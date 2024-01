'Pleur Twan eruit en zet Beau op zijn plek'

Soms, als je heel stil bent, kun je Humberto Tan homerisch horen lachen in de herfstwind. De gewezen presentator van RTL Late Night lacht het laatst over de kijkcijfers van ‘zijn’ show. Het lag dus tóch niet aan hem dat geen hond kijkt.

RTL Late Night moest de grote uitdager worden van Pauw. De commerciëlen wilden ook een belangwekkend babbelprogramma. Maar met Humberto wilde het niet lukken. Hij en zijn kaasstengels werden eruit gebonjourd en vervangen door Huys. Waar het dus nog moeizamer mee gaat en dat komt echt niet alleen door zijn publiekelijk verbroken afspraak met Jenny Douwes.

Waarom is dat? Omdat Twan een leeg Huys is die met de verkeerde motieven is aangetrokken door een nieuwe lichting deugdirecteurtjes bij RTL, die hun verdienmodel van prettig wegkijkvermaak voor de Gewone Man hebben ingeruild voor de elitaire moraal van binnen de Amsterdamse Ring. RTL moet ineens deugen, een nogal holle reflex van fatsoen & respect waar bijna alle media hun heil in hebben gezocht om weerstand te kunnen bieden aan een tijdsgeest waarin EU-kritiek, migratieweerstand en antiglobalisme hun – niet altijd even fraaie – kop opgestoken hebben.

Huys was de megatransfer die alleen voor dat soort mensen interessant was, maar de kijker enkel het signaal geeft: ‘Oh for fuck’s sake, gaan de commerciëlen ons nu ook al de les lezen in plaats van entertainen?’

Terwijl op de werkvloer van RTL alleen maar gewone mensen lopen. RTL is Geer, Goor, Linda de Mol en Ik Hou van Holland, geen tafels met dure advocaten over gecompliceerde strafzaken, niet Jerry Afriyie’s kromme klachten over onze culturele waarden, en al helemaal niet de deftige moraal waar de Trump-haat uit voorkomt die de mainstream media zó verblindt dat schuldvinger priemende pornosnollen als Stormy Daniels ineens als belangwekkende politieke gasten aan tafel worden gezet – een nogal tragische stunt die RTL ongetwijfeld veel promotiepoen gekost heeft om haar sensatiegage te kunnen betalen, want zo’n Amerikaanse eendagsvlieg komt echt niet gratis over Trump z’n kleine pikkie praten.

En voilà. Het werkt niet.

Pleur Twan eruit. Zet Beau van Erven Dorens op zijn plek. Die zet zichzelf en zijn ego tenminste nog opzij om een show om zijn gasten heen te bouwen, in plaats van zijn gasten een prestigepodiumpje voor hém te laten punniken. Belangrijker nog: Beau is een goed mens, maar niet zo’n onuitstaanbare dwangmatige deuger die de directeurtjes nu aan het hoofd van de tafel hebben neergezet.