‘Die blauwe kratjes van de Appie, hè…hoe kom je in godsnaam van die dingen af?’

Weet je wat handig is als je boodschappen op de website van Albert Heijn bestelt? Dat je de boel in zo’n appieblauw kratje krijgt. Hoef je niet alle losse spullen van de bezorger aan te nemen, en ze stapelen nog mooi op ook. Kost 4 euro statiegeld per kratje, maar gemak mag wat kosten.

Wat niet zo handig is als je boodschappen op de website van Albert Heijn bestelt, is dat je die kratjes vrijwel nergens en bijna nooit kunt inleveren. Als in: die 4 euro per krat ben je kwijt, tenzij je daar veel moeite voor wil doen óf ervoor wil betalen.

Er zijn twee manieren om van die zogenaamde klapkratten af te komen. Optie één: je brengt ze naar een Appie. Niet bij die bij jou om de hoek, maar bij een Pick Up Point – een winkel die superhandig ligt als je toevallig net op een provinciale weg of snelweg woont. Om het niet onnodig makkelijk te maken zijn die dingen maar een paar dagen per week, een paar uur per dag open.

Dan optie twee: je laat ze ophalen. ‘Dit kan al vanaf 4,95 euro,’ jubelt AH. Als je één kratje hebt, dan moet je de bezorger dus geld mee geven. Je kan ze ook inleveren als je spullen laat bezorgen, maar dan moet je wel eerst voor 70 euro aan boodschappen kopen want anders komen ze überhaupt niet langs. Bijkomend nadeel is dat je dan weer nieuwe klappies krijgt én 3,95 tot 12,95 euro (zeg één à drie klapkratjes) betaalt voor het bezorgen.

Ik heb in de schuur inmiddels tien kratten staan en ben vooral benieuwd hoe hoog ik die toren kan bouwen voordat ie het plafond raakt.