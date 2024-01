Revu voorspelt: Chris Froome houdt ermee op

@media (max-width: 1000px){@media (min-width: 100vw){#fig-65a9939e40c04 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9939e40c04 img{#fig-65a9939e40c04 img.lazyloading{width: 26px;height: 26px;}} Chris Froome

Zaterdag 1 juli 2017

Door een gezamenlijke actie van vijf grote wedkantoren ontbreekt Chris Froome vandaag aan de start van de Tour de France in Düsseldorf. ‘Ik kreeg een aanbieding die ik niet kon weigeren,’ aldus de Britse wielrenner en drievoudig Tour-winnaar in een eerste reactie. ‘Nu krijgt de Tour een veel meer open karakter. Als ik mee had gedaan, stond de winnaar al bij voorbaat vast.’

Zondag 2 juli 2017

Analyticus van het Jaar John Heitinga vindt de keuze van Crystal Palace voor Frank de Boer een goede. ‘Daar kunnen beide partijen zich geen buil aan vallen,’ aldus Heitinga. ‘Palace is dan wel geen topclub, ze hoeven ook niet te degraderen. Om het in het Engels te zeggen: it can freezing, it can melting. The ball is round.’

Fotografie ANP