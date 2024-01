Wierd Duk: ‘Bullshit trek ik gewoon niet meer’

Toen iemand een doodskist voor hem bestelde, schrok Wierd Duk toch wel even. Een onbekende wist onlangs een oud adres van hem te achterhalen. ‘Kreeg ik opeens telefoon van een uitvaartmaatschappij: of de offerte in orde was. Ik zei: “Welke offerte?” Toen ontving ik hem per mail. “Voor iemand die binnenkort komt te overlijden,” stond erin. In een e-mailadres stond de naam Wierd Duk. Heel luguber.’

Veel meer dan dat er vervolgens ‘van alles in werking is gesteld’ mag de Telegraaf-journalist er niet over zeggen. ‘Natuurlijk dacht ik: wie is er de laatste tijd heftig tegen me tekeergegaan? Op zo’n moment gaan er mensen voor je zoeken. En dan gaat er een enorme beerput open.’

Duk (58) schudt op het rumoerige terras van het Amsterdamse restaurant Dauphine somber het hoofd. ‘Zoiets verwacht je misschien van extreemlinks, maar die worden gefaciliteerd door mensen met een serieuze positie in het medialandschap. Joshua Livestro, Ewout Klei, dat soort gasten. Types die permanent bezig zijn om mij en nog wat andere mensen in de extreemrechtse hoek te duwen. Als je dat keer op keer doet, gaan mensen denken: het is gelegitimeerd om voor Wierd Duk een doodskist te bestellen.’

Livestro is politiek activist en publicist, Klei is politiek historicus. Beiden bestoken Duk inderdaad graag met beschuldigende tweets. ‘Ik heb Klei via Twitter laten weten dat hij geen idee heeft wat hij aanricht. Want hem en Livestro overkomt het niet. De schofterigheid zit vooral dáár.’

Duk incasseert, maar deelt ook graag uit. Zo retweette hij op 14 juli een niet voor de massa bedoelde tweet van Klei met daarin ook diens 06-nummer. Vervolgens werd Klei naar eigen zeggen vijf keer gebeld door zwijgende anoniempjes. Duk – hij verklaart dat hij dat 06-nummer in de snelheid ‘niet had gezien’ – zou dus tegen een stootje moeten kunnen. Dat is ook zo, beaamt de man die op tv vaak het ‘rechtse geluid’ over integratie en immigratie mag komen vertegenwoordigen. ‘Maar,’ zegt de ex-Rusland- en Duitsland-correspondent: ‘Het aantal volstrekte dwazen dat me op basis van nul argumenten naar de diepste krochten van de hel wenst, is het afgelopen jaar enorm toegenomen.’

Je maakt het je tegenstanders soms wel makkelijk. Zo twitterde je dat niet alle Belgische spelers het volkslied meezongen, ‘terwijl de Brazilianen de longen uit hun lijf zongen. Dan sta je al achter’. België won. Politiek wetenschapper Cas Mudde schreef: ‘Xenofoben hebben altijd al problemen gehad met multiculturele teams. Duk plaatst zich in het rijtje Janmaat en Le Pen.’

‘Waarop ik twitterde: “Ja Cas, ik ben een racist, met mijn multiculturele kinderen.”’

Is de haat toegenomen nadat je eind vorig jaar overstapte van het AD naar De Telegraaf?

‘Die transfer heeft het wel erger gemaakt, ja.’

Lange tijd is je verweten dat je maar bleef beweren dat PVV’ers maar niet aan het woord kwamen, terwijl je zelf niets anders deed dan zulke mensen opvoeren.

‘De media zoeken ontevreden burgers inderdaad meer op, maar die worden wel telkens belachelijk gemaakt.’

Je tegenstanders verwijten je dat je onvoldoende afstand neemt van dubieuze clubs als Erkenbrand.

‘Ja, en ik vind: als iemand van Erkenbrand tegen mij zegt dat hij Nederland graag als mono-etnische staat ziet, dat ik dan niet hoef te reageren met: oh, wat erg. Dat lijkt me sowieso wel duidelijk. Show, don’t tell is mijn devies.’

Werk je bij De Telegraaf veel prettiger dan bij het AD?

‘Het is een wereld van verschil. Ik had het veel eerder moeten doen. Vanaf het begin werd ik betrokken bij de opinievorming van die krant. Als er iets speelt rond de multiculturele samenleving krijg ik het verzoek om daar een analyse of commentaar over te schrijven. Bij het AD en de regiokranten had je enkele dinosaurussen die totaal niet op mijn mening zaten te wachten. Het merk Wierd Duk, zoals dat tegenwoordig heet, deed er niet zoveel toe. Bij De Telegraaf begrijpen ze veel beter wat ze met mij kunnen doen. Ik heb elke donderdag een eigen pagina. Daar krijg ik erg veel lezersreacties op.’

Heb je even gedacht dat de aanslag tegen jou gericht was?

‘Dat spookte wel even door mijn hoofd, want het was een paar dagen na die doodskistkwestie. Hoofdredacteur Paul Jansen belde me ook meteen op.’

Ben je door het stuklopen van je relatie verbitterd geraakt? Cynischer? Wat je wellicht ook ziet aan je stukken?

‘Welnee. Maar meer in het algemeen: als je onder een vergrootglas ligt, en mensen agressief op je reageren zonder je te kennen, dan heeft dat invloed. Ik ben daardoor echt veel harder geworden. Bullshit trek ik gewoon niet meer.’

