'Evi Hanssen maakt van zichzelf een halfgaar spektakel bij DWDD'

— Pas op: satire! Elke week fileert de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. —

Wat heeft Nederland toch met Evi Hanssen? Je kunt je tv niet afstemmen op een Nederlandse zender, of daar zit die Vlaamse troela weer te kirren, te giechelen, of van zichzelf een halfgaar spektakel te maken. En telkens is op een of andere manier Matthijs van Nieuwkerk in de buurt. Je zou daar op den duur nog bepaalde gedachten bij krijgen.

Evi Hanssen werd geboren in de ietwat aan de beschaving ontsnapte gemeente Zoersel op 9 november 1978, als dochter van Achiel Hanssen, een teller van amoebes in een kwekerij van eencelligen, en van Ludwina Hanssen-Van Strompenholle, die in een voedingswarenfabriek kaaskroketten onder haar schoenzool moest proberen te pletten, om te zien of ze wel stevig genoeg waren.

Op school kon Hanssen niet meekomen, met als voorbeelden dat ze in het zesde leerjaar Denemarken noemde als de hoofdstad van Zuid-Afrika en Bassie & Adriaan als de uitvinders van de gloeilamp. Zoals figuren van haar slag het gewoon zijn, ging ze in de media iedereen in de weg lopen. Ze begon als achtergrondzangeres bij Samson & Gert, waar ze tijdens de vier shows die er per dag gegeven werden, acht uur per etmaal ‘tsjoelala tsjoela’ moest zingen. Als daar maar geen eigen programma van kwam.

Dat kwam er uiteraard, op de muziekzender TMF, waarvan de verantwoordelijken haar in een vlaag van waanzin Boobietrap lieten presenteren. Later bleef ze in dat soort shitprogramma’s rondmodderen, en mocht ze op een keer Lenny Kravitz interviewen, een kort interview met één vraag: ‘How are you doing, mister Kravitz?’ (Hanssen) en één antwoord: ‘Fuck off, fat bitch’ (Kravitz).

Tot overmaat van ramp begon Hanssen zelf te zingen. Ze nam de single Down As She Goes op, een soort lijflied voor Greenpeace, waarin Hanssen de wereld verwittigde dat het met het klimaat, de kernenergie en het smelten van de ijskappen de verkeerde kant opging. Van deze plaat werden 142 exemplaren verkocht.

Dan maar weer presenteren. Programma’s als 71° Noord en Expeditie Robinson werden door Hanssen vakkundig naar de kloten geholpen en dat merkte men in Hilversum natuurlijk op, gek als men daar is op mensen die van presenteren de ballen verstand hebben. En ja hoor, Hanssen kon op haar gemakje de oversteek maken naar de bovenburen.

Met die afgrijselijke Freek Vonk massacreerde ze het kutprogrammaatje De Super Freek Show en ook stond ze op het voorplan van de ramp Een Goed Stel Hersens, waarin ze met verve bewees dat zo’n goed stel hersens haar persoonlijk aan de kont kan roesten. Toen moest de eigenlijke roem nog komen: geregeld opduikende tafeldame bij DWDD. Met Matthijs van Nieuwkerk dicht in de buurt. Bepaalde gedachten welden hieromtrent op.