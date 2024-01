'Dave von Raven is een carnavalszot uit de jaren 60'

— Pas op: satire! Elke week beledigt de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. —

Dave von Raven lijkt zoveel op een Beatle als Jort Kelder op een Rolling Stone. Toch zou hij, indien vijftig jaar eerder geboren, in de buurt van The Fab Four hebben willen verblijven, allicht als de jan lul die het vuil van tussen de tenen van John Lennon moest peuteren, die de neus van Paul McCartney moest snuiten, die de tuin van Ringo Starr moest omspitten, of die George Harrison de weg naar Abbey Road moest wijzen.

Natuurlijk is Dave von Raven een pseudoniem, en welzeker het ridicuulste pseudoniem sinds André van Koekeneynde zich André Hazes liet noemen. Hij werd geboren als Dave Mellaart, ergens op een onnozele dag in 1981, ergens in een achterbuurt van Rotterdam, en hij was de zoon van Sjoerd Mellaart, die in het Nederlandse leger de nachtpatrouilles moest bijlichten met een zaklamp, en Sjaan Mellaart-Tukkelbos, die op Texel treinstations natekent voor de cartografenafdeling in het nationale spoorwegmuseum van Zaandam.

Dave von Raven liep school tot z’n dertiende, waarna de hoofdonderwijzer zei: ‘Ga jij maar lekker naar het tehuis voor kindertjes met meer dan tien afwijkingen.’ In plaats daarvan zocht Dave von Raven het in de muziek. Na zes jaar oefenen kon hij het riffje van I Wanna Hold Your Hand naspelen, zij het met twee lepels en een nagelknipper. Helaas besloot hij deze instrumenten te vervangen door de gitaar.

Na weer zes jaar oefenen kon hij opnieuw het riffje van I Wanna Hold Your Hand naspelen. Daar moest een groep bij te pas komen, en The Kik werd geformeerd, genoemd naar een andere superband, The Kick. Eerst probeerden die sukkels het in het Engels, tot ze beseften dat iedereen dacht dat ze in het Fries zongen. Von Raven kende geen woord Fries en dus ging hij teksten aan elkaar breien in het Nederlands. Nog steeds dacht iedereen dat ze in het Fries zongen. The Kik heeft tot nu toe geen enkele hit gehad, al haalde hun uptempo-nummer Ich Swacke Mich Tuch het tot in de tipparade van Radio ’t Knuppeltje uit Spijkenisse.

De Wereld Draait Door, nooit te beroerd om op verschillende gebieden gebrek aan talent een duw in de rug te geven, voerde The Kik een tijdlang op als huisband, wat betekende dat The Kik tijdens een aflevering van de show een keer of zes mocht variëren op het thema I Wanna Hold Your Hand, afgewisseld met riffjes van eigen hand, die klonken als pling-plong-plingerde-plong.

Dave von Raven, steeds gekleed als iemand die in de jaren 60 als een carnavalszot zou worden beschouwd, duikt geregeld op in allerlei talkshows, quizzen en andere overbodige kutprogramma’s, waarbij hem dan uitsluitend gevraagd wordt om eens iets te zeggen in plat Rotterdams, en dan kakelt hij een eind weg, en denkt iedereen dat hij Fries brabbelt. Hij is een van de grootste nitwits in het moerasgebied der BN’ers.