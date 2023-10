Ook tijdens College Tour blijft Omtzigt vaag over politieke plannen en ambities

Omtzigt was samen met lijsttrekkers Frans Timmermans, Dilan Yeşilgöz en Caroline van der Plas aanwezig bij College Tour. Ondanks het feit dat NSC tot op heden nog geen verkiezingsprogramma heeft, staan ze er behoorlijk goed voor in de peilingen. Beter zelfs dan de andere aanwezige partijen - PvdA/GL, VVD en BBB - in de uitzending. Wat NSC-partijleider Omtzigt zondagavond wél kon vertellen, is dat zijn verkiezingsprogramma deze dinsdag eindelijk bekend wordt gemaakt.

Regeren en premierschap

Veel studenten richtten hun vragen op Omtzigt, maar over allerlei belangrijke kwesties bleef de NSC-lijsttrekker erg vaag. Zo wilde hij in de uitzending niet delen met welke partijen NSC eventueel een coalitie zou willen vormen. Van der Plas durfde wel al een deel van haar kaarten op tafel te gooien, door aan te geven met Nieuw Sociaal Contract te willen regeren.

Omtzigt kon in de uitzending óók geen duidelijk antwoord geven op de vraag of hij de baan van Mark Rutte zou willen overnemen. Volgens de politicus is het premierschap niet zijn ambitie. 'De stoel is niet mijn doel', aldus Pieter Omtzigt. De politicus vindt het belangrijker dat er veranderingen komen die volgens hem nodig zijn.

Op dinsdag 24 oktober wordt het verkiezingsprogramma van NSC gepresenteerd. Van alle partijen die aan de verkiezingen meedoen, moet dan alleen nog DENK zijn verkiezingsprogramma bekendmaken.