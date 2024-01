'Afschaffen dividendbelasting is het symbool van verkeerde prioriteiten: multinationals boven mensen'

Beste Mark Rutte,

U leidt een kabinet dat eigenlijk niemand wilde, maar er nou eenmaal moest komen, omdat wij tegenwoordig niet meer op middenpartijen stemmen, maar op splinters, die ook nog eens helemaal niet met elkaar willen regeren. Dan krijg je een Tweede Kamer met heel veel partijen, maar geen enkele grote. En dan krijg je eigenlijk het enige meerderheidskabinet dat dan nog mogelijk is, maar waar niemand verder echt enthousiast over is, ook die partijen zelf niet, zo lijkt het.

De enige uitzondering, uiteraard, bent u zelf: altijd blijmoedig, altijd goedgemutst, leider van een geweldig land vol fantastische mensen, elk probleem is een uitdaging. U schijnt achter de schermen zeer driftig te kunnen zijn, maar bozer dan ‘Pleur op!’ en ‘Doe zelf normaal!’ hebben wij het nooit zien worden. Als er één iemand ambassadeur is voor de gelukzaligheid van een leven zonder gezin maar vol werk, bent u het wel.

Van zowel het kabinet, uw partij als uzelf glijdt alles af, zo lijkt het. De VVD heeft inmiddels een Berlusconiaans aantal schandalen gehad, en lijkt gespecialiseerd in het werven van zo dom mogelijk twitterende parlementariërs, maar het geeft allemaal niet: nummer één in de peilingen, elke week opnieuw.

Slechts één dossier blijft dit kabinet maar achtervolgen, en is inmiddels uitgegroeid tot het symbool van verkeerde prioriteiten: multinationals boven mensen. De dividendbelasting. Van GroenLinks tot de PVV en iedereen daartussen heeft het beruchte plan dat in geen enkel verkiezingsprogramma stond maar wel in het regeerakkoord terechtkwam al bekritiseerd, onderuitgehaald, bespot, beschimpt, belachelijk gemaakt en uitgelachen. Het ketste allemaal af op een pantser van weigerachtigheid, en dat onbewijsbare dreigement: als we het niet doen, dan komen ze niet. De multinationals! Met hun duizenden banen! Voor de mensen! Want die aandeelhouders daar in Engeland en waar al niet, die hebben de hele wereld om uit te kiezen, en kiezen alleen voor Nederland wanneer dat land geen dividendbelasting meer kent.

Klopt dat argument? Komen die bedrijven inderdaad naar Nederland als we geen dividendbelasting meer hebben, en dan inderdaad om die reden? Geen mens die het zeker weet, zoals wel vaker met toekomstvoorspellingen. Op één mens na dan. U. Gelukkig had u een heel concreet voorbeeld, zodat het allemaal niet te abstract werd. Unilever. Die kwamen toch maar mooi met hun hoofdkantoor van Londen naar Rotterdam. Dus. Nou dan.

En nu komen ze dus toch niet. Een maatregel waar niemand ooit voor heeft gestemd, die niemand wil, die nog nooit fatsoenlijk is uitgelegd, behalve met één argument – en dat argument is nu vervallen. Dat lijkt me nogal een probleem. Maar ik ben dan ook niet u. Dan noemde ik het wel een uitdaging.