Waarom twijfelt de Hema-paashaas niet over zijn/haar genderidentiteit?

Beste Hema,

Mijn associaties met jullie winkel tot niet lang geleden: tompouces, halve rookworsten, en de stem van Rick de Leeuw die zegt: ‘Echt Hema.’ Gewoon een winkelketen, en vooral: een gewone winkelketen. Dat is nogal veranderd. Inmiddels lijkt de Hema het brandpunt van de permanente staat van hysterie die wij in Nederland verwarren met een maatschappelijk debat.

Eerst kwam de toorn van gillend rechts: toen jullie paaseitjes ‘verstopeitjes’ noemden, was het voor hen duidelijk: jullie waren gezwicht voor de islam, de islamisering van dit land werd officieel ingezet door de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam, en het zou niet lang duren voor de rookworsten uit dit nieuwe kalifaat zouden worden verbannen.

Toen jullie ook nog eens stopten met Zwarte Piet-producten was jullie status als landverrader in deze kringen helemaal duidelijk. Onze cultuur werd door jullie bedreigd, de cultuur die zich volgens Geert Wilders en Halbe Zijlstra laat samenvatten door blanke mannen die een domme zwarte slaaf spelen.

Uiteraard kwam er een oproep tot een boycot, zoals eerder ook van Albert Heijn en RTL4, en er is vast ergens nog een rituele rookworstverbranding geweest. Onlangs begonnen jullie een nieuwe campagne voor Pasen. Het is een campagne, met een mannelijke en een vrouwelijke paashaas, plus wat kinderpaashazen. Een beetje tuttig, maar de campagne richt zich dan ook duidelijk op het type mens dat dezer dagen in de weer is met paasbomen en alvast heeft gereserveerd voor de paasbrunch. Ik heb er niks mee, maar iedereen zijn smaak, en ik zou niet kunnen bedenken wat voor kwaad er in een paashaas schuilt.

Nou; anderen konden dat wél. Want het is jullie wederom gelukt: ook deze campagne ligt onder vuur, maar nu vanuit een totaal andere hoek. Nu vanuit feministische hoek, of beter gezegd: de parodie daarop die in Nederland doorgaat voor feminisme. Het Asha ten Broeke-feminisme dat zich niet richt op vrouwenonderdrukking, maar folders van speelgoedwinkels doorspit op het grootste gevaar van deze tijden: stereotypering.

Wat is het geval: de paashaas in jullie campagne is een heteroseksueel mannetje, dat een vrouwtje heeft, en twee kinderen. En die vrouwtjespaashaas is ook nog eens aantrekkelijk, dus heeft alle mannelijke hazen achter zich aan lopen. Er bestaat ergens in de meest verdwaalde krochten van progressief Nederland een wereldbeeld waarin dat seksistisch is, een aantrekkelijke vrouw waar mannen van gaan kwijlen. Zelfs al hebben we het hier over paashazen, dus hazen, dus familie van het konijn, niet helemaal voor niets bekend van de uitdrukking ‘neuken als konijnen’. Groenlinks-boegbeeld Mirjam de Rijk twitterde zelfs: ‘Zo’n vrouwtje waar alle mannetjes gek op zijn. #Hema ga je schamen.’

Want die mannelijke paashaas, die had natuurlijk moeten twijfelen over zijn/ haar genderidentiteit, zijn vrouw had een transgender moeten zijn, hun kinderen een islamitische hermafrodiet en een interseksueel. Dan hadden jullie je volgens De Rijk en haar geestverwanten niet meer hoeven schamen. En waren jullie volgens Geert Wilders en Geenstijl ongetwijfeld uitgemaakt voor de huiscateraar van de linkse kerk.

Het is ergens ook wel een mooi beeld. Een land vol schuimbekkende twitteraars, vastgelopen in hun eigen benepen moraal, maar in ieder middelgrote en grote stad nog één tempel van ondernemende nuchterheid: het plaatselijke Hema-filiaal.