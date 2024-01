Thijs Zonneveld: ‘Froome moet Vuelta-zege inleveren, anders is geloofwaardigheid UCI weg’

Team Sky zegt vanaf de oprichting vooral winst te willen halen uit marginal gains, waarbij een wetenschappelijke benadering van de wielersport voorop staat. Sportjournalist en oud-renner Thijs Zonneveld is aanvankelijk zeer enthousiast over deze innovatieve manier van aanpak. ‘De eerste jaren waren zeker vernieuwend en interessant. In het dopingtijdperk ging het immers niet om details. Niemand ging op hoogtestage, want dat was helemaal niet nodig na een epo-kuurtje.’

Er werd volgens Zonneveld in de avonduren regelmatig een borrel gedronken en veel koersen waren veredelde trainingsritten. Sky veranderde alles. ‘Dat kwam natuurlijk ook doordat ze simpelweg het geld hadden om het te doen. Ze kochten de beste coureurs, gingen werken met trainers uit andere sporten, gooiden de traditionele seizoensopbouw op de schop en koersten overal om te winnen. Nu zijn vrijwel alle grote teams zo serieus met de sport bezig. Ik durf dan ook wel te stellen dat dankzij Sky het algehele niveau van de World Tour is gestegen.’

Maar na verloop van tijd slaat de bewondering bij Zonneveld om naar scepsis. ‘Team Sky presenteerde zich aanvankelijk als een ploeg met zero tolerance ten aanzien van doping en volledige transparantie naar de buitenwereld. Dat hebben ze natuurlijk helemaal niet waargemaakt. Ik geloof best in hun goede intenties, maar toen het succes lonkte, konden ze de verleiding waarschijnlijk toch niet weerstaan. Er werden schimmige figuren met een dopingverleden aan de staf toegevoegd en met omstreden artsen gewerkt die voortdurend attesten uitschreven. Dat past toch niet bij een ploeg die bij de oprichting zegt het meest ethische team ooit te willen zijn?’

Zonneveld ondervond aan den lijve dat de deuren van Sky onverbiddelijk sluiten voor journalisten die kritischere vragen stellen dan: hoe ging de etappe vandaag? ‘Ik vroeg Brailsford ooit waarom zijn ploeg niet is aangesloten bij de MPCC (vereniging van professionele wielerteams voor een geloofwaardige wielersport, red.) en toen liep hij geïrriteerd weg. Sindsdien sta ik op een zwarte lijst, waardoor ik nooit vragen mag stellen of interviews krijg toegewezen en ben ik door Froome geblockt op Twitter.’

De million dollar-question die Zonneveld al jaren bezighoudt, kon hij dus nooit stellen. ‘In 2011 moest Froome wegens matige prestaties de ploeg uit. De teamleiding loopt nu wel op te scheppen dat er een masterplan was, maar dat was er echt niet. Doordat de Noor Nordhaug ziek werd, mocht hij als invaller mee naar de Vuelta en eindigde daar als tweede in het eindklassement. Sindsdien is hij de beste ronderenner in de wereld. Hoe dan? Leg het me dan uit, maar iedereen zwijgt.’

Zonneveld, zelf afgestudeerd op dopingrecht, denkt eveneens dat de Salbutamol-overdosis in Froomes urine slechts een onderdeel is van een goed opgezet plan om renners ook op medische gebieden marginal gains te verschaffen. ‘Team Sky zit altijd op het randje en soms er zelfs over. Kijk naar hoe de toprenners van de ploeg eruit zien. Ze zijn broodmager, maar kunnen toch een enorm vermogen leveren. Salbutamol kan net als testosteron en cortisonen zorgen voor spierversterking én gewichtsverlies. Een gouden combinatie in het hedendaagse wielrennen, wat geen enkel ander team voor elkaar krijgt. Ik wil absoluut niet zeggen dat er een georganiseerd dopingsysteem is bij Sky, maar ze zoeken constant de grenzen van het toelaatbare op. Ze kloten met middelen die wel op de watchlist, maar nog niet op de officiële dopinglijst staan, laten renners trainen met antidepressiva, gebruiken cortisonen buiten wedstrijdverband en overtraden in het verleden de no-needle policy met de zware pijnstiller tramadol. Misschien heeft het te maken met het feit dat de ploeg uit een Angelsaksisch land komt. Daar denken ze sowieso minder calvinistisch, wat je een paar jaar geleden in de bankwereld al zag.’

En Froome, wat gaat er met hem gebeuren? Zonneveld: ‘Hij staat een paar maanden buitenspel en hij zal zijn Vuelta-zege moeten inleveren. Maar belangrijker nog: dit zal altijd aan hem en Team Sky blijven kleven. Het is natuurlijk een steenrijke ploeg, die in het verleden met heel veel dingen wegkwam, maar dat zie ik in dit geval nu echt niet gebeuren. Anders is de geloofwaardigheid van de UCI weg.’

