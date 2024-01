'Geen Amsterdammer houdt van de PC Hooftstraat, geen Rotterdammer van de Lijnbaan'

Beste Dave Roelvink,

Net nadat je vader Dries in een uitverkocht Paradiso stond (ik heb een zwak voor woordspelingen, dus ik vond zijn ‘Paradriso’ erg goed gevonden) en jij zelf in de politieboeien tegen de vangrail van de A10, zijn jullie samen te zien in een SBS-programma waarin jullie moeten ervaren hoe het is om in de bijstand te zitten. Ik keek naar de eerste aflevering van De Roelvinkjes, Effe Geen Cent Te Makken en viel van de ene verbazing in de andere.

Omdat het een SBS-serie is, wordt alles steeds herhaald en zeggen jullie dus heel vaak dat jullie de PC Hooftstraat gaan missen. Het grappige is dat ik echt niemand ken die in Amsterdam woont en van de PC Hooftstraat houdt. Ik ken ook geen Rotterdammer die de Lijnbaan als lievelingsstraat heeft, of Hagenees de Spuistraat, of Utrechter de Lange Elisabethstraat, of Maastrichtenaar De Grote Staat.

Vervolgens gaan jullie naar je nieuwe woning, die in de wijk Tuindorp in Amsterdam-Noord blijkt te liggen. Een curieuze ervaring: een volkszender praat in een serie over een volkszanger over een volkswijk alsof het een getto is. Het huis blijkt een houten vloer te hebben, een moderne keuken en een tuin. Ik zocht even op wat een huis gemiddeld waard is in de buurt waar jullie geen cent te makken hadden. Bijna drie ton. Noem mij één iemand in de bijstand die een huis van drie ton kan betalen. Ik ken ze niet.

Maar goed, misschien ken ik de verkeerde mensen. Ik ken bijvoorbeeld niemand die met de taxi naar de gym gaat, wat jouw vader in jullie serie doet. Ik heb zijn gym in Google Maps ingevoerd, en jullie huis ook. Afstand tussen beide: 1300 meter. Vijf minuten fietsen. Wie gaat nou met een taxi naar een gym waar je heen kan fietsen, om daar vervolgens op een fietsje te zitten?

Jullie hebben sowieso een rare trainingsmoraal. Je broer Donny klaagt dat hij in de bijstand zijn creatine en supplementen niet meer kan betalen, want daar geeft hij een paar honderd euro per maand aan uit. Misschien kun je beter stoppen met trainen als je voor honderden euro’s hulpmiddelen nodig hebt, en van het geld gewoon anabolen kopen.

Zelf lijk je trouwens niet te trainen: je zit op de bank en speelt PlayStation, terwijl je vriendin voor je kookt, het heeft over ‘vitamientjes’ die je binnen moet krijgen en je bord aanreikt. Ze doet nog net geen vliegtuig na terwijl ze je hapje voor hapje voert.