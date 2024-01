'De mens woont de aarde uit, maar gelukkig heeft Audi nu een volledig elektrische SUV'

Beelden van onze planeet, genomen vanuit het International Space Station, worden op een gigantisch scherm geprojecteerd voor 850 aanwezigen in Theater Amsterdam. Astronaut André Kuipers geeft duiding. Over CO2-concentraties boven Nederland, de ontbossing van Borneo en droogvallende meren in Afrika.

Hij durft te benoemen: we zijn met te veel. Iedere dag 200.000 nieuwe mensen op aarde. Allemaal willen ze eten, drinken, mobiliteit en als het even kan ook comfort, luxe en gadgets. Foto’s van vissersvloten bij Aziatische en Zuid-Amerikaanse kusten, zo groot dat hun gebundelde boordverlichting vanaf 400 kilometer hoogte te fotograferen is. ‘We plegen roofbouw op onze planeet, en we hebben er maar één.’ Kuipers predikt niet, hij brengt het als droog feit, op wetenschappelijke toon.

Een half uur eerder hield ‘futuroloog’ en werktuigbouwkundige Carlo van de Weijer een bevlogen en humoristisch verhaal over hoe onze mobiliteit verandert. Hij gelooft niet in bestuurderloze auto’s, wel in autonome: het fileprobleem zal niet oplossen door het verdwijnen van files, maar omdat auto’s zichzelf door een file kunnen begeleiden. Je pakt gewoon je laptop tijdens het wachten.

Hij vertoont een grappig filmpje waarin al onze apparaten op fossiele brandstoffen functioneren, van de wekker en de tandenborstel tot de mobiele telefoon aan het oor en de computer op kantoor. ‘Over twintig jaar vinden we het raar dat we vandaag nog steeds brandstoffen gebruiken waarmee kleine explosies veroorzaakt worden die zuigers en vliegwielen in beweging zetten,’ bezweert hij – de toekomst van mobiliteit is elektrisch.

Voorafgaand aan het evenement zijn er hapjes en drankjes, gratis voor alle genodigden, rondgedragen en uitgereikt door on-Amsterdams professioneel personeel. Humberto Tan praat de avond aan elkaar en dat doet hij vlot.

Vergeet ik nou volledig de aanleiding te vermelden?

De (Nederlandse) Audi-topman Bram Schot presenteerde bijna terloops tussen alle toespraken door de E-Tron, Audi’s eerste volledig elektrische auto. Vanaf 85.000 euro. De zaal zat vol met autodealers, autopers en de ‘Audi-ambassadeurs’ die pre-orders voor het nieuwe paradepaardje deden.

Er wordt met geen woord gesproken over het feit dat Schots voorganger, Rupert Stadler, vorig jaar maandenlang in een Duitse gevangenis zat vanwege de sjoemelsoftware die de uitstoot van dieselmotoren van de autobouwer kunstmatig moest beperken. Geeft niks. De toekomst is groen. ‘De markt’ (lees: de marketing) springt op de bandwagen, en die bandwagen staat voortaan aan een laadpaal. De mens woont de aarde uit, maar gelukkig heeft Audi nu een volledig elektrische SUV.