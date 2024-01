'1 op de 4 dj's maakt eigen muziek niet zelf'

Afrojack onthulde in het televisieprogramma College Tour dat hij de wereldhit Titanium van David Guetta en Sia produceerde met Guetta, en dat hij het betreurt dat hij zich niet heeft laten vermelden als artiest. Dat wist hij een beetje goed te maken op de door hem geproduceerde Amerikaanse nummer 1-hit Give Me Everything, die weliswaar werd gepresenteerd als track van Pitbull ft. Ne-Yo, Afrojack & Nayer, maar waarbij de Nederlandse dj in ieder geval genoemd werd.

Met het benoemen van de praktijken van David Guetta legde Afrojack de vinger op de zere plek, want van de succesvolle Fransman is steeds meer de vraag wat hij daadwerkelijk zelf nog doet aan al zijn wereldhits die elkaar in rap tempo opvolgen. Guetta, van origine dj, is tegenwoordig een soort creative director van het Guetta-merk geworden, waarbij hij anderen het echt creatieve werk laat doen, zolang het maar binnen zijn visie past.

Guetta dankt zijn succes voor een groot deel aan Nederlanders, want een van zijn hoofdleveranciers is de Nederlandse producer Giorgio Tuinfort. Daarnaast fungeert Guetta als springplank voor talent, waaraan niet alleen Afrojack, maar ook Hardwell en Nicky Romero mede hun doorbraak op het wereldtoneel danken. Romero tekende in 2012 een contract bij de Fransman. Het kwam erop neer dat hij zonder naamsvermelding als ghostproducer voor Guetta zou produceren. Romero bekende achteraf de track Right Now van Rihanna en David Guetta te hebben gemaakt, net als vier tracks voor een Guetta-album, waaronder Bang My Head, dat werd uitgebracht als David Guetta feat. Sia & Fetty Wap.

Armin van Buuren weet als geen ander hoe zijn Franse collega werkt. ‘David Guetta heeft een heel groot team van producers om zich heen die allerlei dingen naar hem toe gooien,’ zegt de top-dj, ‘maar hij is eindverantwoordelijk voor zijn eigen werk. Hij is net een beetje als Tiësto; hij weet precies wat hij wil en zijn aanwijzingen zijn wel essentieel. Ik heb met Guetta samengewerkt, althans, ik heb een remix voor hem gedaan en hij een voor mij, en als je hem dan hoort praten, weet hij precies hoe de vork in de steel zit.’

Van Buuren zit in principe altijd zelf aan de knoppen, maar ook hij maakt gebruik van een ghostproducer. Dat is Benno de Goeij, die in 2000 met Piet Bervoets als Rank1 een megahit scoorde met hun Cygnus X-remix Superstring. Over zijn samenwerking met Van Buuren verklaarde De Goeij tegenover Beatport: ‘Armin houdt ervan om te arrangeren, en ik hou er meer van om de mix te tweaken. Armin maakt de lay-out van een track en ik maak de sound patches, en kan uren spenderen om de sound te krijgen die ik wil horen.’

Koen Groeneveld van de Klubbheads is een ghostproducer van het eerste uur. Met Addy van der Zwan was hij verantwoordelijk voor alle radiohits van Paul Elstak – The Promised Land maakten ze volledig zelf – en de internationale megahit The Launch voor DJ Jean. ‘Toevallig heeft Paul bij The Promised Land de minste inbreng gehad. De ene keer is het 90 procent van de producer, de andere keer fifty-fifty.’

Groeneveld ziet niets verkeerds in de werkwijze, maar vraagt zich wel af hoe het voor de artiest is om ‘eigen’ hits die door anderen zijn gemaakt, tot in de eeuwigheid te moeten draaien. ‘Als ik in de huid van Jean zou kruipen en ik ben The Launch aan het draaien, dan vraag ik me wel af: hoe ervaar jij dat nou? Hij weet dat hij daar met geen vinger aan bijgedragen heeft. Hoe zou dat voelen? Ik heb het hem nooit gevraagd.’

Dat in de zalen waar hij komt vrijwel niemand weet dat híj achter die platen zit, deert hem niet. ‘Als de ander de populaire dj is en de producer is niet bekend, dan heb je dat. Maar als je het goed onderhandeld hebt en je hebt een grote hit, dan word je er financieel wel wijzer van, anders heb je je laten af kopen voor een schijntje,’ lacht hij.

