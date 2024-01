Torre Florim: 'De Staat is gewoon een goede band'

Het is nog vrij vroeg in de ochtend als een taxibusje stopt voor het pand van Fubar Radio, dat zich in een wat troosteloze industriewijk in het noorden van Londen bevindt. De bandleden van De Staat stappen rustig uit het wat krappe voertuig en ogen redelijk vermoeid, wat niet zo vreemd is als je bedenkt dat ze al veertien avonden vrijwel non-stop aan het optreden zijn.

Gelukkig is het ontvangst bij de radiozender voor zanger Torre Florim, toetsenist Rocco Hueting, bassist Jop van Summeren, gitarist Vedran Mircetic en drummer Tim van Delft meer dan hartelijk. Grijnzend schudden de productiemedewerkers bij binnenkomst alle handen, en de complimenten over hun rijzende faam in Engeland vliegen in het rond. Dat het met die bekendheid van het Nijmeegse gezelschap nog wel meevalt, blijkt als iemand van de Fubar-crew nonchalant opmerkt dat de band ‘uit België komt, toch?’ Van Delft reageert gevat met een ontwapenende glimlach: ‘Vroeger wel, maar dat is al héél lang geleden.’

De Staat heeft er al meerdere internationale tours op zitten, maar is alleen in Nederland echt een hele grote band. En dat is niet erg, legt frontman Florim uit. ‘We hebben geleerd dat je hard moet werken om iets te bereiken. Voor het grote publiek waren we er in 2009 ineens, met onder meer shows op zowel Pinkpop als Lowlands, maar we waren toen al twee jaar bezig met heel veel optredens in kroegen en kleine zalen. Daardoor waren we al redelijk warm gespeeld.’

Van Delft vult aan: ‘Ik gun iedere band het carrièreverloop dat wij hebben gehad. Van de Popronde naar voorprogramma’s en uiteindelijk een eigen headline tour. We hebben echt kunnen bouwen en daarmee ook kunnen groeien als performers. Tijdens de periode dat we support-act mochten zijn bij Muse hebben we ook veel geleerd. Het zijn echt vakmensen die weten hoe een goede productie gemaakt wordt. Het was op veel gebieden heel inspirerend om met hen te werken, en hun shows zijn wel de lat die wij ook graag zouden aantikken.’

Het concert in de Britse hoofdstad is stijf uitverkocht en als De Staat er meteen keihard invliegt met de pompende raverock van Me Time, staat de boel al snel op stelten. Tijdens de show, die ruim anderhalf uur duurt, krijgen de bezoekers geen moment de kans om op adem te komen. Crowdpleasers Input Source Select en Witch Doctor leveren de bekende springende meute op en bij KITTY KITTY wordt inderdaad het hele nummer fanatiek meegezongen.

Na afloop zijn er dan ook vooral blije gezichten in de kleedkamer, die al snel volstroomt met partners, familieleden en bekenden. ‘Het was een fijne avond,’ zegt Van Delft met gepast zelfvertrouwen in zijn stem. ‘Na afloop is het altijd even tien minuten zeiken omdat er altijd dingen beter kunnen, maar daarna kunnen we ook echt genieten. Er waren ook veel Engelsen ditmaal, dat was vorige keer wel anders. Toen leek het net alsof Sunweb een peloton Nederlanders had ingevlogen.’

Hoewel De Staat in ons land moeiteloos AFAS Live uitverkoopt, haalt de band volgens de drummer dan ook zeker niet de neus op voor dit soort kleine buitenlandse zalen. ‘Het is een groeiproces, en daarnaast: wij zijn in Nederland ook altijd clubtours blijven doen, puur omdat het een totaal andere dynamiek is.’

Florim vult aan: ‘Als je in 2009 met ons mee was gegaan, had je ons voor tien of twintig man zien spelen in steden als Osnabrück of hier in Londen. We zijn altijd positief gebleven en kijken vooral vooruit. We zijn ook gewoon een goede band. Daarnaast is het spelen in een kleinere zaal echt een totaal andere ervaring dan bijvoorbeeld een festival als Lowlands, waar we headlinen. Daar is het publiek een veelkoppig, schreeuwend en zuchtend monster dat op en neer golft. Bij deze optredens heb je echt contact met de mensen. Je ziet de emoties bij hen van nummer tot nummer veranderen. Dat maakt het intiem en bijzonder.’

Een uur na de show staan de bandleden en crew – nadat uiteraard het laadproces van eerder omgekeerd is herhaald – blauwbekkend te wachten op vervoer naar de nightliner. De reis gaat linea recta naar het Franse Nantes, waar de dag nadien alweer een optreden wacht. Daarna volgen nog shows in Italië, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Het slopende schema zorgt voor vermoeide blikken, maar dat deert Florim niet. ‘Ik begin touren steeds leuker te vinden. Vroeger zag ik het altijd als een soort tentamenweek, nu is er veel meer ontspanning en vrijheid. We hebben er veel plezier in, zeker omdat we nu echt kunnen doen wat we willen. Daarom is Bubble Gum ook zo belangrijk voor ons. We hebben weer een stap gezet richting de muziek die we in de toekomst willen maken, zonder binnen de lijntjes te blijven. We willen altijd verrassen, want we zijn geen AC/DC. Zolang we die uitdaging blijven houden, is het een zegen om dit samen te mogen blijven doen.’

De Staat speelt op 16 maart in AFAS Live.

Lees het hele artikel in Nieuwe Revu 9 of op Blendle.