DJ Jean: ‘De dood is mijn grootste probleem’

Wat vind je van de huidige dancesound?

‘Het tempo is vooral enorm omlaag gegaan. De gemiddelde house- en danceplaten zaten vroeger in beats per minute tussen de 130 en 140 bpm. Dat is nu tussen de 120 en maximaal 128 bpm.’

En sommige platen, bijvoorbeeld van Martin Garrix en David Guetta, zijn eigenlijk gewoon popmuziek. Dat heeft weinig meer met house te maken.

‘Dj’s, de internationale supersterren van nu, hebben geen boodschap meer aan wat ze zelf leuk vinden of zelf graag draaien. Ze maken gewoon popplaatjes om daar een megahit mee te scoren en op die manier tonnen voor hun dj-gage te kunnen vragen, en geef ze eens ongelijk. Het heeft inderdaad niet zoveel meer met house te maken.’

Maar hou jij van die sound van nu? Vind je dat lekker om te draaien? Of doe je dat met tegenzin?

‘Laat ik zeggen: 90 procent van de platen die op de radio komen, van Calvin Harris, David Guetta enzovoorts, die draai ik allemaal niet. Waarom niet? Niet omdat ik wat tegen die mensen heb, maar omdat ik gewoon geen gevoel heb bij die commerciële radio-housesound van nu. Het is me allemaal veel te kinderachtig. Ik hou, ingegeven door de vroegere iT-tijd, van uplifting pianootjes, vocalen en trompetjes. Ik hou van een funky, groovy housesound, dat is mijn basis altijd geweest. Dat is uiteindelijk, zeker nu ik zoveel jaar verder ben, wat ik het allerliefste draai. Gewoon een vette clubsound, waar ik in de iT groot mee geworden ben, maar dan vertaald naar deze tijd. Daarom past die toch wel wat kinderachtige sound van nu – laat ik het maar even oneerbiedig zo noemen – niet in mijn sets, want als ik dat draai dan denk ik: wat een kutplaat.’

Kun je een voorbeeld noemen van zo’n kutplaat? Dat je denkt: dit is echt waardeloos?

‘Dat ga ik niet doen. Dan ga ik mensen beledigen en daar trap ik niet meer in.’

‘Muziek van Calvin Harris en David Guetta draai ik niet’

Maar dat is juist leuk.

‘Nee, dat is leuk voor jou en voor het blad, maar niet voor de mensen die deze platen gemaakt hebben. Ik zeg het gewoon in het algemeen, dat ik niet veel heb met die sound van nu, maar ik ga me niet meer laten verleiden tot uitspraken van: “Die maakt kutplaten,” want dan weet ik precies hoe dat verdergaat en daar heb ik geen zin in.’

Je doelt op dat oude fragment over Tiësto dat je nog steeds achtervolgt, waarin je zegt dat jij de skills hebt en dat hij niks kan wat jij niet kan?

‘Exact. Voortschrijdend inzicht. Dus daar trap ik niet meer in en het is ook niet nodig. Ik vertel graag over hoe ik het in het algemeen vind, zonder daarbij nog mensen naar beneden te halen of te beledigen. Ik heb mijn lesje wel geleerd. Ik heb dat van Tiësto nooit respectloos bedoeld. Ik was toen al ruim tien jaar de populairste dj van Nederland en zag mijn positie door hem in gevaar komen. Het was meer een analyse van hoe ik het vond, en omdat ik geen blad voor de mond neem, komen dat soort dingen er dan al snel wat baldadig uit, zeker met een paar drankjes op.’

Drink je overdag?

‘Ik drink sowieso nooit doordeweeks, nooit gedaan. Alleen in het weekend als ik het naar mijn zin heb. Maar het is niet nodig om mensen onnodig te beledigen. Dat heb ik altijd al gevonden, alleen ik heb licht tot zwaar beneveld weleens bepaalde uitspraken gedaan, hoewel dat wel vaak de waarheid was. Ik bracht het dan alleen een beetje op een lullige manier.’

Benieuwd naar de rest van het interview? Je leest 't in de nieuwste Revu. Vanaf vandaag verkrijgbaar!