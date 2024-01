'Henk Otten is the gift that keeps on giving voor slinkse deugmensen zoals ik'

Ik heb het me vaker afgevraagd: populistische politici, wat is hun deal? Het gros van wat ze zeggen te willen bereiken – minder, minder, minder Marokkanen en islam en zo – vereist dusdanig ingrijpende (grond)wetswijzigingen, dat je er minstens een tweederde meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer voor nodig hebt. Dat gaat dus nooit gebeuren en dat weten Baudet, Wilders en de mindere goden op extreemrechts ook wel.

Waarom dan al die moeite? Ik denk omdat ze niet goed genoeg toneel kunnen spelen om acteur – of door Job Gosschalk misbruikt – te worden. Of, laat ik eens een Godwinnetje pullen: het ontbreekt ze aan het talent om als kunstschilder hun kostje bij mekaar te verven. Of ze zingen zo vals als een kraai dat zelfs de auto-tune op standje 'Do you believe in life after love’ de boel niet meer zuiver weet te breien, dus naar een aanstelling als pop- of rockster kunnen ze ook al fluiten.

Dan maar politicus. Daar hoef je welbeschouwd niks écht voor te kunnen. Het verdient aardig, je kan ongeremd aandachtsgeil zijn, linkse vrouwen laten zich bij bosjes rechts door je neuken, en je kan – endgame rockstardom – lekker je beenruimte pakken in een privéjet. Niet je eigen privéjet, maar soit, met privéjets is het waarschijnlijk net zoals met boten: beter een vriend met een boot dan zelf een boot. Wel de lusten, niet de lasten. Helemaal des populistische politicus, dus.

Ja, Baudet has been living it up. Samen met Jort K. in pakkenboer Fokke de J. z’n Falcon 900 met een kruissnelheid van 927 km/u naar Ibiza. De Vengaboys op tien en gas op die lolly. Thierry mocht bij het raampje zitten, dan kon ie fijn naar buiten kijken. ’s Avonds motorisch gestoord dansen in Club Lio (zie je het voor je, Jort en Thier burning up the dancefloor?) en de volgende ochtend met de jet weer thuis afgezet.

Die snoepreisjes, die had ie eigenlijk moeten melden bij het geschenken- of reizenregister van de Tweede Kamer, maar daar had ie schijt aan. Ondanks aandringen van Henk Otten. En zoals we ondertussen allemaal weten, ziet Henk het tegenwoordig als zijn door God gegeven taak de FvD-beerput eigenhandig tot op de bodem leeg te scheppen. Ja, Otten ain’t nothing to fuck with en is the gift that keeps on giving voor slinkse deugmensen zoals ik. Och, de Schadenfreude!

Maar wat als Baudet die privévluchten nou gewoon volgens de regels had aangemeld? Was er dan niets aan de hand geweest? Had er dan nooit ene spreekwoordelijke haan naar gekraaid? Waar trekt men in Den Haag de grens tussen een acceptabele en een buitenproportionele gift?

Hoe dan ook, het zal Thierry die hele shitstorm vast meer dan waard geweest zijn. Iedereen die weleens gevlogen heeft weet dat ie een moord zou doen voor wat extra beenruimte.