Doordat The Launch werd uitgebracht door de eigen platenmaatschappij van de Klubbheads, Digidance, heeft hij er, in tegenstelling tot Afrojack met Titanium, allesbehalve spijt van dat het zo gelopen is. De laatste jaren ziet Groeneveld een toename van dj’s die ghostproducers inhuren. ‘Vroeger was het misschien 5 procent die dat deed, tegenwoordig 20 tot 30 procent. Dat komt doordat mensen denken: ik kan dj worden, dus ik laat gewoon muziek voor mezelf maken.’

Tien tot vijftien dj’s uit de DJ Mag Top 100, de lijst van ’s werelds populairste dj’s, hebben volgens insiders hun ‘eigen’ muziek met geen vinger aangeraakt. Zij betalen 20.000 tot 40.000 euro voor een toptrack. Een voorbeeld hiervan is de track Wakanda van Dimitri Vegas & Like Mike, het duo dat op twee staat in de dj-lijst. Ghostproducer Maarten Vorwerk onthulde dat hij die track voor hen maakte. Vorwerk is verantwoordelijk voor tientallen tracks van anderen, waarvan Epic van Sandro Silva & Quintino de bekendste is.

Hoeveel een ghostproducer verdient aan een track verschilt. ‘Elke deal is anders,’ zegt Koen Groeneveld. ‘Mijn minimale voorwaarde is dat ik meega in de opbrengst, dat is normaal. Soms gaat het inderdaad een stapje verder. Als iemand bekend gaat worden door de muziek die ik maak, wil ik ook een deel van de dj-verdienste. Maar als David Guetta mij zou bellen, dan krijg ik van zijn dj-verdienste natuurlijk niks.’

The Prophet, ook wel de Godfather of Hardstyle genoemd, was in de gabbertijd onderdeel van het Dreamteam met Gizmo, Dano en Buzz Fuzz, maar staat sinds een aantal jaren aan het roer van zijn eigen platenmaatschappij Scantraxx. Hij weet als geen ander hoe deals met ghostproducers in elkaar zitten. ‘Er zijn er die een maandelijks loon krijgen en niet worden genoemd als auteurs. Maar officieel meeschrijven als auteur kan ook, al vervalt dan het loon,’ zegt hij. ‘Vaak krijgen ze ook wel een percentage wat voortkomt uit optredens van de artiest, maar dan moet het wel een nieuwe artiest zijn, want bij artiesten die al lang draaien en al veel optredens hebben, zou dat niet eerlijk zijn.’

Eenmaal een ghostproducer, is het lastig om zelf bekend te worden. The Prophet: ‘Er zijn een heleboel goede ghostproducers die misschien ook wel willen optreden, maar dat wordt ze een beetje ontnomen doordat grote artiesten er met hun muziek vandoor gaan. Goed, ze kiezen er zelf voor om het te verkopen, maar dat zijn hun beste tracks en die kunnen ze dan zelf niet meer uitbrengen. Je hoort ook wel om je heen dat als ze dan zelf iets uitbrengen, er geen aandacht voor is.’

Financieel is het vaak aantrekkelijker om voor een grote naam te produceren. ‘Je kunt beter minder overhouden van heel veel, dan veel van niks,’ zegt The Prophet, die het ghostproduceren om zich heen ziet gebeuren. ‘Ik ken twee artiesten in de hardstyle die niet zelf hun muziek maken, maar er wel altijd bij zitten. Ze zitten niet achter de knoppen, maar zijn wel van essentieel belang voor het uiteindelijke product.’

Zelf werkt hij ook met een producer. ‘Ik ben zakenman, ik moet mijn bedrijf runnen en ik reis omdat ik nog steeds internationaal draai, dus mijn creatieve uren zijn schaars. Ik ga twee dagen per week naar mijn producer toe, dan maken we opzetjes voor tracks met mijn ideeën en werkt hij ze verder uit. Ik zou nooit toe willen naar een situatie waarin iemand volledig mijn muziek maakt, waardoor ik niet meer op het podium uitadem waar ik voor sta. Dan geeft het niet meer weer wie ik ben.’

