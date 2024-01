‘Zeg gewoon goedemorgen tegen de schoonmaker’

Terwijl ik deze column schrijf, is Mark Zuckerberg, net als ik, op vakantie op Ibiza (om bij te komen na een slopende verantwoording in het Europees Parlement?). Van iemand die het kan weten, hoorde ik dat de Facebookbaas het personeel van zijn vakantiehuis à 120.000 euro per week niet wilde zien omdat hij – let op, komt ie – gehecht is aan zijn privacy. Zou hij daar zelf de ironie ook van inzien?

Als de documentaire Het Schoonmakersparlement van ons aller Leon Verdonschot mij iets heeft geleerd, is het dat je de mensen die jouw leven makkelijker maken juist wél moet zien. De schoonmakers die Verdonschot heeft gevolgd, strijden voor betere werkomstandigheden, meer loon en – vooral – om gezien te worden.

Het beeld uit de docu dat me het meest is bijgebleven is een schoonmaakster die het bureau van een of andere suffe kantoorlul aan kant maakt, terwijl meneer zwijgzaam toekijkt en hoopt dat ze weer een beetje pronto opzout. Gast, zeg gewoon hallo of goedemorgen tegen die meneer of mevrouw. Zonder hem of haar was jouw leven tussen negen en vijf één plakkerige kruimelbende.

Afijn, Zuckerberg. Ik hoop dat hij op kantoor wel netjes gedag zegt tegen de mensen die voor hem werken, maar hij lijkt me eerlijk gezegd meer het type dat zijn bureau laat schoonmaken als hij al naar huis is zodat hij de schoonmaker niet hoeft te zien. Maar intussen wel alles willen weten van die paar miljard Facebookers.