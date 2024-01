Bij de koffie: babyboom onder Albert Heijn-kwartels

Een heuse babyboom en wel in de kwartelwereld.

In februari kwam Albert Heijn-klant Fionna Bottema er per ongeluk achter dat de kwarteleieren die ze gekocht had bevrucht waren. Er kwam zelfs een kuikentje uit. 'Een zeldzaam ongelukje', liet de Albert Heijn weten. Een woordvoerder van de Van Beek Group, de importeur, liet zelfs weten dat de kans op het uitbroeden van een supermarktei even groot is als het drie keer achter elkaar winnen van de loterij.

Dus nam Bottema de proef op de som, waarbij ze via Facebook anderen opriep hetzelfde te doen. Het resultaat: een heuse geboortegolf. Alleen bij Bottema al kwamen zes van de 24 eitjes vrij. Ze deelde het proces op YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=VU4rR2zQE4k

https://www.youtube.com/watch?v=k8uTzHwRnB8

Albert

De kwartel waar het allemaal mee begon, Albert, maakt het overigens goed. Hij heeft zijn eerste meters al gevlogen.

https://www.youtube.com/watch?v=JefBWQQdnfo

Eerdere beelden van Albert...

https://www.youtube.com/watch?v=IPOnn9EBX74

Trend

Hoe dan ook, de vorig jaar nog zo populaire moestuintjes lijken dit jaar ondergesneeuwd door de trend om AH-kwarteleitjes uit te laten broeden. Al snel volgde Alwyn Wils, die ook besloot kwarteleieren te laten uitbroeden en dat proces te delen op YouTube. Daarna volgde de Drentse Fiona en nu wordt er al gesproken over een heuse community.

Zelf doen

Lees hier alles voer kwartels kweken. En bekijk anders gewoon een instructievideo.

https://www.youtube.com/watch?v=_EDQP2jZ4sY