Michael Boogerd: 'Dat Froome de Tour mag rijden is bizar'

Blij weer terug te zijn in de wielerwereld nu je na een dopingschorsing van twee jaar van de internationale wielerfederatie UCI weer de weg op mag als ploegleider?

‘Toen ik in januari mijn werk weer oppakte als ploegleider van Roompot-Nederlandse Loterij, was ik erg benieuwd hoe de klik met de nieuwe renners zou zijn en of de sfeer in de ploeg goed was. Nou, die spanning vooraf was echt niet nodig: het voelde gelijk als thuiskomen. Alsof ik nooit ben weggeweest.’

Roompot is een maatje te klein voor de meerdaagse topkoersen en blijft dan ook thuis tijdens de grote rondes. Zit jij ook thuis voor de buis als de Tour de France van start gaat?

‘In principe wel. Daarnaast schuif ik net als vorig jaar weer regelmatig aan bij de RTL7-talkshow Tour du Jour, waarin we ’s avonds live vanaf het terras van café Binnen in hartje Breda terugblikken op de verreden etappe. Breda is lekker dicht bij mijn huis hier in België. Vorig jaar ging ik vaak met de fiets naar de show en ik denk dat ik dat straks ook weer ga doen.’

Viervoudig Tour-winnaar Chris Froome werd vorig jaar betrapt met te veel van het astmamedicijn Salbutamol in zijn urine, toch mag hij gewoon starten. Als analist bij Tour du Jour ga je de Brit extra kritisch volgen?

‘Ik kijk behoorlijk sceptisch naar zijn verrichtingen. Dat Froome mag blijven koersen, is bizar en slecht voor de geloofwaardigheid van de wielersport. Hij is dus positief getest op een stimulerend middel dat verboden is bij een te hoge dosering. En dat betekent een schorsing. Je kan nog wel hiertegen in beroep gaan, maar tot die tijd mag je niet koersen. Zo zijn de regels. Maar voor meneer Froome wordt kennelijk een uitzonde ring gemaakt. Als de UCI het hierbij laat, dan zou er bij zijn team Sky zomaar een gevoel van “wij zijn untouchable” kunnen insluipen. Met dat gevoel fietste ook het US Postal-team van Lance Armstrong jarenlang vrolijk door.’

Hoe keek jij naar Froomes miraculeuze overwinning in de Giro d’Italia?

‘Daar had hij dus überhaupt niet mogen starten. Des te aparter was het om te zien hoe hij van een vrij kansloos geachte tiende plaats terugkwam en aan één bergetappe in de laatste week genoeg had om de Giro te winnen.’

Heeft deze spectaculaire comeback de dopinggeruchten over hem niet alleen maar versterkt?

‘Zo gek is dat toch niet? Hou er ook maar rekening mee dat Froome wordt gezocht in deze Tour en dat er genoeg wielerfans langs de weg gaan staan om hem pesterig te helpen herinneren aan zijn positief bevonden dopingtest. En als buitenlandse wielrenner heb je sowieso geen streepje voor in Frankrijk. Deze editie kan weleens onmenselijk zwaar uitpakken voor hem. Aan de andere kant is die Froome een koele kikker die zich nergens wat van aantrekt.’

Jij bent door Froome geblockt op Twitter. Hoezo dat?

‘Ik heb ooit gezegd dat ik verbaasd was dat anderen verbaasd waren dat Sky en Froome mogelijk vals hebben gespeeld. Daarom heeft hij mij geblokkeerd, vermoed ik. Ik moet hier wel om lachen. Kom op zeg: acht jaar geleden kon Froome een groep van gemiddelde wielrenners nog niet bijhouden en nu gaat hij hoogstwaarschijnlijk voor de vijfde keer de Ronde van Frankrijk winnen. Dan is het toch niet meer normaal dat mensen hierover vragen gaan stellen, vooral over zijn positieve dopingtest? En is het dan niet abnormaal dat Froome deze vragen voortdurend uit de weg gaat? En hoe zit het dan met de berichtgeving dat Froome vroeger nooit last had van astma? Die verbazing hierover wilde ik slechts aankaarten.’

Op wie moeten we in de Tour letten?

‘Dan noem ik gelijk voormalig Roompot-talent Dylan Groenewegen. Die behoort nu tot de vijf beste sprinters ter wereld. Dylan gaat straks minimaal één ritzege pakken, verwacht ik. Voor het eindklassement mik ik op de Colombiaan Nairo Quintana en de Fransman Romain Bardet. Quintana omdat hij dit jaar alles heeft afgestemd op de Tour, Bardet omdat het een taaie en tegelijk aanvallende renner die er wel een schepje bovenop zal gooien voor zijn landgenoten in eigen land. Tja, en Chris Froome is voor mij toch ook wel favoriet.’

Onze Tom Dumoulin, in mei de nummer twee achter Froome in de Giro, is dus voor jou een outsider voor de eindzege? Omdat hij de loodzware Giro nog in de benen heeft en omdat deze Tour vanwege weinig tijdritkilometers en relatief veel klimwerk niet ideaal is voor hem?

‘Ho ho. Ik schrijf Dumoulin helemaal niet af. Misschien maakt hij wel extra kans om deze Tour te winnen, juist omdat hij niet tot de favorieten zou behoren. Je kan hier ook niks zinnigs over zeggen. Geen wedstrijdsport is onvoorspelbaarder dan wielrennen: één slechte dag omdat je aan de schijt bent, of een lekke band dan wel een lullige valpartij kunnen al genoeg zijn om al je kansen op een mooie eindklassering te zien verdampen. Om gek van te worden. Maar dat is dus ook wielersport. Machtig mooi maar ook volkomen onberekenbaar en meedogenloos zonder aanzien des persoons. Hoe dat voelt, daar weet ik ook alles van.’

