie de winnaar uiteindelijk wordt, op basis van hun zang- en podiumprestaties. In The Voice staat het respect voor het talent en de mens die wordt gecoacht centraal, en wordt in alle eerlijkheid en openheid gestreden om de felbegeerde titel.'

Lees het hele artikel over The Voice in Nieuwe Revu 13 of op Blendle.