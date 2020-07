Wie denkt Renze Klamer wel dat hij is?

Volgens de één een talentvolle Rotterdammer, volgens de ander een moraalridder van het kaliber­Arie Boomsma.

Eindelijk iemand uit de provincie! Weg met die grachtengordelpraat.

Nee, hoor. Renze werd geboren in Rotterdam en getogen onder diezelfde rook in Capelle aan den IJssel. Zijn eerste zoen, bioscoopbezoek en het eindexamen van de middelbare school beleefde hij allemaal in het multiculturele hart van Zuid-Holland, waardoor hij niet op zijn mondje is gevallen. Henk en Ingrid uit de zuidoostelijke gewesten worden zo nu en dan zelfs persoonlijk aangesproken en getrakteerd op een kakelvers deugpolitie-tegeltje. ‘Laat Tante Ans uit de Achterhoek, die nog steeds denkt dat Zwarte Piet altijd zo leuk en gezellig was, maar merken dat er een proces in gang gezet moet worden,’ zei hij bijvoorbeeld over de Black Lives Matter-protesten. En dat terwijl hij zich in april zelf nog ergerde aan ‘predikers van deze tijd’ die hem met een ‘bepaald toontje’ terechtwezen op een wintersportvakantie met vrienden in coronacrisis.

Ik wil wel eendagje met Poe­tin ruilen

Aan wie legt hij zelf verantwoording af?

De Heer. Het gereformeerde vrijgemaakte gezin waarin hij opgroeide, ging elke zondag twee keer naar de kerk. Zelf noemde hij zich sinds zijn tiende liever christelijk, omdat hij de gedachte van veel kerkgenoten te pretentieus vond. Nu is hij latent christelijk, aangezien hij nog maar weinig met het geloof doet. Bidden doet hij alleen nog met zijn dochtertje.

Kan hij als familieman de druk van een dagelijkse talkshow wel aan?

Na zijn scheiding van zangeres Pearl Jozefzoon, voert hij met zijn ex het co-ouderschap over Naomi (5) en Ezra Samuel (1). Het geeft hem een dubbel gevoel, maar tegelijkertijd heeft hij de handen vrij om dit nieuwe tv-project vol aan te grijpen. Namens BNNVARA, want door de scheiding paste hij bij de EO ‘niet meer in het ideale plaatje’.

Hij heeft goed naar Jeroen Pauw gekeken

Wat vindt Renze van zichzelf?

‘Als ik een dag zou kunnen ruilen dan zou dat met president Poetin zijn.’

Wat vinden wij van Renze?

Een sympathieke jongen, van wie we hopen dat hij afwijkende meningen aankan.

CATHERINE KEYL ex­talkshowhost

‘We kunnen nu al voorspellen dat hij op zijn vijftigste een dipje krijgt, omdat hij er dan achter komt dat er niks meer is. Het hoogst haalbare wordt op al zeer jonge leeftijd van zijn wensenlijstje afgestreept. Desondanks kan ik de keuze voor Renze helemaal begrijpen. Hij is nieuwsgierig, meelevend, geïnteresseerd en niet dom. Dat zag ik ook toen ik meewerkte aan een pilot voor dit nieuwe programma, die hij samen met NOS-nieuwslezer Simone Weimans presenteerde. Heel erg jammer dat zij het dan weer niet is geworden.’

Hij krijgt op z’n vijftigste een dipje

ROSCOE JOZEFZOON ex­zwager

‘Die jongen is zo nieuwsgierig. Hij heeft gadgets vaak al in huis voordat de rest van Nederland er überhaupt over gaat praten. Zo lag een van de eerste drones in ons land bij hem op de keukentafel. Hij koopt het, zoekt het van A tot Z helemaal uit en weet dan achteraf pas of hij een goede aankoop deed. Renze is geen driftkikker, maar een rustig en open persoon die zich durft uit te spreken. Ook wanneer hij aan die talkshowtafel zit. Draai je als gast om de vraag heen dan kom je er bij hem niet zomaar mee weg. Hij heeft de controle en slaat met de vuist op tafel als dat nodig is. Renze is erg loyaal, dat merk ik nu ook aan zijn gezin. Hij zorgt nog steeds goed voor mijn zusje en de kinderen en loopt niet weg voor zijn verantwoordelijkheden.’

Hij weet achteraf pas of hij goede aankoop deed

HENNY HUISMAN showbizzveteraan

‘Een typisch NPO/grachtengordel-type. Met zijn uitspraak over tante Ans geeft hij aan die mensen niet serieus te nemen, maar als talkshowhost moet je dienstbaar zijn en je niet verheven voelen boven de mensen. Overtuig je de kijker daarvan, dan kun je je veel permitteren. Mijn moeder zei altijd: de een kan een koe stelen, terwijl de ander niet eens over het hekje mag kijken. Je moet het dus echt verdienen. Ook zal hij altijd eerlijk moeten zijn wanneer hij iets niet weet, in plaats van lukraak wat te zwammen. Zoiets kun je voor een groot deel opvangen met een goede redactie en zodoende van je zwakte je kracht maken. Ik vertrouw erop dat Renze dit in de gaten houdt, want hij is een leuke verschijning en heeft humor. Iets minder journalistieke bagage dan zijn voorganger, maar je moet ergens beginnen. Gooi hem maar in het diepe.’

Een typisch NPO/grachtengordel-type

HARRY MENS sponsorkoning RTL 7

‘Het klinkt heel lullig, maar ik ken hem niet zo goed. Hij heeft al wel wat dingetjes gedaan, dus we zullen het wel zien. Een talkshow presenteren is niet zo aan leeftijd gebonden. Je hebt het of je hebt het niet. Zo simpel is het. Ik had bijvoorbeeld ook prima DWDD kunnen presenteren en hetzelfde niveau kunnen halen. Renze doet er straks goed aan vooral zichzelf te blijven en niet Jeroentje of Beautje te gaan zitten naspelen. Je moet gewoon overal schijt aan hebben en je niks aantrekken van de stuurlui aan wal die het allemaal beter weten. Pas na een jaar kun je iemand echt beoordelen en veroordelen. Dan is hetduidelijk: doorgaan of koffers pakken.’

CHRISTINE VAN DER HORST voormalig belspel­koningin

‘Hoe aardig het ook is dat je me belt, maar ik doe helemaal niets meer. Ook geen commentaren of quootjes. Het is allemaal al zo lang geleden, joh. We zijn gestopt in 2007, dus het komt al bijna weer terug, haha. Bovendien denk ik niet dat de lezers van Nieuwe Revu überhaupt geïnteresseerd zijn in wat ik te melden heb.’